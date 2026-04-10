Kinh tế thể thao: 'Mỏ vàng' đầy tiềm năng

TP - Thể thao Việt Nam lâu nay thường được nhìn nhận dưới lăng kính thành tích chuyên môn, trong khi trên thực tế đây là “mỏ vàng” đầy tiềm năng chưa được khai phá hết theo đánh giá của các nhà kinh tế. Huy động nguồn lực xã hội hoá, đẩy mạnh kinh tế thể thao là xu hướng tất yếu cần đặt ra với thể thao hiện nay, với tiềm năng lên đến hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đô la.

Chân con sóng lớn?

Sảnh Diễn đàn Kinh tế thể thao Việt Nam một ngày cuối tháng 3, không khí trở nên sôi nổi với những trao đổi giữa các diễn giả tham dự. “Phải làm nhanh để xem xét Việt Nam có thể đăng cai World Cup hay không”, ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL thời điểm đó, cho biết về ý kiến của lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước khi nghe báo cáo của ngành thể thao.

Một báo cáo do Công ty Cổ phần Thương mại và Nội dung số Việt (Vietcontent), đơn vị tư vấn vận động tài trợ cho SEA Games 31 (Việt Nam) cho biết với quy mô 100 triệu dân và GDP vượt mốc 500 tỷ USD, Việt Nam đang trở thành một thị trường đầy tiềm năng cho ngành công nghiệp thể thao. Sự gia tăng của tầng lớp trung lưu đã thúc đẩy hoạt động thể thao từ phong trào thuần tuý sang lĩnh vực tiêu dùng, dịch vụ mang lại giá trị kinh tế khổng lồ.

Các chuyên gia trao đổi tại Diễn đàn

Trên thực tế, Việt Nam đã chuyển mình và có những bước đi đầu tiên trong chuỗi giá trị kinh tế thể thao toàn cầu. Sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam đã tiếp cận các thị trường lớn như Mỹ (726 triệu USD), Mexico (182 triệu đô) hay Nhật Bản (120 triệu đô). Quy mô thị trường nội địa cũng ngày một tăng, đơn cử như giày dép thể thao đạt hơn 2 tỷ USD doanh thu vào năm 2023.

Với quy mô dân số hơn 100 triệu dân, trong đó 60% dưới độ tuổi 40, Việt Nam trở thành một thị trường đầy tiềm năng cho hoạt động kinh doanh thể thao. Quy mô dân số và tăng trưởng kinh tế giao thoa là nền tảng cho sự bứt phá, đặc biệt xu hướng chơi thể thao trở thành phong cách sống của giới trẻ.

Điều này thể hiện rõ qua phong trào rèn luyện thể thao những năm qua, điển hình là phong trào chạy bộ. Các CLB chạy bộ, các giải đấu nở rộ với số lượng người tham gia ngày một đông. Mới đây nhất tại giải Vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 (Nha Trang), số lượng runner đăng ký tham dự đã vượt kỷ lục, lên tới hơn 12.000 người, và Nha Trang đón nhận khoảng 100.000 người trong dịp tổ chức giải theo thống kê của địa phương.

Chủ tịch HĐQT Công ty Vietcontent, bà Trần Thuỳ Chi cho rằng riêng mảng thể thao cộng đồng đã là một “mỏ vàng” chưa khai phá hết với Việt Nam. Nó thể hiện qua số lượng giải marathon, chạy bộ tăng lên các năm qua, các phòng tập gym, yoga, đạp xe…

Kinh tế thể thao - nhìn từ Hàn Quốc

Các runner trên đường chạy Tiền Phong Marathon 2026

Hàn Quốc có thể nói là ví dụ điển hình phát triển thể thao từ phong trào thuần tuý thành một lĩnh vực kinh tế. Đây là kết quả của một quá trình vận động lâu dài và bài bản chính phủ và ngành thể thao Hàn Quốc thúc đẩy. Ở giai đoạn đầu, chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ các đơn vị khởi nghiệp thông qua mạng lưới tư vấn, hỗ trợ, xây dựng hệ thống hành lang pháp lý.

Quy mô ngân sách dành cho thể thao của Hàn Quốc năm 2026 khoảng gần 17.000 tỷ won (khoảng 11,5 tỷ USD), tăng 1,5% so với năm 2025. Trong giai đoạn 1960-1991, Hàn Quốc tập trung cho các giải đấu quốc tế, thúc đẩy hình thành thể thao chuyên nghiệp, tạo động lực tinh thần quốc gia cũng như, xem “thể lực là sức mạnh quốc gia”.

Bước ngoặt đến từ 2022 khi Hàn Quốc đồng đăng cai World Cup, qua đó nâng cao vị thế, hình ảnh quốc gia đồng thời hoàn thiện thể chế phát triển thể thao đại chúng.

Các môn thể thao có độ phủ sóng rộng, thu hút đông đảo người dân Hàn Quốc quan tâm theo dõi và tham gia là bóng đá, bóng chày, bóng rổ, bóng chuyền hay golf. Sau khi đã có một bệ phóng vững chắc, thể thao nước này tiến hành thương mại hoá mạnh mẽ. Mục tiêu của chính phủ Hàn Quốc hiện nay là tới 2030, doanh thu ngành thể thao có thể đạt gần 85.000 tỷ won (khoảng 57,5 tỷ USD).