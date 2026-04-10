Nhận định Real Madrid vs Girona, 02h00 ngày 11/4: Đứng dậy mạnh mẽ

TPO - Nhận định bóng đá Real Madrid vs Girona, La Liga - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Real Madrid bước vào cuộc tiếp đón Girona trong bối cảnh áp lực đè nặng sau hai thất bại liên tiếp, khi đã bị Barcelona bỏ xa 7 điểm. Vì thế, đội chủ sân Bernabeu buộc phải thắng Girona để nuôi hy vọng đua vô địch

Nhận định Real Madrid vs Girona

Sau chuỗi hai thất bại liên tiếp, Real Madrid sẽ trở lại La Liga với trận đấu trên sân nhà gặp Girona vào tối thứ Sáu. Đây là thời điểm cực kỳ quan trọng đối với đội bóng Hoàng gia khi họ đang bị bỏ lại khá xa trong cuộc đua vô địch.

Hiện tại, Real Madrid đứng thứ hai trên bảng xếp hạng nhưng kém đội đầu bảng Barcelona tới 7 điểm. Khoảng cách này buộc họ gần như không được phép mắc thêm sai lầm nếu vẫn nuôi hy vọng lật ngược tình thế ở giai đoạn cuối mùa. Trong khi đó, Girona lại đang ở vị trí thứ 12 - thứ hạng tương đối an toàn nhưng chưa đủ để họ có thể hoàn toàn “thả lỏng”.

Cuối tuần trước, tham vọng vô địch của Real Madrid bị giáng một đòn mạnh khi họ bất ngờ thất bại 1-2 trước Mallorca đang vật lộn ở nửa dưới bảng xếp hạng. Cùng thời điểm đó, Barcelona lại giành chiến thắng kịch tính trước Atletico Madrid, qua đó nới rộng khoảng cách lên thành 7 điểm. Kết quả này khiến áp lực đè nặng lên thầy trò HLV Alvaro Arbeloa, đặc biệt khi mùa giải chỉ còn lại vài vòng đấu.

Không chỉ gặp khó tại La Liga, Real Madrid còn đang phải chia sức cho đấu trường Champions League. Thất bại 1-2 trước Bayern Munich ở lượt đi tứ kết khiến họ buộc phải dốc toàn lực cho trận lượt về sắp tới nếu muốn giành vé vào bán kết. Điều này có thể ảnh hưởng không nhỏ đến sự tập trung của đội bóng trong trận đấu với Girona.

Dù đang chịu áp lực lớn, Real Madrid vẫn có điểm tựa quan trọng là sân nhà Bernabeu. Mùa này, họ đã thắng tới 13/15 trận tại đây, thành tích cho thấy sức mạnh đáng gờm khi được thi đấu trước khán giả nhà. Ngược lại, Girona thi đấu sân khách không quá ấn tượng khi chỉ giành được 15 điểm sau 15 chuyến hành quân. Xét về đối đầu, Real Madrid chiếm ưu thế rõ rệt khi thắng 8 trong 13 lần gặp Girona gần nhất trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, trận lượt đi mùa này kết thúc với tỷ số hòa 1-1, cho thấy Girona không phải đối thủ dễ bị bắt nạt.

Girona bước vào trận đấu này với tinh thần khá tích cực. Họ vừa giành chiến thắng 1-0 trước Villarreal và có được 6 điểm trong 3 trận gần nhất, bao gồm cả thắng lợi trước Athletic Bilbao hồi giữa tháng 3. Những kết quả này giúp đội bóng xứ Catalan duy trì khoảng cách an toàn 8 điểm so với nhóm xuống hạng.

Hiện tại, Girona cũng chỉ kém nhóm dự cúp châu Âu khoảng 7 điểm, nên một vị trí ở nửa trên bảng xếp hạng vẫn là mục tiêu khả thi nếu họ duy trì phong độ ổn định. Dù bị đánh giá thấp hơn, Girona có lý do để tự tin khi đối thủ của họ đang phải phân tâm vì Champions League. Nếu Real Madrid không tung ra đội hình mạnh nhất hoặc thi đấu dưới sức, đội khách hoàn toàn có thể tận dụng cơ hội để gây bất ngờ.

Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà cùng áp lực buộc phải thắng để tiếp tục cuộc đua vô địch, Real Madrid nhiều khả năng vẫn sẽ nhập cuộc với quyết tâm cao nhất. Trận đấu hứa hẹn sẽ không dễ dàng cho cả hai, đặc biệt khi mỗi đội đều có mục tiêu riêng trong giai đoạn nước rút của mùa giải.

Phong độ, lịch sử đối đầu Real Madrid vs Girona

Thông tin lực lượng Real Madrid vs Girona

Real Madrid không có sự phục vụ của Rodrygo, Courtois do chấn thương. Mastantuono bị treo giò.

Về phía Girona, Portu, Donny van de Beek, Juan Carlos, Ter Stegen, Artero, Vanat và Daley Blind vắng mặt.

Đội hình dự kiến Real Madrid vs Girona

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Militao, Huijsen, Fran Garcia; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Vinicius, Mbappe.

Girona: Gazzaniga; Martinez, Reis, Blind, Moreno; Beltran, Witsel; Tsygankov, Martin, Ounahi; Ruiz.

Dự đoán tỷ số Real Madrid 3-1 Girona