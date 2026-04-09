Barca thua sốc Atletico tại Camp Nou

Vĩnh Xuân
TPO - Trung vệ Cubarsi nhận thẻ đỏ rời sân từ cuối hiệp 1 khi Barca thua sốc 0-2 Atletico Madrid ở trận tứ kết lượt đi Champions League diễn ra tại sân Camp Nou.

Barca thua sốc Atletico ngay tại sân Camp Nou

HLV Hansi Flick đã lên tiếng phàn nàn về trọng tài sau trận đấu. Tuy nhiên, Barca chỉ có thể tự trách mình khi đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trước khung thành Atletico Madrid.

Mới tuần trước tại La Liga, Barca vừa đánh bại Atletico 2-1 trong cuộc đua ở đầu bảng xếp hạng. Chiến thắng trên giúp đoàn quân của HLV Hansi Flick tự tin khi chơi trên sân nhà trước đối thủ ở cuộc đối đầu hôm nay.

Vậy nhưng, hàng tấn công Barca lại tỏ ra quá kém duyên trước các cơ hội tạo ra. Thống kê cho thấy Barca đã tung ra tới 21 pha dứt điểm, nhưng không tình huống nào chuyển hoá thành bàn thắng.

Chiều ngược lại, Atletico tỏ ra rất biết mình biết ta khi kiên nhẫn phòng ngự và chờ cơ hội từ các tình huống phản công. Bước ngoặt trận đấu diễn ra phút 41 khi Cubarsi nhận thẻ đỏ rời sân sau tình huống phạm lỗi với Simeone. Gần như ngay sau đó, Alvarez thực hiện pha đá phạt kỹ thuật tuyệt đẹp, phá lưới Barca.

Bước sang hiệp 2, dù chơi trong thế thiếu người Barca vẫn chơi lấn lướt và tạo được khá nhiều cơ hội. Tuy nhiên các chân sút trên hàng công từ Lamine Yamal đến Rashford đều không tận dụng được.

Tấn công nhiều nhưng không thể ghi bàn, Barca đã phải trả giá khi phút 70 Alexander Sorloth dứt điểm một chạm sau tình huống tạt bóng đẹp mắt của Ruggeri, nâng cách biệt lên 2-0. Đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu.

Thất bại 0-2 trên sân nhà khiến cho Barca sẽ đối diện nhiều may rủi trong chuyến hành quân đến sân khách ở lượt về.

Vĩnh Xuân
