Liverpool thua tan tác trên sân PSG, Arne Slot thừa nhận sự thật đau lòng

Đặng Lai

TPO - HLV Arne Slot thừa nhận sự vượt trội của PSG trong trận thắng Liverpool 2-0. Thậm chí ông cho rằng chỉ nhờ may mắn mà đội bóng của ông mới không thua đậm hơn.

liverpool-1.jpg

Liverpool đã lép vế rõ rệt trong thất bại 0-2 trước PSG ở lượt đi tứ kết Champions League vào rạng sáng nay. Cả trận, họ không dứt điểm trúng đích lần nào trong khi phải oằn mình chống đỡ những pha bắn phá liên tiếp từ phía nhà ĐKVĐ. Đó là lý do Arne Slot thừa nhận: "Đội chủ nhà vượt trội hơn hẳn và thậm chí có thể ghi thêm bàn nếu chắt chiu cơ hội tốt hơn. Trong trận, chúng tôi đơn giản chỉ là tìm cách sinh tồn.

Chúng tôi đã cố gắng tìm cách để hạn chế những điểm mạnh của họ, khiến họ không được thể hiện quá nhiều. Nhưng điều đó thực sự rất khó khăn khi đối đầu với đội bóng này".

Trong khó khăn, Slot vẫn khen ngợi tinh thần chiến đấu của đội nhà. Ông cho rằng chính nhờ thế mà Liverpool vẫn còn cơ hội. Slot nói: “PSG hôm nay là đội chơi hay hơn rất nhiều. Nhưng điều tích cực là các cầu thủ Liverpool vẫn chiến đấu, vẫn bền bỉ bám trận.

Đó là lý do tại sao chúng tôi vẫn còn cơ hội trong trận đấu này, bởi vì các cầu thủ đã giữ cho chúng tôi không bị thua quá nhiều. Và bây giờ, chúng tôi có thể mang trận đấu trở lại Anfield. Chúng tôi cần chơi tốt hơn, và chắc chắn cần người hâm mộ tạo ra bầu không khí giúp đội bóng vươn tới đẳng cấp cao hơn”.

liverpool-2.jpg
Liverpool cả trận không khiến thủ môn PSG phải phản xạ lần nào

Trong quá khứ, Liverpool thậm chí từng bị dẫn 0-3 (trước Barcelona) nhưng vẫn ngược dòng nhờ điểm tựa Anfield. Đó là lý do Slot vẫn tin rằng cục diện chưa ngã ngũ. Ông viện dẫn chính lịch sử của Liverpool cùng sức ép đặc biệt tại Anfield để nuôi hy vọng.

“Bóng đá đã cho thấy rất nhiều lần rằng mọi chuyện đều có thể xảy ra”, ông nhấn mạnh. "Đừng quên rằng Anfield có thể làm nên điều kỳ diệu. Sau trận đấu trên sân khách gặp Galatasaray, tôi đã đối mặt với những người có suy nghĩ không mấy tích cực về trận đấu của chúng tôi. Để rồi 1 tuần sau tại Anfield, chúng tôi đã chơi trận đấu có lẽ là hay nhất mùa giải.

Người hâm mộ tạo nên khác biệt lớn và điều đó cũng rất cần thiết bởi chúng tôi cần người hâm mộ hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, trước khi nghĩ đến màn ngược dòng trước PSG, tôi yêu cầu toàn đội tập trung cho trận đấu rất quan trọng với Fulham (cuối tuần này)".

#Arne Slot #Liverpool #PSG #Champions League #Anfield #Mohamed Salah #Hakimi #Nuno Mendes #tứ kết cúp C1 #bóng đá Anh

