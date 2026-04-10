Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Bàn phản lưới khó tin giúp đại diện Ngoại hạng Anh sống sót ở Europa League

Đặng Lai

TPO - Porto bị Nottingham Forest cầm hòa 1-1 ngay trên sân Dragao ở lượt đi tứ kết Europa League, trong trận đấu mà sai lầm khó tin của Martim Fernandes đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện.

Trong trận đấu rạng sáng nay, đại diện Bồ Đào Nha là đội chơi lấn lướt hơn, tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt. Sức ép được cụ thể hóa ở phút 11. Pablo Rosario tranh chấp thành công trước Zach Abbott rồi chọc khe để Gabri Veiga băng xuống. Từ đường căng ngang của Veiga, William Gomes ập vào đệm bóng cận thành, giúp Porto vượt lên dẫn bàn.

Nhưng bước ngoặt của trận đấu đến chỉ 2 phút sau đó, theo cách không ai ngờ tới. Trong một tình huống tưởng như hoàn toàn không nguy hiểm, Martim Fernandes được đồng đội chuyền bóng ở giữa sân. Trước mặt, anh bị các cầu thủ Nottingham vây hãm nên quyết định chuyền về từ cự ly gần 40 mét.

Vấn đề là thủ môn Diogo Costa đã rời khung thành và đường chuyền của Fernandes cũng khá căng khiến thủ môn Porto không kịp quay lại. Bóng đi thẳng vào lưới trong sự sững sờ của các cầu thủ Porto lẫn khán giả trên sân.

Các cầu thủ Nottingham Forest sững sờ khi biết mình ghi bàn

Pha phản lưới kỳ quặc ấy không chỉ giúp Nottingham Forest có bàn gỡ 1-1 mà còn khiến toàn bộ lợi thế tâm lý của Porto tan biến chỉ trong tích tắc. Fernandes sau đó cũng bị rút ra sân trong khoảng 20 phút đầu hỗn loạn tại Dragao.

Từ chỗ nắm quyền kiểm soát, Porto rơi vào thế phải làm lại từ đầu. Dù vậy, họ vẫn là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn trong phần còn lại của trận đấu. Họ gây sức ép, nhưng thủ môn Ortega tiếp tục chơi xuất sắc khi lần lượt cản phá Moffi và Seko Fofana trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, Nottingham Forest từng đưa được bóng vào lưới Porto sau pha dứt điểm của Igor Jesus, nhưng bàn thắng không được công nhận vì VAR xác định có lỗi với Diogo Costa ở pha bóng trước đó. Ở chiều ngược lại, William Gomes và Alan Varela đều có thêm cơ hội, song thủ thành Nottingham tiếp tục đứng vững.

Thống kê sau trận cho thấy Porto tung ra 16 cú sút, vượt trội so với 6 pha dứt điểm của Nottingham Forest. Tuy nhiên, pha phản lưới của Martim Fernandes chính là khoảnh khắc làm thay đổi cục diện. Nó biến một trận đấu mà Porto lẽ ra có thể thắng thành kết quả hòa đầy tiếc nuối.

