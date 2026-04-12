Man City vùi dập Chelsea, thắp sáng giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh

TPO - Chiến thắng 3-0 tại sân của Chelsea giúp Man City áp sát Arsenal. Cách biệt chỉ còn là 6 điểm trong khi họ vẫn còn 1 trận chưa đấu. Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh lại nóng lên sau kết quả này.

foul Hết giờ! 90+8': Man City giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Chelsea. report Haaland đánh đầu 90+5': Haaland bật cao đánh đầu về góc xa, nhưng bóng không đủ hiểm hóc để đánh bại thủ môn Sanchez. report Không khí chùng xuống tại Stamford Bridge 90+4': Khán đài của Chelsea đã thưa vắng rõ rệt, trong khi khu vực cổ động viên đội khách Man City vẫn gần như kín chỗ. time Bù giờ 90': Hiệp 2 có 8 phút bù giờ! substitution Chelsea thay người 88': Acheampong được tung vào sân thay cho Malo Gusto trong những phút cuối trận. report Đá phạt nguy hiểm 85': Cole Palmer thực hiện cú đá phạt hiểm hóc, đưa bóng lượn thấp vòng qua hàng rào. Tuy nhiên, Donnarumma vẫn kịp đổ người và ôm gọn bóng. report Cứu thua xuất thần 83': Romeo Lavia phối hợp ăn ý cùng Cucurella, với đường trả ngược treo bóng vào vòng cấm. Cucurella bật cao đánh đầu nhưng không thắng được sự xuất sắc của thủ thành Donnarumma. substitution Hai đội thay người 80': Hai đội đều có những thay đổi trong 10 phút cuối trận. Man City rút Bernardo Silva ra nghỉ, thay bằng Mateo Kovacic. Phía Chelsea, Moises Caicedo rời sân nhường chỗ cho Dario Essugo, trong khi Joao Pedro được thay bằng Liam Delap. report Nỗ lực không thành 79': Semenyo có bóng trước vòng cấm rồi tung cú dứt điểm, nhưng cú sút thiếu lực và bị thủ môn Chelsea ôm gọn. substitution Man City thay 2 người 76': Phil Foden và Savinho được tung vào sân, thay thế Jeremy Doku và Rayan Cherki. report Khusanov sút vọt xà 75': Khusanov tung cú sút xa khoảng 30m, bóng đi vọt xà ngang khung thành Chelsea. report Cucurella sút xa 72': Cucurella tung cú sút từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi chệch khung thành Man City. Chelsea đang dồn lên mạnh mẽ sau bàn thua thứ ba. goal VÀO!!! Doku nâng tỷ số lên 3-0 cho Man City 68': Chelsea để mất bóng ngay phần sân nhà, tạo điều kiện cho Doku xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm ghi bàn, nâng tỷ số lên 3-0 cho Man City. substitution Chelsea thay 2 người 68': Alejandro Garnacho và Romeo Lavia vào sân, thay thế Andrey Santos và Estevao. substitution Man City thay người 64': Ait-Nouri vào sân, thay cho O’Reilly dính chấn thương injury O’Reilly chấn thương 62': O’Reilly nằm sân, ôm đầu gối đầy đau đớn. Đội ngũ y tế của Man City lập tức vào sân chăm sóc. goal VÀO!!! Guehi nhân đôi cách biệt cho Man City 57': Từ tình huống phạt góc, Rayan Cherki dẫn bóng khéo léo vào trung lộ trước khi kiến tạo cho Marc Guehi. Sau nhịp khống chế gọn gàng, Guehi tung cú dứt điểm vào góc xa, đánh bại thủ thành Sanchez. report Không được! 54': Từ đường chuyền vượt tuyến của Khusanov, Semenyo dứt điểm nhưng bóng đi chệch khung thành Chelsea. goal VÀO!!! O’Reilly mở tỷ số cho Man City 51': Từ đường căng ngang của Rayan Cherki, O’Reilly bật cao đánh đầu cận thành, mở tỷ số cho Man City. report Cơ hội đầu tiên của Haaland 47': Erling Haaland tung cú dứt điểm nhưng Jorrel Hato can thiệp chính xác và kịp thời, giúp Chelsea thoát khỏi nguy hiểm. foul Hiệp 2 bắt đầu 46': Cả Chelsea lẫn Man City đều không có sự thay đổi nhân sự nào. foul Hết hiệp 1! 45+1': Chelsea và Man City tạm hòa nhau 0-0. report Bù giờ! 45': Antoine Semenyo xộc thẳng trung lộ, vượt qua Marc Cucurella và Cole Palmer trước khi dứt điểm. Bóng chạm người hậu vệ đối phương đổi hướng, rồi đi chệch khung thành Chelsea. Hiệp 1 có 1 phút bù giờ. yellow Thẻ vàng! 38': Antoine Semenyo nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Pedro Neto. report Cứu thua xuất sắc 34': Từ đường căng ngang của O’Reilly, Bernardo Silva băng vào dứt điểm cận thành, nhưng Robert Sanchez đã phản xạ nhanh để cứu thua cho Chelsea. report Xử lý kỹ thuật 30': Pedro Neto "xỏ háng" vượt qua Matheus Nunes ngay sát cột cờ góc, nhưng Rodri kịp lùi về phá bóng, chấp nhận quả phạt góc cho Man City. report Doku đi bóng lắt léo 27': Jeremy Doku có pha rê bóng kỹ thuật, mở ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên cho Man City. Tuy nhiên, Fofana đã kịp thời truy cản ngay sát vòng cấm, hóa giải tình huống nguy hiểm cho đội nhà. report Không được! 22': Malo Gusto bị Jeremy Doku vượt qua khá dễ dàng. Tuy nhiên, cú dứt điểm sau đó của cầu thủ Man City đã bị hàng thủ Chelsea kịp thời chặn lại. report Neto độc diễn 19': Neto có màn solo vượt qua hai cầu thủ Man City và tung cú sút ở góc hẹp, buộc Gianluigi Donnarumma phải trổ tài cản phá. var Lưới của Man City đã rung lên! 15': Marc Cucurella băng xuống đón đường chọc khe của Joao Pedro rồi dứt điểm hạ gục Gianluigi Donnarumma. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị, và VAR nhanh chóng xác nhận quyết định của trọng tài là đúng. yellow Thẻ vàng đầu tiên 12': Estevao nhận thẻ vàng vì đá bóng đi, sau khi trọng tài đã căng cờ báo việt vị. report Phối hợp ăn ý 9': Joao Pedro và Pedro Neto phối hợp nhịp nhàng, đưa bóng vào vòng cấm cho Pedro. Dù ở góc sút hẹp, anh vẫn dứt điểm, bóng chạm hậu vệ đổi hướng đi hết biên, mang về phạt góc cho Chelsea. report Cơ hội 6': Chelsea tổ chức phản công nhanh, Cole Palmer vượt qua hậu vệ đối phương rồi dứt điểm ở góc hẹp, đưa bóng dội vào mặt lưới bên ngoài. Một pha xử lý đầy táo bạo của cựu cầu thủ Man City. report Tình huống đáng chú ý đầu tiên 4': Từ quả phạt góc của Matheus Nunes, Marc Guehi đánh đầu chuyền vào trong, nhưng hàng thủ Chelsea đã kịp phá bóng trước khi có bất kỳ cầu thủ nào của Man City kịp dứt điểm. start Trận đấu bắt đầu tại Stamford Bridge! 1': Chelsea ra sân trong trang phục truyền thống màu xanh đậm, trong khi Man City ra sân trong bộ trang phục màu xám - xanh lá khá lạ mắt. Man City là đội giao bóng trước. report Chelsea có nhớ Enzo Fernandez? Enzo Fernandez đang chấp hành trận thứ hai trong án treo giò nội bộ của Chelsea ở trận đấu này. Anh từng ghi bàn gỡ hòa ở những phút cuối trong trận hòa 1-1 giữa hai đội trên sân Etihad hồi tháng 1. report Bảng xếp hạng Premier League report Cầu thủ hai đội khởi động report Man City có một sự thay đổi HLV Pep Guardiola giữ nguyên bộ khung đã giúp Man City vùi dập Liverpool cuối tuần trước, với sự thay đổi duy nhất là Gianluigi Donnarumma trở lại bắt chính thay cho thủ môn dự bị James Trafford. Trong khi đó, John Stones không góp mặt, dù trước đó được đánh giá là “có khả năng” vào danh sách thi đấu. report Cucurella và Caicedo trở lại đội hình Chelsea HLV Liam Rosenior chỉ thực hiện hai sự thay đổi so với đội hình đã vùi dập Port Vale 7-0 tại FA Cup cuối tuần trước khi Marc Cucurella và Moises Caicedo được điền tên vào đội hình xuất phát của Chelsea. Với việc Cucurella đá hậu vệ trái, Jorrel Hato được kéo vào trung tâm hàng thủ, còn Tosin Adarabioyo phải ngồi dự bị. Ở tuyến giữa, Caicedo đá cặp với Andrey Santos, trong khi Romeo Lavia góp mặt trên băng ghế dự bị. Caicedo cũng sẽ đeo băng đội trưởng, thay cho Cole Palmer- người từng đảm nhiệm vai trò này ở trận đấu trước. report Đội hình xuất phát Man City Donnarumma, Nunes, Khusanov, Guehi, O’Reilly, Rodri, Silva, Semenyo, Cherki, Doku, Haaland. report Đội hình xuất phát Chelsea Sanchez, Gusto, Fofana, Hato, Cucurella, Santos, Caicedo, Estevao, Palmer, Neto, Joao Pedro.

Với Chelsea, chiến thắng 7-0 trước Port Vale ở FA Cup giống như một “liều thuốc giảm đau” hơn là lời khẳng định. Sau chuỗi 4 thất bại liên tiếp trước kỳ nghỉ quốc tế, chiếc ghế của HLV Liam Rosenior vẫn lung lay dữ dội. Ngay cả khi giành vé vào bán kết gặp Leeds United, những vấn đề cốt lõi của The Blues vẫn chưa được giải quyết.

Án treo giò nội bộ của Enzo Fernandez tiếp tục phủ bóng lên phòng thay đồ, trong khi hàng công đang rơi vào trạng thái báo động. Hai thất bại liên tiếp trước Newcastle United và Everton FC mà không ghi nổi bàn thắng nào đã đẩy Chelsea đến sát một cột mốc đáng quên: nguy cơ thua 3 trận Premier League liên tiếp mà “tịt ngòi”, điều chưa từng xảy ra kể từ năm 1998.

Ở chiều ngược lại, Man City lại đang vận hành như một cỗ máy chiến thắng đúng vào giai đoạn quyết định của mùa giải. Đội bóng của Pep Guardiola vừa đánh bại Arsenal FC để đăng quang League Cup, giúp chiến lược gia người Tây Ban Nha lần thứ 5 nâng cao danh hiệu này - một kỷ lục mới.

Chưa dừng lại, chiến thắng hủy diệt trước Liverpool FC tại FA Cup, với cú hat-trick của Erling Haaland, tiếp tục khẳng định phong độ hủy diệt của Man City. Tiền đạo người Na Uy đã có hat-trick thứ 12 kể từ năm 2022.

Khoảng cách 9 điểm với chính Arsenal trên bảng xếp hạng chưa phản ánh đầy đủ cuộc đua, bởi Man City vẫn còn một trận chưa đấu và sẽ trực tiếp đối đầu đối thủ này trong tuần tới. Lịch sử cũng đứng về phía họ: 28 chiến thắng trong 31 trận Premier League diễn ra trong tháng 4 là minh chứng cho “DNA nước rút” của nửa xanh thành Manchester.

Ở lần chạm trán gần nhất hồi tháng 1, hai đội hòa 1-1, nhưng kết quả đó cũng đồng nghĩa với việc Chelsea đã kéo dài chuỗi không thắng trước Man City lên con số 12 trên mọi đấu trường. Lần gần nhất họ ca khúc khải hoàn trước đối thủ này đã từ trận chung kết Champions League mùa giải 2020/21.