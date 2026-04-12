Hàng nghìn chiến binh bơi – đạp – chạy trên cung đường đẹp nhất Hạ Long tại Aqua Warriors HaLong Bay 2026 – Camel Cup

Đường đua đẹp, thời tiết tốt tạo cảm hứng phấn khích

Sáng 12/4, các nội dung thi đấu của Aqua Warriors HaLong Bay 2026 – Camel Cup đã diễn ra, các nội dung bao gồm: T103 Enduro Trialthlon, Olympic Triathlon, Full Aqua Warriors, Olympic Aqua Warriors, Sprint Aqua Warriors. Một ngày trước đó, việc các bạn nhỏ thi đấu tưng bừng và hứng khởi ở 2 nội dung Junior Aqua Warriors và Kid Aqua Warriors đã tiếp thêm niềm cảm hứng cho các bậc cha mẹ bước vào đường đua.

Từ khoảng 4-5h sáng, các VĐV đã có mặt tại địa điểm thi đấu, kiểm tra kĩ lại trang phục, thiết bị bảo hộ và đặc biệt là chú “chiến mã” để sẵn sàng chinh phục cung đường đạp được rất nhiều VĐV đánh giá là “trên cả tuyệt vời”. Ngày 12/4, thời tiết tại khu vực Hạ Long rất đẹp, không khí vào sáng sớm mát mẻ. Mặt biển xanh êm dịu như mời gọi các kình ngư hãy chinh phục mạnh mẽ. Tại khu vực thi đấu, các CĐV, người thân của các VĐV đã đổ về đông đảo, với rất nhiều những phương tiện, dụng cụ để cổ vũ, với màn hình camera bật sẵn để ghi lại những khoảnh khắc bùng nổ.

Khi hiệu lệnh xuất phát của cự ly Sprint Aqua Warriors được cất lên, sự phấn khích đã bắt đầu bùng nổ. Hàng trăm VĐV lao nhanh xuống mặt biển, những sải tay mạnh mẽ bắt đầu rẽ sóng. Với 750m bơi, 5km chạy, các VĐV cạnh tranh nhau từng mét trên mặt biển rồi trên đường chạy. Cự ly này xuất hiện hàng loạt những chiến binh nhí ở độ tuổi từ 12 đến 15 tuổi.

Sự cạnh tranh, bứt phá mạnh mẽ cũng xuất hiện ở Olympic Aqua Warriors và Full Aqua Warriors, 2 cự ly quy tụ rất những VĐV dạn dày kinh nghiệm, nhiều VĐV đã trải qua đủ 3 mùa Aqua Warriors HaLong Bay. VĐV Trịnh Qúy Khánh cho biết: “Thời tiết rất thuận lợi, đường bơi và đường chạy đều rất đẹp, sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả, tôi thấy mọi người đều thi đấu rất tốt. Bản thân tôi ngày hôm nay cũng đã vượt được mốc tốt nhất mình từng có ở các giải đấu trước”.

Phá vỡ những giới hạn

“Về đích xinh tươi”, khỏe mạnh và tươi vui là tâm trạng chung của hầu hết các VĐV trong ngày thi đấu này.

Ở vạch đích, nhiều VĐV tham dự sau khi đã hoàn thành thi đấu, nhận huy chương cùng áo finisher đã tiến đến và chúc mừng nữ VĐV Đào Thị Tùng Lan. Nữ VĐV 66 tuổi này cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi tham dự thi đấu phối hợp bơi và chạy, với cự ly Sprint Aqua Warriors. Do là lần đầu tiên, lúc xuất phát xuống nước, tôi cũng có đôi chút lo lắng, hồi hộp. Cuối cùng thì mình đã về đích thành công, thực sự cảm thấy rất vui”.

VĐV Nguyễn Bảo Quyên (13 tuổi) cho biết: “Em đã hoàn thành tốt cự ly Sprint Aqua Warriors. Em đã tập luyện để chuẩn bị cho giải đấu, em tự tin hơn ở phần bơi còn phần chạy thì cảm thấy khó khăn hơn. Ngày hôm nay, em có kết quả thi đấu vượt hơn hẳn so với các buổi tập luyện của mình. Sau khi nhận tấm huy chương cánh buồm đỏ thắm, em sẽ trở về nhà và ôn thi học kỳ. Giải đấu trở thành một dấu ấn tuyệt vời cho hành trình trưởng thành của em, giúp em tự tin hơn rất nhiều vào bản thân.

Các kết quả thi đấu đã được ban tổ chức cập nhật, những cái tên quen thuộc đã xuất hiện. Ở nội dung T103 Enduro Trialthlon, Nguyễn Thị Kim Cương là nữ VĐV về đích sớm nhất. Ở nội dung Full Aqua Warriors, Trần Hà Trang lại tiếp tục thi đấu xuất sắc.

Tinh thần chinh phục phá vỡ những giới hạn lại được 2000 VĐV thể hiện rõ ở Aqua Warriors HaLong Bay 2026 – Camel Cup. Giải đấu bên bờ vịnh di sản mùa thứ 3 tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ, tôn vinh tinh thần thể thao cao đẹp.

