Man City vùi dập Chelsea, thắp sáng giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh

90+8': Man City giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Chelsea.
90+5': Haaland bật cao đánh đầu về góc xa, nhưng bóng không đủ hiểm hóc để đánh bại thủ môn Sanchez.
90+4': Khán đài của Chelsea đã thưa vắng rõ rệt, trong khi khu vực cổ động viên đội khách Man City vẫn gần như kín chỗ.
90': Hiệp 2 có 8 phút bù giờ!
88': Acheampong được tung vào sân thay cho Malo Gusto trong những phút cuối trận.
85': Cole Palmer thực hiện cú đá phạt hiểm hóc, đưa bóng lượn thấp vòng qua hàng rào. Tuy nhiên, Donnarumma vẫn kịp đổ người và ôm gọn bóng.
83': Romeo Lavia phối hợp ăn ý cùng Cucurella, với đường trả ngược treo bóng vào vòng cấm. Cucurella bật cao đánh đầu nhưng không thắng được sự xuất sắc của thủ thành Donnarumma.
80': Hai đội đều có những thay đổi trong 10 phút cuối trận.
Man City rút Bernardo Silva ra nghỉ, thay bằng Mateo Kovacic.
Phía Chelsea, Moises Caicedo rời sân nhường chỗ cho Dario Essugo, trong khi Joao Pedro được thay bằng Liam Delap.
79': Semenyo có bóng trước vòng cấm rồi tung cú dứt điểm, nhưng cú sút thiếu lực và bị thủ môn Chelsea ôm gọn.
76': Phil Foden và Savinho được tung vào sân, thay thế Jeremy Doku và Rayan Cherki.
75': Khusanov tung cú sút xa khoảng 30m, bóng đi vọt xà ngang khung thành Chelsea.
72': Cucurella tung cú sút từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi chệch khung thành Man City. Chelsea đang dồn lên mạnh mẽ sau bàn thua thứ ba.
68': Chelsea để mất bóng ngay phần sân nhà, tạo điều kiện cho Doku xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm ghi bàn, nâng tỷ số lên 3-0 cho Man City.
68': Alejandro Garnacho và Romeo Lavia vào sân, thay thế Andrey Santos và Estevao.
64': Ait-Nouri vào sân, thay cho O’Reilly dính chấn thương
62': O’Reilly nằm sân, ôm đầu gối đầy đau đớn. Đội ngũ y tế của Man City lập tức vào sân chăm sóc.
57': Từ tình huống phạt góc, Rayan Cherki dẫn bóng khéo léo vào trung lộ trước khi kiến tạo cho Marc Guehi. Sau nhịp khống chế gọn gàng, Guehi tung cú dứt điểm vào góc xa, đánh bại thủ thành Sanchez.
54': Từ đường chuyền vượt tuyến của Khusanov, Semenyo dứt điểm nhưng bóng đi chệch khung thành Chelsea.
51': Từ đường căng ngang của Rayan Cherki, O’Reilly bật cao đánh đầu cận thành, mở tỷ số cho Man City.
47': Erling Haaland tung cú dứt điểm nhưng Jorrel Hato can thiệp chính xác và kịp thời, giúp Chelsea thoát khỏi nguy hiểm.
46': Cả Chelsea lẫn Man City đều không có sự thay đổi nhân sự nào.
45+1': Chelsea và Man City tạm hòa nhau 0-0.
45': Antoine Semenyo xộc thẳng trung lộ, vượt qua Marc Cucurella và Cole Palmer trước khi dứt điểm. Bóng chạm người hậu vệ đối phương đổi hướng, rồi đi chệch khung thành Chelsea.
Hiệp 1 có 1 phút bù giờ.
38': Antoine Semenyo nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Pedro Neto.
34': Từ đường căng ngang của O’Reilly, Bernardo Silva băng vào dứt điểm cận thành, nhưng Robert Sanchez đã phản xạ nhanh để cứu thua cho Chelsea.
30': Pedro Neto "xỏ háng" vượt qua Matheus Nunes ngay sát cột cờ góc, nhưng Rodri kịp lùi về phá bóng, chấp nhận quả phạt góc cho Man City.
27': Jeremy Doku có pha rê bóng kỹ thuật, mở ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên cho Man City. Tuy nhiên, Fofana đã kịp thời truy cản ngay sát vòng cấm, hóa giải tình huống nguy hiểm cho đội nhà.
22': Malo Gusto bị Jeremy Doku vượt qua khá dễ dàng. Tuy nhiên, cú dứt điểm sau đó của cầu thủ Man City đã bị hàng thủ Chelsea kịp thời chặn lại.
19': Neto có màn solo vượt qua hai cầu thủ Man City và tung cú sút ở góc hẹp, buộc Gianluigi Donnarumma phải trổ tài cản phá.
15': Marc Cucurella băng xuống đón đường chọc khe của Joao Pedro rồi dứt điểm hạ gục Gianluigi Donnarumma. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị, và VAR nhanh chóng xác nhận quyết định của trọng tài là đúng.
12': Estevao nhận thẻ vàng vì đá bóng đi, sau khi trọng tài đã căng cờ báo việt vị.
9': Joao Pedro và Pedro Neto phối hợp nhịp nhàng, đưa bóng vào vòng cấm cho Pedro. Dù ở góc sút hẹp, anh vẫn dứt điểm, bóng chạm hậu vệ đổi hướng đi hết biên, mang về phạt góc cho Chelsea.
6': Chelsea tổ chức phản công nhanh, Cole Palmer vượt qua hậu vệ đối phương rồi dứt điểm ở góc hẹp, đưa bóng dội vào mặt lưới bên ngoài. Một pha xử lý đầy táo bạo của cựu cầu thủ Man City.
4': Từ quả phạt góc của Matheus Nunes, Marc Guehi đánh đầu chuyền vào trong, nhưng hàng thủ Chelsea đã kịp phá bóng trước khi có bất kỳ cầu thủ nào của Man City kịp dứt điểm.
1': Chelsea ra sân trong trang phục truyền thống màu xanh đậm, trong khi Man City ra sân trong bộ trang phục màu xám - xanh lá khá lạ mắt.
Man City là đội giao bóng trước.
Enzo Fernandez đang chấp hành trận thứ hai trong án treo giò nội bộ của Chelsea ở trận đấu này. Anh từng ghi bàn gỡ hòa ở những phút cuối trong trận hòa 1-1 giữa hai đội trên sân Etihad hồi tháng 1.
HLV Pep Guardiola giữ nguyên bộ khung đã giúp Man City vùi dập Liverpool cuối tuần trước, với sự thay đổi duy nhất là Gianluigi Donnarumma trở lại bắt chính thay cho thủ môn dự bị James Trafford.
Trong khi đó, John Stones không góp mặt, dù trước đó được đánh giá là “có khả năng” vào danh sách thi đấu.
HLV Liam Rosenior chỉ thực hiện hai sự thay đổi so với đội hình đã vùi dập Port Vale 7-0 tại FA Cup cuối tuần trước khi Marc Cucurella và Moises Caicedo được điền tên vào đội hình xuất phát của Chelsea.
Với việc Cucurella đá hậu vệ trái, Jorrel Hato được kéo vào trung tâm hàng thủ, còn Tosin Adarabioyo phải ngồi dự bị.
Ở tuyến giữa, Caicedo đá cặp với Andrey Santos, trong khi Romeo Lavia góp mặt trên băng ghế dự bị. Caicedo cũng sẽ đeo băng đội trưởng, thay cho Cole Palmer- người từng đảm nhiệm vai trò này ở trận đấu trước.
Donnarumma, Nunes, Khusanov, Guehi, O’Reilly, Rodri, Silva, Semenyo, Cherki, Doku, Haaland.
Sanchez, Gusto, Fofana, Hato, Cucurella, Santos, Caicedo, Estevao, Palmer, Neto, Joao Pedro.
Với Chelsea, chiến thắng 7-0 trước Port Vale ở FA Cup giống như một “liều thuốc giảm đau” hơn là lời khẳng định. Sau chuỗi 4 thất bại liên tiếp trước kỳ nghỉ quốc tế, chiếc ghế của HLV Liam Rosenior vẫn lung lay dữ dội. Ngay cả khi giành vé vào bán kết gặp Leeds United, những vấn đề cốt lõi của The Blues vẫn chưa được giải quyết.
Án treo giò nội bộ của Enzo Fernandez tiếp tục phủ bóng lên phòng thay đồ, trong khi hàng công đang rơi vào trạng thái báo động. Hai thất bại liên tiếp trước Newcastle United và Everton FC mà không ghi nổi bàn thắng nào đã đẩy Chelsea đến sát một cột mốc đáng quên: nguy cơ thua 3 trận Premier League liên tiếp mà “tịt ngòi”, điều chưa từng xảy ra kể từ năm 1998.
Ở chiều ngược lại, Man City lại đang vận hành như một cỗ máy chiến thắng đúng vào giai đoạn quyết định của mùa giải. Đội bóng của Pep Guardiola vừa đánh bại Arsenal FC để đăng quang League Cup, giúp chiến lược gia người Tây Ban Nha lần thứ 5 nâng cao danh hiệu này - một kỷ lục mới.
Chưa dừng lại, chiến thắng hủy diệt trước Liverpool FC tại FA Cup, với cú hat-trick của Erling Haaland, tiếp tục khẳng định phong độ hủy diệt của Man City. Tiền đạo người Na Uy đã có hat-trick thứ 12 kể từ năm 2022.
Khoảng cách 9 điểm với chính Arsenal trên bảng xếp hạng chưa phản ánh đầy đủ cuộc đua, bởi Man City vẫn còn một trận chưa đấu và sẽ trực tiếp đối đầu đối thủ này trong tuần tới. Lịch sử cũng đứng về phía họ: 28 chiến thắng trong 31 trận Premier League diễn ra trong tháng 4 là minh chứng cho “DNA nước rút” của nửa xanh thành Manchester.
Ở lần chạm trán gần nhất hồi tháng 1, hai đội hòa 1-1, nhưng kết quả đó cũng đồng nghĩa với việc Chelsea đã kéo dài chuỗi không thắng trước Man City lên con số 12 trên mọi đấu trường. Lần gần nhất họ ca khúc khải hoàn trước đối thủ này đã từ trận chung kết Champions League mùa giải 2020/21.
