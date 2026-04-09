Fifa Laopakdee: Khi tình yêu bóng đá dẫn lối tới giấc mơ The Masters

TPO - Trong năm mà ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh FIFA World Cup 2026 chuẩn bị diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico, làng golf thế giới cũng chào đón một câu chuyện đầy cảm hứng tại The Masters 2026 của một cái tên đặc biệt: Fifa Laopakdee.

Golfer người Thái Lan Fifa Laopakdee và golfer người Mỹ Brandon Holtz tại vòng đấu tập cho The Masters 2026.

Được đặt tên theo chính cơ quan quyền lực nhất của bóng đá thế giới "FIFA" bởi người cha cuồng nhiệt môn thể thao vua, Laopakdee giờ đây lại viết nên hành trình của riêng mình… không phải trên sân cỏ sân vận động, mà tại thánh địa Augusta National Golf Club.

“Bố tôi là một 'fan cuồng' bóng đá. Ông từng phân vân giữa hai cái tên Fifa và Uefa", Laopakdee kể lại với nụ cười tươi. “Cuối cùng ông đã chọn Fifa".

Nhưng câu chuyện của Laopakdee không dừng ở cái tên. Đó là hành trình của ý chí, niềm tin và bản lĩnh vươn xa trong sự nghiệp thể thao, dù...không phải trên sân bóng đá.

Tại Asia-Pacific Amateur Championship hồi tháng 10 năm ngoái ở Dubai, golfer nghiệp dư người Thái Lan đã tạo nên một trong những màn ngược dòng ấn tượng nhất.

Bị bỏ xa tới 6 gậy trước vòng cuối, Laopakdee không hề bỏ cuộc. Hai birdie liên tiếp ở hố 17 và 18 kéo anh trở lại cuộc đua, trước khi "kết liễu" đối thủ bằng ba birdie liên tiếp trong loạt play-off nghẹt thở.

Chiến thắng ấy không chỉ giúp Laopakdee trở thành golfer Thái Lan đầu tiên vô địch Asia-Pacific Amateur Championship, mà còn mở ra cánh cửa bước vào hai sân khấu lớn nhất của golf thế giới: The Masters và The Open.

Tuần này, tại Augusta, Laopakdee không chỉ là một tân binh. Anh là golfer nghiệp dư đầu tiên của Thái Lan góp mặt tại The Masters, một cột mốc mang tính lịch sử.

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất đến ngay khi anh đặt chân vào phòng thay đồ. Trong khu Player Services mới, chiếc tủ mang tên anh nằm giữa hai tượng đài: Tiger Woods - nhà vô địch The Masters 5 lần, và Bryson DeChambeau - nhà vô địch major hai lần.

“Đứng giữa Tiger và Bryson… đó là cảm giác không thể tin nổi", Laopakdee chia sẻ. “Tôi đã phải chụp lại khoảnh khắc đó".

Từ một cái tên được đặt theo niềm đam mê bóng đá của người cha, đến việc tự mình ghi dấu tại sân khấu danh giá nhất của làng golf, Fifa Laopakdee đang viết nên một hành trình đầy cảm hứng: những giấc mơ lớn nhất đôi khi lại bắt đầu từ những điều rất giản dị.

Và tại Augusta tuần này, hành trình ấy chỉ mới bắt đầu.