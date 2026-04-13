U17 Việt Nam đè bẹp U17 Malaysia, ra quân tưng bừng tại giải Đông Nam Á

TPO - Trong trận ra quân giải U17 Đông Nam Á, U17 Việt Nam đã thể hiện sức mạnh áp đảo trước U17 Malaysia. Đội dẫn đối thủ 3-0 ở hiệp 1 và kết thúc trận đấu với kết quả 4-0.

U17 Việt Nam vào trận với khí thế tấn công hừng hực. Các pha ban bật tiếp tục được các học trò của HLV Cristiano Roland thể hiện khiến đối thủ choáng váng. Phút thứ 10, Chu Ngọc Nguyễn Lực băng xuống đối mặt thủ môn nhưng anh dứt điểm không hiểm, tạo điều kiện để đối phương cản phá.

Tuy vậy ngay ở pha dàn xếp đá phạt góc sau đó, U17 Việt Nam đã mở điểm. Lê Sỹ Bách cắt mặt hàng thủ áo vàng, lắc đầu vào góc xa đánh bại thủ môn Malaysia. Bàn thắng sớm càng giúp các chân sút áo đỏ chơi hưng phấn. Những pha phối hợp xẻ nách từ 2 biên khiến đối thủ rối loạn.

Các cầu thủ áo vàng gần như chỉ biết quanh quẩn ngoài vòng cấm chứ không thể đoán bắt những pha phối hợp của U17 Việt Nam. Và phút 28, cách biệt đã được nhân đôi. Lần này, từ pha xuống bóng bên cánh trái, Sỹ Bách được đồng đội nhả bóng rất vừa tầm. Anh bình tĩnh dứt điểm chìm làm tung lưới U17 Malaysia, đưa U17 Việt Nam dẫn 2-0. Tới phút 38, bàn thứ 3 đã xuất hiện khi Sỹ Vương kiến tạo để Văn Dương ghi bàn.

Sỹ Bách nâng tỷ số lên 2-0

Thế trận áp đảo từ phía U17 Việt Nam được duy trì đến hết hiệp 1. Trong khi đó, Malaysia không phải không có cơ hội nhưng họ xử lý quá thiếu ý tưởng mỗi lần tiếp cận vòng cấm. Thế trận này khiến nhiều người liên tưởng đến một trận đại thắng nữa của các học trò HLV Roland, như khi họ vùi dập U17 Malaysia 4-0 tại vòng loại U17 châu Á vừa qua.

Và phút 56, tỷ số 4-0 đã được tái hiện. Từ một pha dàn xếp đá phạt, trung vệ Mạnh Cường dâng cao dứt điểm gọn gàng làm tung lưới. 2/4 tình huống ghi bàn từ đầu trận của U17 Việt Nam đến từ "bóng chết", thứ đã trở thành sở trường của các đội tuyển U23 và quốc gia.

Lợi thế mênh mông cho phép các học trò HLV Roland ung dung thi đấu, đưa cuộc chơi về đích. Hơn 30 phút còn lại, U17 Việt Nam chủ động giảm nhịp độ và rút dần các trụ cột để giữ sức cho 2 trận đấu phía trước. Đội hài lòng với tỷ số 4-0, thoải mái chuẩn bị cho 2 màn so tài với Timor Leste (16/4) và Indonesia (19/4).