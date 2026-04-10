Chưa mua được bản quyền World Cup 2026 như Việt Nam, Thái Lan bị truyền thông gây sức ép

Đặng Lai

TPO - Dù World Cup 2026 còn hơn 2 tháng nữa mới khởi tranh, câu chuyện bản quyền truyền hình tại Đông Nam Á đã sớm thu hút sự chú ý, đặc biệt với truyền thông Thái Lan.

Theo danh sách cập nhật mới nhất từ FIFA, mới có 6/11 quốc gia trong khu vực ASEAN hoàn tất việc mua bản quyền phát sóng vòng chung kết World Cup 2026 gồm Campuchia, Indonesia, Philippines, Singapore, Timor Leste và Việt Nam. Trong đó, Campuchia do Hang Meas TV sở hữu bản quyền, Indonesia là TVRI, Philippines thuộc Aleph Group, Singapore là Mediacorp, Timor Leste là ETO. Còn tại Việt Nam, Đài truyền hình quốc gia (VTV) là đơn vị nắm quyền phát sóng.

Trong khi đó, Thái Lan và Malaysia vẫn chưa chốt được thỏa thuận. 3 nước khác chưa có bản quyền là Myanmar, Brunei và Lào. So với các nước chưa mua được bản quyền World Cup 2026 trong khu vực, Thái Lan đang hứng chịu sức ép lớn.

Tờ Thairath nhấn mạnh: “Việt Nam và Indonesia đã sớm chốt thương vụ mua bản quyền World Cup 2026, đến Campuchia cũng đã đưa sóng về nước mình. Trong khi đó, Thái Lan vẫn chưa mua được bản quyền.

Điều cốt lõi dẫn đến thay đổi này là vừa có thay đổi lớn trong chính sách phát sóng các giải đấu thể thao lớn. Theo đó, vòng chung kết World Cup đã bị loại khỏi danh mục “Must Have” - nhóm sự kiện bắt buộc phải được phát trên truyền hình miễn phí tại Thái Lan.

Điều này đồng nghĩa, nếu không đạt thỏa thuận phù hợp, người dân nước ta sẽ không được xem trực tiếp World Cup 2026 trên sóng miễn phí toàn quốc như trước”.

Malaysia cũng chưa thể hoàn tất việc mua bản quyền, dù được cho là đang tích cực thương lượng với FIFA. Việc hai quốc gia có lượng người hâm mộ bóng đá rất lớn như Thái Lan và Malaysia vẫn chưa chốt xong bản quyền cho thấy quá trình đàm phán đang phức tạp hơn đáng kể.

Thairath lo lắng rằng với tình hình hiện tại, sẽ rất khó để người dân xứ chùa vàng có thể thưởng thức World Cup 2026 miễn phí. “Một trong những nguyên nhân nằm ở quy mô chưa từng có của sự kiện. Giải đấu lần này sẽ diễn ra với số đội tham dự tăng từ 32 lên 48. Tổng số trận đấu cũng tăng mạnh lên 104 trận, khiến giá trị bản quyền phát sóng trở nên lớn hơn nhiều so với các kỳ World Cup trước”, ấn phẩm xứ chùa vàng nhận định.

Đặng Lai
#World Cup 2026 #bản quyền World Cup #Thái Lan #Malaysia #FIFA #Đông Nam Á #VTV #truyền hình trực tiếp #bóng đá quốc tế #ASEAN #Việt Nam #Indonesia

