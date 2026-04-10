Trực tiếp Thể Công Viettel vs Thanh Hóa 0-0 (H2): Hiệp 2 bắt đầu

TPO - Tiền đạo Brazil có tình huống băng xuống dũng mạnh vượt qua sự truy cản của hậu vệ Thể Công Viettel nhưng pha sửa lòng sau đó của anh trong vòng cấm lại đưa bóng đi chệch khung thành.

report Thể Công vẫn bế tắc Phút 55: Thế trận trên sân không có gì thay đổi. Đội chủ nhà vẫn cầm bóng áp đảo Thanh Hóa nhưng bế tắc trong việc mở ra cơ hội thuận lợi. report Lucao dứt điểm Phút 50: Lucao xoay người dứt điểm nhưng bóng đi quá nhẹ. start Hiệp 2 bắt đầu report HẾT HIỆP MỘT: Thể Công 0-0 Thanh Hóa report KHÔNG VÀO!!! Sóng gió ở khung thành Thanh Hóa Phút 45+2: Thủ môn của đội khách bắt không dính bóng, may cho Thanh Hóa khi cú sút tiếp theo của cầu thủ Thể Công Viettel bị cản lại. time Hiệp một có 2 phút bù giờ report KHÔNG VÀO!!! Rimario sút ra ngoài Phút 39: Ngoại binh của Thanh Hóa dứt điểm bất thành trong thế đối mặt thủ môn. Rimario đã chịu áp lực từ Viết Tú, dẫn đến cú sút không như ý. report Nhật Nam sút lên trời Phút 37: Thêm một pha sút xa của Thể Công và vẫn thiếu chính xác. Thanh Hóa đang phòng ngự quá quyết liệt, khiến đối thủ không có nhiều phương án ngoài tranh thủ sút từ trước vùng cấm. report KHÔNG VÀO!!! Lần thứ 2 Thể Công bị hủy bàn thắng Phút 31: Trọng tài quyết định thổi lỗi Lucao, đồng nghĩa bàn thắng bị từ chối. report Trọng tài trực tiếp xem VAR Phút 29: Pha bóng đầy nhạy cảm khi thủ môn Y Êli Niê va chạm với Lucao trước khi bóng lăn vào lưới Thanh Hóa. Trọng tài phải xem VAR để tự ra quyết định. report Lucao sút xa cầu may Phút 25: Pha bóng thể hiện rõ sự bế tắc của Thể Công. Từ khoảng cách gần 30m, Lucao vẫn dứt điểm và bóng đi quá nhẹ. Khi Thể Công bế tắc trong tấn công, sút xa chính là giải pháp. report Thanh Hóa chơi đầy kiên cường Phút 24: Đội chủ nhà vẫn cầm bóng áp đảo nhưng chưa tìm ra giải pháp tấn công hiệu quả. Các cầu thủ Thanh Hóa áp sát quyết liệt trên từng đường bóng và điều này đang giúp họ chia cắt các tuyến của Thể Công. report KHÔNG VÀO!!! Văn Nam bỏ lỡ Phút 17: Văn Nam dứt điểm bất thành khi xoay người và góc sút hẹp. report Thế trận chậm rãi Phút 15: Sau 1/3 thời gian hiệp một, Thể Công là đội cầm bóng nhiều hơn. Dù vậy, nhịp độ trận đấu chưa được đẩy nhanh khi đội chủ nhà đang bình tĩnh tổ chức bóng lên trên. report Cơ hội cho Thanh Hóa Phút 11: Đội khách phản đòn bằng pha tổ chức phản công nhanh. Sau đường chuyền của Bá Tiến, Văn Tùng không kịp dứt điểm. report Trọng tài hủy bàn thắng của Wesley Phút 8: Ngoại binh Thể Công đánh đầu cận thành ghi bàn nhưng trọng tài từ chối. Sau khi tham khảo tổ VAR, trọng tài giữ nguyên quyết định hủy bàn. Nhiều khả năng trọng tài thổi phạt lỗi Văn Tú kéo người Ngọc Hà. Tiếc cho Thể Công khi pha phối hợp đẹp mắt giữa Lucao và Wesley bị từ chối. report Sút phạt bất thành Phút 4: Văn Tùng sút phạt từ khoảng cách hơn 2m và bóng không đi qua hàng rào. yellow Colonna nhận thẻ vàng Phút 1: Rimario cài người tinh tế để vượt qua Colonna. Hậu vệ Thể Công bắt buộc phạm lỗi với Rimario, nếu không ngoại binh của Thanh Hóa sẽ vào thế đối mặt thủ môn. start Trận đấu bắt đầu report Thể Công cần tận dụng lợi thế sân nhà và giành trọn 3 điểm Các học trò của HLV Popov sẵn sàng cho trận đấu này. Ảnh: Thể Công Viettel. report Đội hình xuất phát của 2 CLB

Trên bảng xếp hạng V.League, Thể Công đang đứng thứ 2 với 9 điểm ít hơn CAHN. Cuộc đua vô địch V.League 2025/26 giờ gần như chỉ khoanh vùng giữa CAHN và Thể Công. Thầy trò HLV Popov thất thế rõ so với CAHN nhưng mọi thứ vẫn chưa chấm dứt. Thể Công phải thắng Thanh Hóa ở trận này và hy vọng đối thủ sẽ sẩy chân.

Ở bên kia chiến tuyến, Thanh Hóa vẫn ngụp lặn trong cuộc đua trụ hạng. Đội bóng xứ Thanh hiện chỉ hơn vị trí nguy hiểm 3 điểm, do đó từng trận đấu của họ cho đến hết mùa này mang tính chất như trận chung kết. Việc giành được điểm số trước đội bóng tốp đầu như Thể Công sẽ rất quan trọng với Thanh Hóa ở thời điểm này.

Lực lượng của Thể Công vẫn vượt trội Thanh Hóa. Cộng thêm lợi thế sân nhà, thầy trò HLV Popov hiển nhiên được đặt ở cửa trên trong trận này. Thứ đáng sợ ở Thanh Hóa là tinh thần của một "chiến binh" đã bị dồn vào thế đường cùng. Những gì xảy ra với Thể Công từ đầu năm cho thấy họ là tập thể bất ổn và dễ bị xao nhãng. Sau trận hòa SLNA, đội bóng áo lính cần rút ra bài học nhanh chóng để không lặp lại sai lầm trước Thanh Hóa.

Ở trận lượt đi vào ngày 2/11/2025, Thể Công thắng Thanh Hóa bằng tỷ số tối thiểu. Thầy trò HLV Popov đã gặp khó trước một Thanh Hóa chơi kiên cường và quyết tâm, dù thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng. Sau 4 tháng, 2 đội gặp nhau ở tình cảnh không có nhiều khác biệt. Thanh Hóa vẫn gặp khó khăn về lực lượng. Còn đội hình của Thể Công đều sẵn sàng ra sân ở trận này.

Thanh Hóa chơi tốt trên sân khách giai đoạn gần đây. Họ thua Nam Định, hòa Hải Phòng, thắng CATPHCM và hòa HAGL kể từ cuối năm 2025. Trong khi đó, trong 4 trận gần nhất Thể Công chơi trên sân nhà, họ đều thắng với cùng tỷ số 1-0.