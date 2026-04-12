VFF kết luận trọng tài sai khi không cho Xuân Son hưởng phạt đền ở trận thua HAGL

TPO - Ban điều hành trọng tài của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) xác định trọng tài Nguyễn Trung Kiên mắc sai sót trong tình huống không cho Thép Xanh Nam Định hưởng phạt đền ở trận thua HAGL 1-2 tại vòng 18 LPBank V.League 1-2025/26. Đây một quyết định gây tranh cãi lớn và được kết luận là ảnh hưởng trực tiếp tới cục diện trận đấu.

Tình huống khiến dư luận chú ý xảy ra ở phút 76 trên sân Thiên Trường tối 11/4. Từ quả tạt bên cánh phải của Caio Cesar, Xuân Son băng vào vòng cấm để đón bóng nhưng bị trung vệ Quang Kiệt tác động trong lúc bật nhảy, dẫn tới pha đánh đầu không thành công.

Ngay sau đó, bóng tìm đến vị trí của Nguyễn Văn Vĩ, song cú dứt điểm ở cự ly gần của cầu thủ này không thể đánh bại thủ môn Trần Trung Kiên. Kết thúc tình huống, Xuân Son lập tức phản ứng, giang tay yêu cầu một quả 11m cho đội chủ nhà.

Điểm đáng nói nằm ở chỗ tổ VAR đã vào cuộc và trọng tài Nguyễn Trung Kiên cũng trực tiếp ra xem lại video. Dù vậy, sau vài phút tham khảo, vị vua áo đen vẫn quyết định không thổi phạt đền cho Nam Định.

Theo hình ảnh quay chậm, cầu thủ HAGL có động tác choàng tay, ghìm vai Xuân Son trong vòng cấm. Sau khi rà soát lại tình huống, Ban trọng tài VFF kết luận đây là một nhận định sai của trọng tài.

Không chỉ khiến Nam Định mất cơ hội ghi bàn từ chấm 11m, quyết định này còn trở thành bước ngoặt trận đấu. Bởi lẽ, chỉ 2 phút sau tình huống gây tranh cãi, HAGL ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 nhờ công của Ngọc Lâm. Trước đó, Junior Batista mở tỷ số cho đội khách ở cuối hiệp 1, trước khi Hoàng Anh gỡ hòa cho Nam Định ở phút 72.

Tình huống va chạm giữa Quang Kiệt và Xuân Son

Sau trận, Xuân Son không giấu được sự ngỡ ngàng với quyết định của trọng tài. Băng ghế huấn luyện Nam Định, trong đó có HLV Vũ Hồng Việt, cũng bày tỏ sự không hài lòng. Theo nhiều nguồn tin, do sai sót này ảnh hưởng đến kết quả thi đấu, trọng tài Nguyễn Trung Kiên có thể bị áp dụng hình thức “tạm dừng phân công làm nhiệm vụ”, tùy theo mức độ vi phạm.

VFF không công khai chi tiết án phạt, do quy định liên quan đến trọng tài của FIFA không cho phép công bố rộng rãi các quyết định kỷ luật kiểu này.

Thất bại 1-2 không chỉ khiến Nam Định đứt mạch 4 trận toàn thắng, mà còn làm họ bỏ lỡ cơ hội cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Ở chiều ngược lại, HAGL có chiến thắng quan trọng để vươn lên vị trí thứ 11 với 18 điểm và bứt xa khỏi nhóm nguy hiểm.