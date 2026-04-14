Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Báo Indonesia chờ phép màu để đội nhà dự World Cup 2026

Hương Ly
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trang Bola.com kỳ vọng FIFA tổ chức loạt trận play-off tranh vé cuối dự World Cup 2026 nếu Iran từ bỏ cuộc chơi. Khi đó, Indonesia có thể được trao thêm cơ hội để dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trang báo Indonesia giật tít: "FIFA đang xem xét tổ chức thêm một vòng play-off cho World Cup 2026 với sự tham gia của 2 đội tuyển châu Âu và châu Á. Đây có phải cơ hội cho Italia hay Indonesia?".

Bola.com dẫn lại nguồn tin của cây viết Luiz Carlos Largo (ESPN) về việc FIFA đang lên phương án "chữa cháy" nếu Iran từ bỏ World Cup 2026. Một trong số phương án khả thi được FIFA tính tới là tổ chức thêm một vòng play-off với sự tham gia của 2 đội tuyển từ châu Á và châu Âu.

Nếu điều đó thành sự thật, Italia là ứng viên số một ở khu vực châu Âu đá thêm một trận play-off. Bola.com cho rằng UAE có cơ hội lớn nhất để đại diện cho châu Á. UAE là đội có thành tích tốt nhất tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á trong nhóm không giành vé đến Mỹ, Mexico và Canada.

"Nếu không phải là UAE, suất đá play-off có thể thuộc về Indonesia hoặc Oman, 2 đội đã vào vòng loại 4 World Cup 2026 khu vực châu Á. Tuy nhiên, Oman sẽ có lợi thế hơn khi đã giành được một điểm sau 2 trận tại vòng loại 4, nhiều hơn so với Indonesia không có điểm nào", trang này nhận định.

Ngay lúc này, Iran chưa chắc chắn dự World Cup 2026. Liên đoàn Bóng đá Iran muốn chuyển toàn bộ trận đấu của đội tuyển được tổ chức ở Mỹ sang Mexico. Dù vậy, FIFA không đồng ý vì điều này làm xáo trộn toàn bộ lịch trình thi đấu tại World Cup 2026.

Mới đây, Bộ trưởng Thể thao Ahmad Donyamali của Iran đề nghị FIFA chuyển các trận đấu sang Mexico hoặc Canada. Chỉ khi FIFA chấp thuận, Iran mới đảm bảo việc tham dự World Cup 2026. Còn không, chưa thể biết tương lai của Iran tại giải đấu tới.

World Cup 2026 khởi tranh từ ngày 11/6/2026, kết thúc vào ngày 19/7/2026. Đây là kỳ World Cup lịch sử, lần đầu quy tụ số đội tham dự lên đến 48.

#World Cup 2026 #Indonesia #FIFA #play-off #bóng đá #tin world cup #sự kiện world cup

