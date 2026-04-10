Nhận định West Ham vs Wolves, 02h00 ngày 11/4: Lằn ranh sinh tử

TPO - Nhận định bóng đá West Ham vs Wolves, vòng 32 Premier League 2025/26, lúc 02h00 ngày 11/4. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. West Ham đứng trước áp lực phải thắng để thoát khỏi nhóm xuống hạng, trong khi Wolves níu giữ hy vọng mong manh bằng phong độ hồi sinh.

Nhận định trước trận đấu

Hành trình tìm kiếm tấm vé vào bán kết FA Cup đầu tiên sau hai thập kỷ của West Ham đã khép lại theo kịch bản nghiệt ngã nhất cuối tuần trước. Dưới sự dẫn dắt của HLV Nuno Espirito Santo, đội bóng thành London đã chiến đấu kiên cường để kéo trận đấu với Leeds United vào loạt luân lưu sau khi hòa 2-2, nhưng rồi vẫn phải chấp nhận thất bại cay đắng.

Cú sốc đó nối tiếp chuỗi ngày u ám khi West Ham trước đó đã để thua 0-2 trước Aston Villa tại Premier League, khiến họ rơi xuống vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, khoảng cách với đội xếp trên Tottenham chỉ là 1 điểm, nên một chiến thắng có thể ngay lập tức kéo họ thoát khỏi nhóm xuống hạng.

Vấn đề lớn nhất của West Ham mùa này nằm ở khả năng phòng ngự bóng chết. Bàn mở tỷ số của John McGinn cho Aston Villa là bàn thua thứ 17 của West Ham từ các tình huống cố định mùa này (không tính penalty), nhiều nhất giải. Lần gần nhất họ thủng lưới nhiều hơn từ các tình huống bóng chết là mùa 2002/03 (18 bàn).

Dẫu vậy, vẫn có những tín hiệu tích cực tại London Stadium. West Ham chỉ thua 1 trong 6 trận sân nhà gần nhất (thắng 1, hòa 4), thu về 7 điểm, nhiều hơn cả 9 trận sân nhà đầu mùa.

Đáng chú ý, họ còn sở hữu thành tích đối đầu vượt trội khi thắng cả 5 lần gần nhất tiếp đón Wolves tại Premier League. Trong lịch sử, họ chỉ có chuỗi thắng dài hơn trước Blackburn Rovers (9 trận), Middlesbrough (7 trận) và Sunderland (6 trận).

Ở phía bên kia chiến tuyến, Wolves đang cho thấy dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ. Sau chuỗi 11 trận thua liên tiếp kéo dài từ tháng 10 đến cuối tháng 12, “Bầy sói” chỉ thua 4 trong 13 trận gần nhất (thắng 3, hòa 6). Đáng nói hơn, trong giai đoạn này, chỉ những đội bóng top đầu như Arsenal, Manchester City và Brighton & Hove Albion có hàng thủ tốt hơn Wolves.

Phong độ gần đây của Wolves cũng rất đáng khích lệ: chiến thắng 2-0 trước Aston Villa, hạ gục Liverpool 2-1 và cầm hòa Brentford 2-2. Họ hiện đứng thứ 9 về phong độ trong 6 vòng gần nhất, một bước tiến rõ rệt.

Tuy nhiên, vấn đề của Wolves là… thời gian. Họ vẫn đứng cuối bảng và kém nhóm an toàn tới 13 điểm khi mùa giải chỉ còn 7 vòng. Dù lịch thi đấu phía trước tương đối “dễ thở”, cơ hội trụ hạng vẫn là rất mong manh.

Điểm sáng lớn nhất nằm ở hàng công, khi Wolves đã ghi trung bình 2 bàn/trận trong 3 vòng gần đây, gần bằng tổng số bàn thắng của 8 trận trước đó. Đây sẽ là nền tảng để họ nuôi hy vọng tạo nên cú đúp chiến thắng trước West Ham, điều họ chưa làm được kể từ mùa 2019/20.

Thông tin lực lượng

Trước cuộc đối đầu mang tính sống còn ở nhóm cuối bảng, cả West Ham lẫn Wolves đều bước vào trận đấu với không ít nỗi lo về lực lượng.

Bên phía West Ham, HLV Nuno Espirito Santo đang phải cân nhắc kỹ khi một loạt trụ cột chưa chắc kịp bình phục. Crysencio Summerville, Jean-Clair Todibo và Callum Wilson vẫn để ngỏ khả năng ra sân. Trong khi đó, thủ môn dự bị Lukasz Fabianski tiếp tục vắng mặt, trong khi trung vệ Konstantinos Mavropanos đã sẵn sàng trở lại.

Một tin vui khác đến từ Aaron Wan-Bissaka. Hậu vệ này từng lỡ trận FA Cup do bận cùng đội tuyển CHDC Congo ăn mừng tấm vé dự World Cup, nhưng hiện đã trở lại tập luyện và nhiều khả năng góp mặt ngay từ đầu.

Trên hàng công, niềm hy vọng lớn nhất vẫn đặt vào đội trưởng Jarrod Bowen, người có “duyên ghi bàn” đặc biệt trước Wolves với 6 lần xé lưới đối thủ. Anh được kỳ vọng sẽ sát cánh cùng Valentin Castellanos, trong khi suất đá cánh còn lại là cuộc cạnh tranh giữa Pablo hoặc cựu cầu thủ Wolves Adama Traore.

Ở phía đối diện, Wolves cũng không có được đội hình mạnh nhất. Thủ môn số một Sam Johnstone tiếp tục vắng mặt vì chấn thương vai, còn Matt Doherty vẫn chưa đạt thể trạng tốt nhất.

Dù vậy, HLV Gary O’Neil vẫn có thể tạm yên tâm khi bộ ba Joao Gomes, Andre và Yerson Mosquera đều sẵn sàng ra sân, dù đang đối mặt nguy cơ bị treo giò nếu nhận thêm thẻ.

Đáng chú ý, tài năng trẻ 18 tuổi Mateus Mane, người từng ghi bàn trong chiến thắng 3-0 trước chính West Ham, nhiều khả năng sẽ tiếp tục được trao cơ hội. Nếu Mane được bố trí ở tuyến giữa, hàng công Wolves có thể chứng kiến sự kết hợp giữa Hwang Hee-chan hoặc Tolu Arokodare bên cạnh Adam Armstrong.

Đội hình dự kiến West Ham: Hermansen; Wan-Bissaka, Mavropanos, Disasi, Diouf; Fernandes, Magassa, Soucek; Bowen, Pablo, Castellanos Wolves: Sa; Mosquera, S. Bueno, Krejci; Tchatchoua, J. Gomes, Andre, Mane, H. Bueno; Armstrong, Arokodare Dự đoán tỷ số: West Ham 2-1 Wolves