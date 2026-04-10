Trợ lý của HLV Kim Sang-sik sang Thai League, dẫn dắt cựu tuyển thủ Anh

TPO - Như đã biết, Lee Jung-soo vừa quyết định rời ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam, khép lại quãng thời gian ngắn thành công cùng HLV Kim Sang-ik. Bến đỗ mới của vị cựu trợ lý này là CLB Kanchanaburi, nơi Andros Townsend đang thi đấu.

Andros Townsend đang thi đấu cho Kanchanaburi

Trên trang chủ, Kanchanaburi vừa xác nhận Lee Jung-soo sẽ nhận nhiệm vụ dẫn dắt đội bóng từ cuối tuần này. Đây được coi là thử thách mới dành cho Lee Jung-soo, người nhiều năm qua vẫn quen thuộc với môi trường trợ lý.

“Từ quê hương đến nơi ông có mối liên hệ sâu sắc là Việt Nam, từ nay Lee Jung-soo sẽ bước vào một thế giới bóng đá mới. Đó là Thái Lan khi ông được bổ nhiệm làm HLV trưởng của Kanchanaburi FC trong giai đoạn cuối của mùa giải Thai League 2025/26”, tờ Goal phiên bản Thái Lan khẳng định.

"Đây là một bước đi giúp ông thoát ra khỏi vùng an toàn. Từ chỗ chỉ hỗ trợ HLV trưởng, bây giờ ông sẽ đảm nhận vai trò lãnh đạo toàn thời gian. Sẽ rất thú vị để xem một HLV với kỹ năng và kinh nghiệm của ông ấy sẽ giúp nâng tầm Kanchanaburi FC như thế nào, bất kể đội bóng này có trụ lại được ở giải đấu hàng đầu hay không”.

Kanchanaburi công bố tân HLV trưởng Lee Jung-soo

Trong đội hình của Kanchanaburi, khá thú vị khi Lee Jung-soo sẽ làm thầy của nhiều cầu thủ tên tuổi. Đó là Sergio Aguero, tuyển thủ Malaysia, là nhà vô địch châu Phi 2019 Mehdi Tahrat (trong màu áo đội tuyển Algeria)… Và đặc biệt có Andros Townsend, ngôi sao từng tung hoành ở Ngoại hạng Anh dưới màu áo Tottenham, Newcastle United, Crystal Palace, Everton.

Tổng cộng, Townsend ghi 25 bàn ở Ngoại hạng Anh, gồm nhiều siêu phẩm vào lưới các CLB lớn. Cầu thủ chạy cánh 34 tuổi từng khoác áo đội tuyển Anh 13 trận, ghi 3 bàn.

Khi sang Kanchanaburi từ đầu mùa 2025/26, Townsend nhanh chóng đóng vai trò quan trọng. Anh ghi 3 bàn, góp 6 kiến tạo. Nhưng chừng đó vẫn là chưa đủ để Kanchanaburi an toàn. CLB này đang kém vị trí trụ hạng 2 điểm trong khi họ còn 3 trận trong tay. Thử thách đầu tiên của Lee Jung-soo cùng các học trò là trận gặp Buriram United, nhà vô địch Thai League, vào ngày 26/4.