Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

HLV Hansi Flick nổi giận với trọng tài sau thất bại của Barcelona

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - HLV Hansi Flick đã công khai chỉ trích công tác trọng tài sau thất bại 0-2 của Barcelona trước Atletico Madrid tại tứ kết lượt đi Champions League 2025/26.

screen-shot-2026-04-09-at-071908.png

Ngay sau trận đấu, HLV Hansi Flick không giấu được sự bức xúc, đặc biệt với tình huống ở phút 53, thời điểm Barcelona cho rằng họ xứng đáng được hưởng phạt đền.

Đó là tình huống mà thủ môn Juan Musso dường như đã phát bóng, sau đó hậu vệ Marc Pubill ôm bóng chuyền về trong vòng cấm để thực hiện lại pha bóng. Tuy nhiên, trọng tài Istvan Kovacs cho trận đấu tiếp tục, còn VAR cũng không can thiệp.

“Tôi không hiểu VAR dùng để làm gì, HLV Flick nói. "Trọng tài… tôi nghĩ ông ấy rất giỏi. Ai cũng có thể mắc sai lầm, nhưng VAR để làm gì? Tôi thực sự không hiểu. Đó phải là một quả phạt đền, kèm thẻ vàng thứ hai. Điều này không nên xảy ra".

Sự bức xúc của Flick càng trở nên dễ hiểu khi Barcelona đã phải chơi thiếu người từ cuối hiệp một. Phút 44, trung vệ trẻ Pau Cubarsi bị truất quyền thi đấu sau pha kéo ngã Giuliano Simeone trong tình huống đối mặt.

HLV Flick thừa nhận ông không hoàn toàn chắc chắn về mức độ phạm lỗi: “Tôi không biết cậu ấy đã tác động đủ hay chưa. Bóng ở phía sau. Có thể có, cũng có thể không".

Sau khi Pau Cubarsi nhận thẻ đỏ, Julian Alvarez đã thực hiện cú đá phạt đẹp mắt mở tỷ số trước giờ nghỉ, trước khi Alexander Sorloth ấn định chiến thắng 2-0 trong hiệp hai.

Trái ngược hoàn toàn với sự nóng nảy của Flick, HLV Diego Simeone giữ thái độ điềm tĩnh quen thuộc.

“Đó là vấn đề của cách nhìn nhận", HLV Simeone phát biểu. “Trọng tài đã thấy tình huống theo cách của ông ấy. Ông ấy tin rằng đó là một pha bóng hợp lệ để tiếp tục. Sau đó, chúng ta có thể phân tích bao nhiêu tùy thích".

Trọng Đạt
#Hansi Flick #Barcelona #trọng tài #VAR #Atletico Madrid #Champions League

Xem thêm

Cùng chuyên mục