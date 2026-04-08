Daniil Medvedev nổi điên, đập vợt nát tan tành trong 40 giây

A Phi

TPO - Daniil Medvedev nổi cơn thịnh nộ “chưa từng thấy” khi đập vợt liên tục trong vòng 40 giây và chỉ dừng lại khi cây vợt này nát tan tành.

Daniil Medvedev nổi tiếng với những màn đập vợt trong suốt sự nghiệp, nhưng chưa khi nào người ta thấy anh mất kiểm soát như hôm nay. Tay vợt 30 tuổi người Nga đã cầm vợt đập liên tiếp trong khoảng 40 giây, khiến cây vợt gãy nát trước khi vứt vào thùng rác tại giải ATP 1000 Monte-Carlo Masters.

Lý do khiến Medvedev nổi điên là màn trình diễn tệ hại của anh trước Matteo Berrettini ở vòng 1/16. Sau khi thua chóng vánh 0-6 ở sét đầu tiên, Medvedev tiếp tục mắc lỗi ngớ ngẩn ở set 2. Tay vợt đang đứng thứ 10 thế giới tự đánh hỏng và bị bẻ giao bóng ngay ở game thứ 2 khiến cơ hội ngược dòng gần như khép lại.

Ngay sau pha bóng hỏng, Medvedev trút hết giận dữ vào cây vợt của anh bất chấp sự nhắc nhở của trọng tài. Các cổ động viên có mặt tại sân cũng tỏ ra chán chường và la ó trước mỗi lần cầm vợt lên đập của ngôi sao người Nga.

Sau khi ném vợt vào thùng rác, Medvedev không cải thiện được phong độ. Anh thua chóng vánh 4 game tiếp theo và chấp nhận thất bại trắng 0-6, 0-6 chỉ sau 50 phút.

