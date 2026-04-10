Trực tiếp Thể Công Viettel vs Thanh Hóa, 19h15 ngày 10/4: Cẩn thận không thừa

TPO - Thể Công Viettel vượt trội Thanh Hóa mọi mặt ở trận đấu này. Tuy nhiên, khi Thanh Hóa đang rơi vào thế đường cùng, đừng xem nhẹ đoàn quân của HLV Mai Xuân Hợp.

report Thể Công cần tận dụng lợi thế sân nhà và giành trọn 3 điểm

Các học trò của HLV Popov sẵn sàng cho trận đấu này. Ảnh: Thể Công Viettel.

668541377-952736774174436-1998759924577054144-n.jpg
668551905-952736780841102-3719498527066176149-n.jpg
669374996-952736724174441-7233058644727101261-n.jpg
668551620-952736670841113-5605808436440929291-n.jpg
report Đội hình xuất phát của 2 CLB
screenshot-2026-04-10-at-184414.png
screenshot-2026-04-10-at-175248.png

Trên bảng xếp hạng V.League, Thể Công đang đứng thứ 2 với 9 điểm ít hơn CAHN. Cuộc đua vô địch V.League 2025/26 giờ gần như chỉ khoanh vùng giữa CAHN và Thể Công. Thầy trò HLV Popov thất thế rõ so với CAHN nhưng mọi thứ vẫn chưa chấm dứt. Thể Công phải thắng Thanh Hóa ở trận này và hy vọng đối thủ sẽ sẩy chân.

Ở bên kia chiến tuyến, Thanh Hóa vẫn ngụp lặn trong cuộc đua trụ hạng. Đội bóng xứ Thanh hiện chỉ hơn vị trí nguy hiểm 3 điểm, do đó từng trận đấu của họ cho đến hết mùa này mang tính chất như trận chung kết. Việc giành được điểm số trước đội bóng tốp đầu như Thể Công sẽ rất quan trọng với Thanh Hóa ở thời điểm này.

Lực lượng của Thể Công vẫn vượt trội Thanh Hóa. Cộng thêm lợi thế sân nhà, thầy trò HLV Popov hiển nhiên được đặt ở cửa trên trong trận này. Thứ đáng sợ ở Thanh Hóa là tinh thần của một "chiến binh" đã bị dồn vào thế đường cùng. Những gì xảy ra với Thể Công từ đầu năm cho thấy họ là tập thể bất ổn và dễ bị xao nhãng. Sau trận hòa SLNA, đội bóng áo lính cần rút ra bài học nhanh chóng để không lặp lại sai lầm trước Thanh Hóa.

Ở trận lượt đi vào ngày 2/11/2025, Thể Công thắng Thanh Hóa bằng tỷ số tối thiểu. Thầy trò HLV Popov đã gặp khó trước một Thanh Hóa chơi kiên cường và quyết tâm, dù thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng. Sau 4 tháng, 2 đội gặp nhau ở tình cảnh không có nhiều khác biệt. Thanh Hóa vẫn gặp khó khăn về lực lượng. Còn đội hình của Thể Công đều sẵn sàng ra sân ở trận này.

Thanh Hóa chơi tốt trên sân khách giai đoạn gần đây. Họ thua Nam Định, hòa Hải Phòng, thắng CATPHCM và hòa HAGL kể từ cuối năm 2025. Trong khi đó, trong 4 trận gần nhất Thể Công chơi trên sân nhà, họ đều thắng với cùng tỷ số 1-0.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Hương Ly
Tiểu Phùng
