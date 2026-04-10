Bàn phản lưới khó tin giúp đại diện Ngoại hạng Anh sống sót ở Europa League

TPO - Porto bị Nottingham Forest cầm hòa 1-1 ngay trên sân Dragao ở lượt đi tứ kết Europa League, trong trận đấu mà sai lầm khó tin của Martim Fernandes đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện.

Trong trận đấu rạng sáng nay, đại diện Bồ Đào Nha là đội chơi lấn lướt hơn, tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt. Sức ép được cụ thể hóa ở phút 11. Pablo Rosario tranh chấp thành công trước Zach Abbott rồi chọc khe để Gabri Veiga băng xuống. Từ đường căng ngang của Veiga, William Gomes ập vào đệm bóng cận thành, giúp Porto vượt lên dẫn bàn.

Nhưng bước ngoặt của trận đấu đến chỉ 2 phút sau đó, theo cách không ai ngờ tới. Trong một tình huống tưởng như hoàn toàn không nguy hiểm, Martim Fernandes được đồng đội chuyền bóng ở giữa sân. Trước mặt, anh bị các cầu thủ Nottingham vây hãm nên quyết định chuyền về từ cự ly gần 40 mét.

Vấn đề là thủ môn Diogo Costa đã rời khung thành và đường chuyền của Fernandes cũng khá căng khiến thủ môn Porto không kịp quay lại. Bóng đi thẳng vào lưới trong sự sững sờ của các cầu thủ Porto lẫn khán giả trên sân.

Các cầu thủ Nottingham Forest sững sờ khi biết mình ghi bàn

Pha phản lưới kỳ quặc ấy không chỉ giúp Nottingham Forest có bàn gỡ 1-1 mà còn khiến toàn bộ lợi thế tâm lý của Porto tan biến chỉ trong tích tắc. Fernandes sau đó cũng bị rút ra sân trong khoảng 20 phút đầu hỗn loạn tại Dragao.

Từ chỗ nắm quyền kiểm soát, Porto rơi vào thế phải làm lại từ đầu. Dù vậy, họ vẫn là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn trong phần còn lại của trận đấu. Họ gây sức ép, nhưng thủ môn Ortega tiếp tục chơi xuất sắc khi lần lượt cản phá Moffi và Seko Fofana trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, Nottingham Forest từng đưa được bóng vào lưới Porto sau pha dứt điểm của Igor Jesus, nhưng bàn thắng không được công nhận vì VAR xác định có lỗi với Diogo Costa ở pha bóng trước đó. Ở chiều ngược lại, William Gomes và Alan Varela đều có thêm cơ hội, song thủ thành Nottingham tiếp tục đứng vững.

Thống kê sau trận cho thấy Porto tung ra 16 cú sút, vượt trội so với 6 pha dứt điểm của Nottingham Forest. Tuy nhiên, pha phản lưới của Martim Fernandes chính là khoảnh khắc làm thay đổi cục diện. Nó biến một trận đấu mà Porto lẽ ra có thể thắng thành kết quả hòa đầy tiếc nuối.