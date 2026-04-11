Tyrrell Hatton của LIV Golf tìm thấy 'miền đất hạnh phúc' tại Augusta National

TPO - Sau nhiều năm vật lộn tại Augusta National Golf Club, Tyrrell Hatton cuối cùng đã có màn trình diễn thuyết phục nhất sự nghiệp tại The Masters 2026. Vòng đấu 66 gậy (-6) không chỉ giúp golfer người Anh vượt cắt ngoạn mục mà còn đưa anh trở lại cuộc đua, sẵn sàng thách thức nhóm dẫn đầu ở chặng đường cuối tuần.

Tyrrell Hatton dẫn dắt LIV Golf tại The Masters 2026.

Mở ra cơ hội cạnh tranh vô địch

Trong ánh nắng rực rỡ của vòng 2 The Masters 2026, sân Augusta National Golf Club hiện lên khô, cứng và đầy thách thức. Nhưng Tyrrell Hatton lại bước đi với sự thoải mái hiếm thấy.

“Thành thật mà nói, với những gì từng trải qua ở đây, tôi cũng bất ngờ khi đạt tới điểm -6 trong vòng 2", Hatton chia sẻ. “Lần này thật dễ chịu. Thật tuyệt khi có điểm số như vậy, thay vì phải vật lộn khắp sân".

Quá khứ của Hatton tại The Masters không hề dễ chịu: ra mắt năm 2017 với 80-78 gậy và bị loại sớm; trong 6 lần tiếp theo, thêm một lần lỡ cắt, chưa từng vượt qua vị trí T34, điểm trung bình 73,4 và chỉ có 4 vòng dưới par sau 22 vòng.

Nhưng sự thay đổi đã đến, từng chút một. Hatton học cách chấp nhận và tìm cách vượt qua những khu vực “cực kỳ khó” của Augusta, đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của những cú phát bóng chuẩn xác.

Bước ngoặt xuất hiện từ năm 2024 với lần đầu lọt top 10, rồi T14 năm ngoái. Và đến vòng 2 năm nay, anh thực sự bùng nổ: đánh trúng 12/14 fairway, đạt tỷ lệ 18/18 green theo chuẩn - một màn trình diễn gần như hoàn hảo. Ngay cả bogey duy nhất ở hố 18 cũng không thể làm lu mờ vòng đấu 66 gậy (-6).

"Đến hố 18, tôi nghĩ mình khó có thể đánh hỏng đến mức không có điểm số tốt nhất ở đây", Hatton cười. “Dù vậy, tôi vẫn dính bogey… nên cũng hơi tiếc. Nhưng nếu trước vòng đấu, ai cho tôi con số 66 gậy, tôi chắc chắn nhận ngay".

Trước đó, vòng mở màn 74 (+2) chỉ giúp Hatton đứng đồng hạng T40. Mục tiêu ban đầu đơn giản là vượt cắt, nhưng anh đã làm nhiều hơn thế: cải thiện thành tích cá nhân và vươn lên nhóm trên bảng xếp hạng.

Với tổng điểm -4 sau 2 vòng, Hatton đứng đồng hạng 7 (T7), chỉ còn cách nhóm dẫn đầu vài gậy. Anh cũng thừa nhận lợi thế từ giờ phát bóng buổi sáng: “Green mềm hơn một chút, và tôi đã tận dụng được điều đó".

Sau 36 hố, Hatton không chỉ gây ấn tượng bằng vị trí trên bảng xếp hạng, mà còn ở những con số thống kê: tỷ lệ trúng fairway 82%, cùng hiệu suất ở green gần như hoàn hảo. Phía trước vẫn còn 36 hố đầy thử thách. Và Hatton hiểu rõ điều quan trọng nhất lúc này không phải là quá khứ hay cả vòng đấu 66 gậy vừa qua, mà là cách anh bước lên tee hố 1 ở ngày tiếp theo.

“Có một ngày thi đấu tốt luôn là điều tuyệt vời", Hatton nói. “Nhưng khi bước sang ngày mới, điều đó không còn nhiều ý nghĩa. Chúng tôi vẫn còn 36 hố phía trước".

Các LIV Golf thể hiện ra sao?

Giải The Masters 2026 khởi tranh với số lượng golfer từ LIV Golf thấp nhất kể từ khi hệ thống này ra đời năm 2022. Tổng cộng chỉ có 10 golfer LIV góp mặt trong số 91 người tham dự tại Augusta National Golf Club.

Sau 2 vòng đấu, con số này đã giảm một nửa khi có tới 5 người không vượt qua cắt loại. Trong số 5 golfer còn lại giành quyền đi tiếp, Hatton là người duy nhất vẫn còn cơ hội để tạo áp lực lên người dẫn đầu đang bứt phá mạnh mẽ là Rory McIlroy.

Các LIV Golfer còn lại, Dustin Johnson, nhà vô địch The Masters 2020, lần đầu tiên vượt qua cắt loại kể từ năm 2023, sau các vòng 73 (+1) và 71 (-1).

Trong khi đó, Sergio Garcia, nhà vô địch The Masters 2017, là golfer LIV duy nhất không over par sau vòng 1 (72 gậy). Tuy nhiên, anh đánh 75 (+3) ở vòng 2 và tạm xếp đồng hạng 45.

Một trong những ứng viên vô địch trước giải là Jon Rahm (nhà vô địch The Masters 2023), gặp rất nhiều khó khăn với vòng mở màn 78 (+6). Dù cải thiện với 70 (-2) ở vòng 2, Rahm vẫn chỉ có tổng điểm +4 và kém McIlroy tới 16 gậy, gần như không còn cơ hội cạnh tranh danh hiệu.

LIV Golfer cuối cùng vượt qua cắt loại là Charl Schwartzel (nhà vô địch The Masters 2011), với điểm số tương tự Rahm sau 2 vòng đánh 75 và 73 gậy.

Trong khi đó, 5 LIV Golfer bị loại gồm Bryson DeChambeau, Bubba Watson, Tom McKibbin, Carlos Ortiz và nhà vô địch The Open 2022 Cameron Smith. Đáng chú ý, Cameron Smith đã có chuỗi 6 kỳ major liên tiếp không vượt qua cắt loại.