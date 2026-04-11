Những tên tuổi lớn nào không qua cắt loại The Masters 2026?

TPO - The Masters 2026 tiếp tục chứng kiến sự khắc nghiệt quen thuộc của Augusta National Golf Club, khi hàng loạt tên tuổi lớn buộc phải dừng bước ngay sau 36 hố đầu tiên.

Tâm điểm chú ý đổ dồn vào Bryson DeChambeau, golfer thuộc hệ thống LIV Golf, người đã trải qua một trong những khoảnh khắc đáng quên nhất ngày thi đấu thứ hai. Nhà vô địch US Open hai lần bước vào hố 18 par-4 với tổng điểm vẫn nằm trong giới hạn cắt loại (+4).

Tuy nhiên, việc cần tới hai cú đánh để thoát khỏi bunker cạnh green đã khiến anh trả giá bằng một triple bogey (+3) ở hố cuối. Cú sẩy chân tai hại đó đã chính thức chấm dứt hành trình của DeChambeau tại Augusta năm nay với tổng điểm (+6) sau 2 vòng.

DeChambeau, golfer người Mỹ từng có thời điểm dẫn đầu vòng chung kết The Masters 2025, bước vào major đầu tiên của mùa giải năm nay với phong độ ấn tượng, sau hai chiến thắng liên tiếp trên hệ thống LIV Golf. Tuy nhiên, anh đã không thể chuyển hóa lợi thế phong độ thành thành tích tại "cạm bẫy" Augusta.

Không chỉ DeChambeau, danh sách bị loại còn ghi nhận nhiều cái tên đình đám khác. Trong đó có J.J. Spaun, nhà vô địch US Open 2025, Cameron Smith - cựu vô địch The Open, cùng hàng loạt nhà cựu vô địch The Masters như Danny Willett, Bubba Watson, Zach Johnson, Fred Couples, José María Olazábal, Mike Weir, Vijay Singh và Ángel Cabrera.

Hai nhà vô địch major J.J. Spaun và Cameron Smith gây thất vọng lớn.

Đáng chú ý, không có golfer nghiệp dư nào vượt qua cắt loại tại The Masters 2026. Ethan Fang và Jackson Herrington là hai cái tên có thành tích tốt nhất trong nhóm này, cùng dừng lại ở mức +8.

Fang từng mở ra hy vọng sau vòng 1 đạt +2, nhưng bước sang vòng 2, anh khởi đầu bằng bogey rồi double bogey, nhanh chóng đánh mất lợi thế và tụt lại phía sau. Trong khi đó, Herrington - người từng tự tin đặt mục tiêu “vô địch giải” - lại không thể hiện thực hóa tham vọng khi đánh hai vòng 76-76, qua đó sớm dừng bước.

Mason Howell (+9), người thi đấu cùng Rory McIlroy, cũng không thể duy trì nhịp độ để cạnh tranh. Những cái tên còn lại như Fifa Laopakdee (+11), Mateo Pulcini (+15) và Brandon Holtz (+15) đều rời Augusta sau 36 hố.

Theo thông tin từ ban tổ chức The Masters, chỉ có 54 golfer đến từ 15 quốc gia, vượt qua cắt loại sau 36 hố, trong tổng số 91 vận động viên tham dự. Điều này một lần nữa cho thấy sự sàng lọc khắc nghiệt của Augusta, nơi không có chỗ cho sai lầm, dù là nhỏ nhất.