HLV Hansi Flick nổi giận với trọng tài sau thất bại của Barcelona

TPO - HLV Hansi Flick đã công khai chỉ trích công tác trọng tài sau thất bại 0-2 của Barcelona trước Atletico Madrid tại tứ kết lượt đi Champions League 2025/26.

Ngay sau trận đấu, HLV Hansi Flick không giấu được sự bức xúc, đặc biệt với tình huống ở phút 53, thời điểm Barcelona cho rằng họ xứng đáng được hưởng phạt đền.

Đó là tình huống mà thủ môn Juan Musso dường như đã phát bóng, sau đó hậu vệ Marc Pubill ôm bóng chuyền về trong vòng cấm để thực hiện lại pha bóng. Tuy nhiên, trọng tài Istvan Kovacs cho trận đấu tiếp tục, còn VAR cũng không can thiệp.

“Tôi không hiểu VAR dùng để làm gì, HLV Flick nói. "Trọng tài… tôi nghĩ ông ấy rất giỏi. Ai cũng có thể mắc sai lầm, nhưng VAR để làm gì? Tôi thực sự không hiểu. Đó phải là một quả phạt đền, kèm thẻ vàng thứ hai. Điều này không nên xảy ra".

Sự bức xúc của Flick càng trở nên dễ hiểu khi Barcelona đã phải chơi thiếu người từ cuối hiệp một. Phút 44, trung vệ trẻ Pau Cubarsi bị truất quyền thi đấu sau pha kéo ngã Giuliano Simeone trong tình huống đối mặt.

HLV Flick thừa nhận ông không hoàn toàn chắc chắn về mức độ phạm lỗi: “Tôi không biết cậu ấy đã tác động đủ hay chưa. Bóng ở phía sau. Có thể có, cũng có thể không".

Sau khi Pau Cubarsi nhận thẻ đỏ, Julian Alvarez đã thực hiện cú đá phạt đẹp mắt mở tỷ số trước giờ nghỉ, trước khi Alexander Sorloth ấn định chiến thắng 2-0 trong hiệp hai.

Trái ngược hoàn toàn với sự nóng nảy của Flick, HLV Diego Simeone giữ thái độ điềm tĩnh quen thuộc.

“Đó là vấn đề của cách nhìn nhận", HLV Simeone phát biểu. “Trọng tài đã thấy tình huống theo cách của ông ấy. Ông ấy tin rằng đó là một pha bóng hợp lệ để tiếp tục. Sau đó, chúng ta có thể phân tích bao nhiêu tùy thích".