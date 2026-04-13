Rory McIlroy lần thứ hai liên tiếp vô địch The Masters, gia nhập nhóm huyền thoại

Trọng Đạt
TPO - Với chiến thắng kịch tính tại The Masters 2026, Rory McIlroy trở thành golfer hiếm hoi trong lịch sử bảo vệ thành công danh hiệu tại Augusta National Golf Club.

4.jpg

Tại Augusta National Golf Club, Rory McIlroy đã vượt qua một vòng chung kết đầy kịch tính để khép lại The Masters với tổng điểm -12, hơn đúng một gậy so với tay golf số 1 thế giới Scottie Scheffler.

“Tôi không thể tin được mình phải chờ 17 năm mới có chiếc áo xanh đầu tiên, rồi lại có hai cái liên tiếp", McIlroy chia sẻ sau chiến thắng. “Có lẽ mọi sự kiên trì của tôi ở giải đấu này trong suốt những năm qua cuối cùng cũng được đền đáp. Đó là một cuối tuần rất khó khăn. Tôi thực sự hạnh phúc vì đã trụ vững và hoàn thành giải đấu một cách tốt nhất".

Với chiến thắng này, McIlroy trở thành golfer thứ 4 trong lịch sử The Masters bảo vệ thành công chức vô địch tại Augusta National Golf Club, sau những huyền thoại Jack Nicklaus (1965 - 1966), Sir Nick Faldo (1989 - 1990) và Tiger Woods (2001 - 2002).

Đây cũng là danh hiệu major thứ sáu trong sự nghiệp của McIlroy, cân bằng thành tích của Nick Faldo với tư cách golfer châu Âu giành nhiều major nhất trong kỷ nguyên hiện đại.

Nhưng hơn cả con số, đây là chiến thắng của bản lĩnh, của một golfer từng bị ám ảnh bởi Augusta và giờ đây đã học cách làm chủ chính mình. Và nếu năm 2025 là cái kết của một hành trình, thì The Masters 2026 chính là khởi đầu của một triều đại.

5.jpg

Kịch bản quen thuộc: Xuất sắc xen lẫn nghẹt thở

Chiến thắng lần thứ hai liên tiếp của Rory McIlroy tại The Masters diễn ra theo kịch bản quen thuộc khi anh phải trải qua một tuần đầy áp lực tại Augusta. McIlroy khởi đầu bùng nổ ở vòng 1, sớm vươn lên dẫn đầu và duy trì phong độ cao trong 36 hố đầu tiên. Anh tạo ra cách biệt 6 gậy, một lợi thế rất lớn trước ngày "Moving Day".

Tuy nhiên, Augusta chưa bao giờ là nơi cho phép sự dễ dàng. Ở vòng 3, khi McIlroy có phần chững lại, Cameron Young đã chơi bùng nổ với vòng 65 gậy (-7), san bằng cách biệt và đưa cuộc đua trở lại thế cân bằng.

Tại chung kết, McIlroy từng tụt lại phía sau với double bogey ở hố 4 và bogey ở hố 6. Trong khi đó, Cameron Young bứt lên mạnh mẽ, còn Justin Rose - người ba lần về nhì Masters - liên tục gây áp lực.

Nhưng đúng trong khoảnh khắc khó khăn nhất, McIlroy đã thể hiện bản lĩnh của một nhà vô địch. Birdie hố 7 và 8 giúp McIlroy lấy lại nhịp, trước khi hai cú phát bóng chuẩn xác ở hố 12 và 13 mở ra chuỗi birdie quyết định, đưa anh lên điểm (-13) và tạo khoảng cách an toàn.

1-2304.jpg
3.jpg

Khoảnh khắc nghẹt thở nhất đến ở hố 18 par-4. Chỉ cần bogey để vô địch, McIlroy lại phát bóng lệch rất xa sang phải. Từ khoảng 179 yard trên nền cỏ thông, anh dùng gậy sắt 8 đưa bóng vượt qua hàng cây và rơi vào bunker trước green. Từ vị trí khó, anh cứu bóng ra cách hố khoảng 12 feet, rồi hoàn tất hai putt để giữ vững ngôi vương.

Không còn hình ảnh quỳ gối như năm trước, McIlroy giơ cao hai tay và hét lên trong cảm xúc vỡ òa. “Có lẽ những điều tốt đẹp sẽ đến với người biết chờ đợi,” anh nói. “Hãy cứ tiếp tục tiến lên. Tôi đã ở trong tình huống tương tự năm ngoái và đã vượt qua bằng sự kiên định.”

Tay golf số 1 thế giới Scheffler kết thúc giải ở vị trí thứ hai (-11), sau hai vòng cuối không bogey (65-68 gậy). Các vị trí đồng hạng ba (-10) thuộc về Tyrrell Hatton, Russell Henley, Justin Rose và Cameron Young.

#Rory McIlroy #The Masters #Golf #Augusta #Vô địch

Xem thêm

Cùng chuyên mục