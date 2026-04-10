Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Trợ lý của HLV Kim Sang-sik sang Thai League, dẫn dắt cựu tuyển thủ Anh

Đặng Lai

TPO - Như đã biết, Lee Jung-soo vừa quyết định rời ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam, khép lại quãng thời gian ngắn thành công cùng HLV Kim Sang-ik. Bến đỗ mới của vị cựu trợ lý này là CLB Kanchanaburi, nơi Andros Townsend đang thi đấu.

news-923c6b8.jpg
Andros Townsend đang thi đấu cho Kanchanaburi

Trên trang chủ, Kanchanaburi vừa xác nhận Lee Jung-soo sẽ nhận nhiệm vụ dẫn dắt đội bóng từ cuối tuần này. Đây được coi là thử thách mới dành cho Lee Jung-soo, người nhiều năm qua vẫn quen thuộc với môi trường trợ lý.

“Từ quê hương đến nơi ông có mối liên hệ sâu sắc là Việt Nam, từ nay Lee Jung-soo sẽ bước vào một thế giới bóng đá mới. Đó là Thái Lan khi ông được bổ nhiệm làm HLV trưởng của Kanchanaburi FC trong giai đoạn cuối của mùa giải Thai League 2025/26”, tờ Goal phiên bản Thái Lan khẳng định.

"Đây là một bước đi giúp ông thoát ra khỏi vùng an toàn. Từ chỗ chỉ hỗ trợ HLV trưởng, bây giờ ông sẽ đảm nhận vai trò lãnh đạo toàn thời gian. Sẽ rất thú vị để xem một HLV với kỹ năng và kinh nghiệm của ông ấy sẽ giúp nâng tầm Kanchanaburi FC như thế nào, bất kể đội bóng này có trụ lại được ở giải đấu hàng đầu hay không”.

668577398-924682180445747-7099345051019072391-n.jpg
Kanchanaburi công bố tân HLV trưởng Lee Jung-soo

Trong đội hình của Kanchanaburi, khá thú vị khi Lee Jung-soo sẽ làm thầy của nhiều cầu thủ tên tuổi. Đó là Sergio Aguero, tuyển thủ Malaysia, là nhà vô địch châu Phi 2019 Mehdi Tahrat (trong màu áo đội tuyển Algeria)… Và đặc biệt có Andros Townsend, ngôi sao từng tung hoành ở Ngoại hạng Anh dưới màu áo Tottenham, Newcastle United, Crystal Palace, Everton.

Tổng cộng, Townsend ghi 25 bàn ở Ngoại hạng Anh, gồm nhiều siêu phẩm vào lưới các CLB lớn. Cầu thủ chạy cánh 34 tuổi từng khoác áo đội tuyển Anh 13 trận, ghi 3 bàn.

Khi sang Kanchanaburi từ đầu mùa 2025/26, Townsend nhanh chóng đóng vai trò quan trọng. Anh ghi 3 bàn, góp 6 kiến tạo. Nhưng chừng đó vẫn là chưa đủ để Kanchanaburi an toàn. CLB này đang kém vị trí trụ hạng 2 điểm trong khi họ còn 3 trận trong tay. Thử thách đầu tiên của Lee Jung-soo cùng các học trò là trận gặp Buriram United, nhà vô địch Thai League, vào ngày 26/4.

#Thái Lan #Thai League #Kanchanaburi #bóng đá Thái Lan #Kanchanaburi FC #Ngoại hạng Anh #Man City #Việt Nam #Kim Sang-sik

Xem thêm

Cùng chuyên mục