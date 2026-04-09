Lan tỏa điều tử tế từ đường chạy Tiền Phong Marathon

TPO - Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong 2026 (Tiền Phong Marathon) không chỉ là một cuộc đua thể thao, đó còn là nơi những giá trị đẹp đẽ được lan tỏa một cách rất tự nhiên.

Lan tỏa những điều tử tế

Câu chuyện về hành động đẹp của nữ runner Cao Huyền (Hà Nội) và tình nguyện viên Nguyễn Thị Huỳnh (sinh viên Đại học Nha Trang) tại Giải Tiền Phong Marathon 2026 là một minh chứng rõ nét cho những giá trị tử tế mà giải đấu mang lại.

Chị Cao Huyền chia sẻ, cũng như nhiều vận động viên khác, vợ chồng chị đến với Tiền Phong Marathon bằng tinh thần thể thao, rèn luyện sức khỏe và thử thách ý chí bản thân. Trong lúc tham gia đường chạy, chị tình cờ nhặt được một sợi dây chuyền vàng tại đường Phạm Văn Đồng, đoạn qua khu vực Hòn Chồng, phường Bắc Nha Trang.

Tình nguyện viên Nguyễn Thị Huỳnh.

Nghĩ rằng đây có thể là tài sản của một vận động viên đánh rơi, chị đã nhanh chóng nhờ tình nguyện viên Nguyễn Thị Huỳnh, đang làm nhiệm vụ gần đó, giữ giúp để tìm người trả lại, rồi tiếp tục cuộc đua.

“Thời điểm đó tôi khá bất ngờ vì đây là món đồ có giá trị. Tôi nghĩ người đánh mất chắc chắn sẽ rất lo lắng. Nhưng vì đang tham gia thi đấu, tôi nhờ bạn tình nguyện viên hỗ trợ để sớm tìm lại chủ nhân của nó”, chị Huyền kể.

Chị Huyền công tác tại Bộ Khoa học và Công nghệ, còn chồng làm kinh doanh, cả hai đều có niềm đam mê chạy bộ và đã gắn bó với Tiền Phong Marathon suốt 4 mùa giải. “Giải chạy này luôn có những điều rất đặc biệt khiến vợ chồng tôi yêu thích, không chỉ ở quy mô mà còn bởi ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc”, chị Huyền nói.

Về phía tình nguyện viên Nguyễn Thị Huỳnh – sinh viên năm 2 Khoa Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Nha Trang – ngay sau khi nhận giữ sợi dây chuyền, đã chủ động thông báo trong nhóm tình nguyện viên và phối hợp với Ban tổ chức để tìm người đánh rơi.

Huỳnh cho biết đây là lần đầu tiên tham gia hỗ trợ một giải thể thao quy mô quốc gia. Chính vì vậy, cô luôn ý thức không chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà còn góp phần giữ gìn hình ảnh đẹp của chương trình. “Việc trả lại của rơi với em là điều nên làm, không có gì quá lớn lao”, Huỳnh chia sẻ.

Sự thành công của Tiền Phong Marathon 2026 có sự hỗ trợ rất lớn của các tình nguyện viên.

Sinh ra và lớn lên tại một vùng quê ở Cà Mau, Huỳnh theo học ngành Công nghệ thực phẩm nhờ sự hỗ trợ từ một doanh nghiệp thủy sản địa phương, đồng thời có cơ hội làm việc sau khi tốt nghiệp. Khi nhà trường kêu gọi sinh viên tham gia tình nguyện cho giải, cô đã hào hứng đăng ký ngay.

“Em rất vui khi được chứng kiến hàng chục nghìn vận động viên chạy trên cung đường biển Nha Trang. Đây là trải nghiệm đáng nhớ. Dù phải thức trắng đêm làm nhiệm vụ nên khá mệt, nhưng em cảm thấy rất hạnh phúc”, Huỳnh nói.

“Hậu phương” thầm lặng của giải đấu

Tại Giải Tiền Phong Marathon 2026, khoảng 1.300 tình nguyện viên đã tham gia hỗ trợ, đảm nhận nhiều vị trí quan trọng như tiếp nước, điều phối đường chạy, hỗ trợ y tế, tham gia lễ thượng cờ…

Riêng Trường Đại học Nha Trang đóng góp 400 tình nguyện viên, trường Sĩ quan Không quân cũng huy động khoảng 350 học viên và cán bộ tham gia. Ngoài ra còn có lực lượng học sinh và sinh viên, đoàn thanh niên do Tỉnh Đoàn Khánh Hoà huy động.

Công tác tập huấn cho tình nguyện viên được các crew/leader tổ chức bài bản, liên tục mấy ngày trước khi giải diễn ra, từ việc phát racekit, tiếp nước trên đường chạy, sơ cứu vận động viên gặp chấn thương trong lúc chạy…Nhiều tình nguyện viên thức trắng đêm từ 0h sáng để chuẩn bị thức ăn, nước uống tiếp sức cho runner, đứng sẵn cổ vũ và tiếp tế người chạy cho đến gần 12h trưa 29/3 khi vận động viên cuối cùng đã về tới đích.

Các tình nguyện viên tại Giải Tiền Phong Marathon tại Nha Trang.

Giữa không khí sôi động của giải đấu, bên cạnh những bước chạy bền bỉ của các vận động viên là hình ảnh những tình nguyện viên âm thầm nhưng không thể thiếu. Họ chính là “hậu phương” vững chắc, góp phần làm nên thành công trọn vẹn của sự kiện.

Trên suốt cung đường, các tình nguyện viên kiên trì làm nhiệm vụ trong đêm tối lẫn dưới nắng sớm, liên tục tiếp nước, hướng dẫn và cổ vũ vận động viên. Sự nhiệt huyết và tận tâm ấy đã tạo nên một bầu không khí thân thiện, gắn kết và tràn đầy năng lượng.

Chính những con người thầm lặng ấy, cùng với những hành động đẹp như câu chuyện của chị Cao Huyền và Nguyễn Thị Huỳnh, đã góp phần lan tỏa thông điệp ý nghĩa: Tiền Phong Marathon không chỉ là một giải thể thao, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị tử tế trong cộng đồng.