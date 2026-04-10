Nhận định Thể Công Viettel vs Thanh Hóa, 19h15 ngày 10/4: Bám đuổi ngôi đầu

TPO - Nhận định bóng đá Thể Công vs Thanh Hóa, LPBank V.League 1-2025/26, lúc 19h15 ngày 10/4. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Tiếp đón Thanh Hóa trên sân nhà là cơ hội tốt để Thể Công Viettel giành trọn 3 điểm và tiếp tục bám đuổi Công An Hà Nội ở cuộc đua vô địch.

Trên bảng xếp hạng V.League, Thể Công đang đứng thứ 2 với 9 điểm ít hơn CAHN. Cuộc đua vô địch V.League 2025/26 giờ gần như chỉ khoanh vùng giữa CAHN và Thể Công. Thầy trò HLV Popov thất thế rõ so với CAHN nhưng mọi thứ vẫn chưa chấm dứt. Thể Công phải thắng Thanh Hóa ở trận này và hy vọng đối thủ sẽ sẩy chân.

Ở bên kia chiến tuyến, Thanh Hóa vẫn ngụp lặn trong cuộc đua trụ hạng. Đội bóng xứ Thanh hiện chỉ hơn vị trí nguy hiểm 3 điểm, do đó từng trận đấu của họ cho đến hết mùa này mang tính chất như trận chung kết. Việc giành được điểm số trước đội bóng tốp đầu như Thể Công sẽ rất quan trọng với Thanh Hóa ở thời điểm này.

Ở trận gần nhất ra sân tại V.League, Thể Công bị SLNA cầm hòa 1-1. Đó là cú sẩy chân tai hại dành cho thầy trò HLV Popov, khiến họ bị cắt đứt chuỗi 5 trận thắng liên tiếp ở V.League và cúp quốc gia.

Tinh thần của Thanh Hóa lại lên rất cao ở thời điểm này sau khi thầy trò HLV Mai Xuân Hợp thắng Công An TPHCM 4-0. Trận thắng trên sân nhà giúp Thanh Hóa vượt qua chuỗi ngày khủng hoảng với 8 trận liên tiếp không thắng.

Lực lượng của Thể Công vẫn vượt trội Thanh Hóa. Cộng thêm lợi thế sân nhà, thầy trò HLV Popov hiển nhiên được đặt ở cửa trên trong trận này. Thứ đáng sợ ở Thanh Hóa là tinh thần của một "chiến binh" đã bị dồn vào thế đường cùng. Những gì xảy ra với Thể Công từ đầu năm cho thấy họ là tập thể bất ổn và dễ bị xao nhãng. Sau trận hòa SLNA, đội bóng áo lính cần rút ra bài học nhanh chóng để không lặp lại sai lầm trước Thanh Hóa.

Phong độ, thành tích đối đầu Thể Công Viettel vs Thanh Hóa

Ở trận lượt đi vào ngày 2/11/2025, Thể Công thắng Thanh Hóa bằng tỷ số tối thiểu. Thầy trò HLV Popov đã gặp khó trước một Thanh Hóa chơi kiên cường và quyết tâm, dù thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng. Sau 4 tháng, 2 đội gặp nhau ở tình cảnh không có nhiều khác biệt. Thanh Hóa vẫn gặp khó khăn về lực lượng. Còn đội hình của Thể Công đều sẵn sàng ra sân ở trận này.

Thanh Hóa chơi tốt trên sân khách giai đoạn gần đây. Họ thua Nam Định, hòa Hải Phòng, thắng CATPHCM và hòa HAGL kể từ cuối năm 2025. Trong khi đó, trong 4 trận gần nhất Thể công chơi trên sân nhà, họ đều thắng với cùng tỷ số 1-0.