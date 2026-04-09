Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

PSG thắng dễ Liverpool, đặt một chân vào bán kết Champions League

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đương kim vô địch PSG dễ dàng đánh bại Liverpool với tỷ số 2-0 ở trận lượt đi tứ kết Champions League rạng sáng 9/4, qua đó nắm lợi thế lớn trước chuyến làm khách tại Anfield.

Doue ăn mừng bàn mở tỷ số cho PSG.

Ngay từ những phút đầu, PSG đã đẩy Liverpool vào thế chống đỡ. Sơ đồ ba trung vệ mà HLV Arne Slot lựa chọn không mang lại sự chắc chắn cần thiết, khi các mũi tấn công của đội chủ nhà liên tục khoét vào hai biên với tốc độ và sự biến hóa cao.

Bàn mở tỷ số đến như một hệ quả tất yếu. Phút 11, Desire Doue nhận bóng bên cánh trái, tung cú cứa lòng về góc xa. Bóng chạm nhẹ Ryan Gravenberch đổi hướng, khiến thủ môn Giorgi Mamardashvili hoàn toàn bó tay.

Sau bàn thua, Liverpool không những không cải thiện được thế trận mà còn tiếp tục bị cuốn vào lối chơi tốc độ của PSG. Trong suốt hiệp một, đại diện nước Anh không tung ra nổi một cú sút nào, một thống kê phản ánh rõ sự bế tắc.

Ngược lại, PSG liên tục tạo ra sóng gió. Khvicha Kvaratskhelia có pha vô-lê buộc Mamardashvili trổ tài, trong khi Doue và Ousmane Dembele đều có cơ hội nhưng không thể gia tăng cách biệt.

Kvaratskhelia ấn định tỷ số 2-0 cho PSG.

Kịch bản không thay đổi sau giờ nghỉ. Liverpool cố gắng đẩy cao đội hình, nhưng mọi nỗ lực đều rơi vào bế tắc trước hệ thống kiểm soát chặt chẽ của PSG. Không có cú sút trúng đích nào trong cả trận, đội bóng vùng Merseyside gần như “tắt điện” hoàn toàn trên hàng công, ngay cả khi Mohamed Salah được tung vào sân.

Phút 65, những hy vọng của Liverpool gần như chấm hết. Từ đường chọc khe của Joao Neves, Kvaratskhelia bứt tốc, đi bóng qua hàng loạt hậu vệ trước khi đánh bại Mamardashvili, nhân đôi cách biệt cho PSG.

Khoảng thời gian còn lại, PSG vẫn là đội làm chủ cuộc chơi. Dembele đưa bóng dội cột, còn Nuno Mendes bỏ lỡ cơ hội ngon ăn. Tỷ số dừng lại ở 2-0, một kết quả có phần “nhẹ nhàng” so với thế trận áp đảo mà đội chủ nhà tạo ra.

Thất bại này nối dài chuỗi ngày khó khăn của Liverpool, sau cú sốc thua 0-4 trước Manchester City ở FA Cup. Quan trọng hơn, nó đặt họ vào thế bất lợi lớn trước trận lượt về tại Anfield, nơi mà nếu không có sự thay đổi mang tính đột phá, giấc mơ Champions League mùa này nhiều khả năng sẽ khép lại.

Xem thêm

Cùng chuyên mục