Nhận định Liverpool vs Fulham, 23h30 ngày 11/4: Anfield có còn là pháo đài vững chắc?

TPO - Nhận định bóng đá Liverpool vs Fulham, vòng 32 Premier League 2025/26, lúc 23h30 ngày 11/4. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Fulham có thành tích tệ tại Anfield, nhưng với phong độ hiện tại của Liverpool, đây có thể là cơ hội tốt nhất để họ giành điểm.

Nhận định trước trận đấu

Liverpool đang thực sự lún sâu vào khủng hoảng dưới thời HLV Arne Slot. Kể từ đầu tháng 3, “Lữ đoàn đỏ” chỉ thắng 2/8 trận trên mọi đấu trường (hòa 1, thua 5), và đáng lo hơn, họ đã để thua cả 3 trận gần nhất với tổng tỷ số 1-8, một thống kê cho thấy sự sa sút toàn diện cả trong tấn công lẫn phòng ngự.

Thất bại 0-4 trước Manchester City tại tứ kết FA Cup cuối tuần qua tiếp tục khoét sâu vào khủng hoảng. Trước đó, trận thua 0-2 trước Paris Saint-Germain ở lượt đi vòng knock-out Champions League còn đáng báo động hơn khi Liverpool ghi nhận chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) thấp nhất dưới thời HLV Slot.

Tại Premier League, thất bại 1-2 trên sân Brighton & Hove Albion càng khiến tình hình thêm u ám. Kể từ vòng 6 (27/9), Liverpool đã thua tới 10 trận, nhiều hơn số trận thắng (9 trận), và chỉ giành được 34 điểm, kém tới 11 đội trong cùng giai đoạn. Một con số khó chấp nhận với đội bóng từng được xem là ứng viên vô địch.

Dẫu vậy, cánh cửa dự Champions League vẫn chưa khép lại. Liverpool hiện đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng, kém Aston Villa 5 điểm và chỉ hơn Everton 3 điểm khi mùa giải còn 7 vòng. Trong bối cảnh top 5 có thể đủ điều kiện dự Champions League, cơ hội vẫn còn nhưng không nhiều.

Điểm tựa lớn nhất của Liverpool là sân Anfield, nơi họ chỉ thua 1/13 trận gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 8, hòa 4). Tuy nhiên, ngay cả “pháo đài” này cũng không còn là bảo chứng chiến thắng khi họ không thắng Fulham trong 3 lần đối đầu gần nhất tại Premier League (hòa 2, thua 1), chuỗi tệ nhất kể từ mùa 1966/67.

Ở chiều ngược lại, Fulham đang cho thấy dấu hiệu hồi sinh dưới sự dẫn dắt của HLV Marco Silva. Sau giai đoạn đầu năm 2026 chệch choạc (chỉ thắng 2/8 trận), họ đã thắng 3/5 vòng gần nhất (hòa 1, thua 1), trong đó có chiến thắng 3-1 trước Burnley.

Với 10 điểm trong 6 vòng gần đây, Fulham nằm trong nhóm có phong độ tốt của giải. Đáng chú ý, họ là một trong những đội giỏi lội ngược dòng nhất mùa này, với 8 điểm giành được từ thế bị dẫn, chỉ kém Bournemouth và Manchester United.

Hiện đứng thứ 9, Fulham vẫn nuôi hy vọng giành vé dự cúp châu Âu lần đầu kể từ mùa 2011/12. Họ chỉ kém top 7 đúng 2 điểm và kém chính Liverpool 5 điểm, khoảng cách hoàn toàn có thể san lấp khi mùa giải còn 7 vòng đấu.

Dẫu vậy, phong độ sân khách vẫn là nỗi lo của Fulham. Họ mới giành 15 điểm sau 15 trận xa nhà (thua 8), đứng thứ 17 toàn giải. Lịch sử đối đầu tại Anfield cũng không ủng hộ khi Fulham chỉ thắng 2/32 lần làm khách (hòa 8, thua 22).

Tuy nhiên, trận đấu này có thể được định đoạt ở những phút cuối. Fulham đã ghi tới 18 bàn trong 20 phút cuối trận, nhiều nhất giải và ngang bằng Liverpool. Trớ trêu thay, Liverpool cũng để thủng lưới đúng 18 bàn trong khoảng thời gian này, nhiều hơn bất kỳ đội nào khác.

Trong một trận đấu mà áp lực đè nặng lên đội chủ nhà, sự tập trung, đặc biệt ở giai đoạn cuối trận, có thể trở thành ranh giới giữa hy vọng và khủng hoảng sâu hơn với Liverpool.

Thông tin lực lượng

Liverpool bước vào trận đấu với không ít tổn thất về nhân sự. Thủ môn số một Alisson Becker vắng mặt vì chấn thương cơ, trong khi Wataru Endo (mắt cá), Conor Bradley (đầu gối) và Giovanni Leoni (đứt dây chằng chéo trước) cũng không thể góp mặt.

Một thông tin đáng chú ý là sự trở lại của Alexander Isak sau hơn 3 tháng nghỉ thi đấu vì gãy chân. Dù vậy, tiền đạo này nhiều khả năng chỉ vào sân từ ghế dự bị, còn vai trò mũi nhọn vẫn được trao cho Hugo Ekitike.

Trên hàng công, Mohamed Salah được kỳ vọng sẽ trở lại đội hình xuất phát sau khi ngồi dự bị ở trận gặp Paris Saint-Germain. Ở cánh đối diện, Cody Gakpo sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với Florian Wirtz, người đã tạo ra tới 47 cơ hội từ bóng sống mùa này và đang chiếm ưu thế cho suất đá chính bên hành lang cánh trái.

Tuyến giữa của Liverpool có thể chứng kiến sự thay đổi khi Curtis Jones được cân nhắc đá chính, thay thế một trong hai cái tên Alexis Mac Allister hoặc Ryan Gravenberch. Ở hàng thủ, hai biên nhiều khả năng thuộc về Jeremie Frimpong và Andrew Robertson.

Bên kia chiến tuyến, Fulham cũng gặp những vấn đề về lực lượng. Kevin Mbabu (bàn chân), Kenny Tete (mắt cá) và Harrison Reed (đầu gối) chắc chắn vắng mặt, trong khi trung vệ Calvin Bassey vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Ở hàng thủ, Timothy Castagne tiếp tục đảm nhiệm cánh phải, còn Antonee Robinson án ngữ bên trái. Trên hàng công, cuộc cạnh tranh giữa Raúl Jiménez và Rodrigo Muniz cho vị trí trung phong vẫn chưa ngã ngũ.

Đáng chú ý nhất vẫn là Harry Wilson, niềm cảm hứng lớn trên hàng công Fulham. Cầu thủ chạy cánh này đã góp dấu giày vào 16 bàn thắng mùa này (10 bàn, 6 kiến tạo), chỉ xếp sau những cái tên huyền thoại của CLB như Clint Dempsey, Louis Saha, Dimitar Berbatov và Luis Boa Morte về số lần tham gia bàn thắng trong một mùa giải.

Đội hình dự kiến Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Jones; Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitike Fulham: Leno; Castagne, Andersen, Bassey, Robinson; Berge, Iwobi; Wilson, King, Bobb; Jimenez Dự đoán tỷ số: Liverpool 2-2 Fulham