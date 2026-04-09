Nhận định Crystal Palace vs Fiorentina, 02h00 ngày 10/4: Lợi thế sân nhà

TPO - Nhận định bóng đá Crystal Palace vs Fiorentina, Conference League - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Crystal Palace bước vào cuộc tiếp đón Fiorentina ở tứ kết lượt đi với sự tự tin lớn lao. Đây là một trong những trận đấu lớn nhất của Palace ở mùa này, và họ có lý do để tin vào một kết quả tích cực khi được chơi trên sân nhà.

Nhận định trước trận đấu Crystal Palace vs Fiorentina

Palace có quãng nghỉ khá lý tưởng để chuẩn bị cho màn so tài với Fiorentina. Nếu như đại diện Serie A phải thi đấu vất vả trong những tuần qua, trận nào gần như cũng bị vắt kiệt sức do họ đang bị cuốn vào cuộc đua trụ hạng thì Palace được nghỉ từ trước loạt FIFA Days cho tới nay. Họ đã bị loại ở FA Cup lẫn Cúp Liên đoàn, chỉ còn Ngoại hạng Anh để phấn đấu ở sân chơi quốc nội. Thế nhưng gần 3 tuần nay không có vòng đấu nào diễn ra. Vì vậy Palace gần như không tốn thể lực.

Thời gian nghỉ ngơi dài cũng giúp các ca chấn thương của họ tiến triển theo hướng tích cực hơn. Đặc biệt, nhạc trưởng Adam Wharton đã tập luyện trọn tuần và sẵn sàng ra sân, mang đến thêm chất lượng cho tuyến giữa của đại diện nước Anh.

Điểm đáng chú ý của Crystal Palace nằm ở sự cân bằng hơn trong cách vận hành dưới thời HLV Glasner. Họ không còn chỉ trông chờ vào những khoảnh khắc bùng nổ cá nhân, mà đã tạo được bộ khung đủ rõ ràng với hàng thủ ba người, hai biên hoạt động rộng và những mũi nhọn có thể chuyển trạng thái rất nhanh.

Nếu Palace chơi đúng sức, đây là đội bóng đủ khả năng gây áp lực lớn lên Fiorentina bằng tốc độ của Ismaila Sarr, khả năng càn lướt của Jean-Philippe Mateta và sự cơ động từ tuyến hai.

Jean-Philippe Mateta đủ khả năng làm khổ hàng thủ Fiorentina

Phong độ, lịch sử đối đầu Crystal Palace vs Fiorentina

Ở phía đối diện, Fiorentina rõ ràng là đối thủ không dễ chịu. Đại diện Serie A sở hữu kinh nghiệm châu Âu dày dạn hơn và thường chơi rất già dơ ở các trận knock-out. Đội bóng áo tím không cần phải cầm bóng quá nhiều để tạo ra khác biệt, bởi họ có xu hướng chắt chiu cơ hội và biết cách kéo trận đấu vào thế trận mà mình mong muốn.

Nhưng bản lĩnh có lẽ là điểm tựa duy nhất của Fiorentina cho trận này. Vì xét về các yếu tố khác, đội bóng của De Gea đều thua thiệt.

Đầu tiên, như đã nói là mật độ thi đấu. Nếu như Palace nghỉ ngơi từ 20/3 tới nay thì Fiorentina phải ra sân 2 trận. Dù họ vẫn thể hiện tốt, bất bại ở 5 trận vừa qua với 4 thắng 1 hòa nhưng không thể phủ nhận các cầu thủ Fiorentina khó sung mãn cho trận đấu đêm nay.

Thứ 2, Fiorentina không đến London với đội hình mạnh nhất. Fiorentina sẽ thiếu Rolando Mandragora, Manor Solomon, Niccolo Fortini và Fabiano Parisi. Đây đều là những cái tên ảnh hưởng nhất định đến chiều sâu đội hình, nhất là khi Fiorentina phải làm khách trước một Palace có nền tảng thể lực tốt và rất quyết liệt trong các pha tranh chấp biên.

Nếu đội bóng Italia không kiểm soát được nhịp độ từ đầu, họ hoàn toàn có thể bị cuốn vào lối chơi chuyển trạng thái nhanh mà Palace ưa thích. Ngoài ra, Fiorentina cũng mất những mũi nhọn giàu tốc độ như Lamptey và Moise Kean.

Về thế trận, đây nhiều khả năng sẽ là trận cầu đầy gian nan của đại diện Serie A. Họ là cái tên hiếm hoi bên cạnh Bologna còn trụ lại mặt trận châu Âu, nhưng tình thế có lẽ không ủng hộ họ đi tiếp, nhất là khi Crystal Palace có lợi thế sân nhà, tinh thần hưng phấn và thể lực dồi dào.