Barcelona kiện trọng tài lên UEFA sau trận thua Atletico tại Champions League

TPO - Barcelona đã chính thức gửi đơn khiếu nại lên UEFA sau những tranh cãi nảy lửa ở trận thua Atletico Madrid 0-2 tại lượt đi tứ kết Champions League. Đội bóng xứ Catalan cho rằng công tác điều hành của trọng tài không chỉ đi ngược quy định hiện hành mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện trận đấu.

Theo thông báo vừa được Barcelona phát đi, bộ phận pháp lý của CLB này đã nộp đơn khiếu nại lên UEFA liên quan đến những diễn biến xảy ra trong màn so tài với Atletico Madrid hồi giữa tuần. Trận đấu trên sân Camp Nou khép lại với thất bại 0-2 dành cho Barca, nhưng kết quả chuyên môn nhanh chóng bị lu mờ bởi hàng loạt quyết định gây tranh cãi từ tổ trọng tài do ông Istvan Kovacs điều hành.

Tình huống khiến Barcelona phản ứng mạnh nhất diễn ra ở phút 54. Thủ môn Atletico đã dùng chân đưa bóng vào cuộc trở lại nhưng thay vì chạm bóng bằng chân, Marc Pubill lại dùng tay đỡ bóng.

Theo Barca, sau khi bóng đã được đưa vào cuộc hợp lệ, Marc Pubill cố tình dùng tay chạm bóng trong vòng cấm nhưng trọng tài Istvan Kovacs lại không cho Barcelona hưởng phạt đền. Cầu thủ Atletico cũng không phải nhận thẻ vàng ở pha bóng trên.

Nên biết, tình huống này từng có tiền lệ ở Cúp châu Âu. Và khi đó, trọng tài đã cắt còi thổi penalty đội để bóng chạm tay. Pha bóng của Marc Pubill, khá trớ trêu, lại không bị trừng phạt.

Marc Pubill dùng tay chạm bóng từ đường chuyền của thủ môn

Trong thông báo chính thức, đội bóng Catalan nhấn mạnh: “FC Barcelona thông báo rằng hôm nay, bộ phận pháp lý của CLB đã nộp đơn khiếu nại chính thức lên UEFA liên quan đến những sự việc xảy ra trong trận lượt đi tứ kết UEFA Champions League gặp Atletico Madrid. Công tác điều hành của trọng tài đi ngược các quy định hiện hành, qua đó tác động trực tiếp tới diễn biến cũng như kết quả trận đấu".

Không dừng lại ở việc phản đối, Barcelona còn yêu cầu UEFA mở cuộc điều tra về quyết định nói trên, đồng thời đề nghị được tiếp cận nội dung liên lạc giữa trọng tài Kovacs và tổ VAR. CLB này cũng muốn cơ quan điều hành bóng đá châu Âu có sự thừa nhận chính thức nếu xác định đã xảy ra sai sót, kèm theo các biện pháp phù hợp để tránh lặp lại những sự việc tương tự trong tương lai.

Ở phần cuối thông báo, Barcelona khẳng định đây không phải lần đầu tiên họ cảm thấy bị đối xử bất công "bởi những quyết định khó hiểu" ở Cúp C1. Đội bóng xứ Catalunya cho rằng trong những mùa gần đây, họ "nhiều lần chịu thiệt vì các sai sót trong công tác cầm còi, từ đó rơi vào thế bất lợi khi cạnh tranh với các đối thủ khác ở sân chơi số một châu Âu".

Động thái cứng rắn từ Barcelona cho thấy mức độ căng thẳng đang bị đẩy lên rất cao trước trận lượt về. Khi cánh cửa đi tiếp trở nên hẹp hơn sau thất bại 0-2 trên sân nhà, đội bóng của Hansi Flick rõ ràng không muốn khép lại câu chuyện chỉ bằng sự tiếc nuối. Thay vào đó, họ đã chọn cách đưa vụ việc lên UEFA, với hy vọng nhận được một câu trả lời rõ ràng.