Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nhận định Chelsea vs Man City, 22h30 ngày 12/4: Run rẩy tại 'thánh địa' Stamford Bridge

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá Chelsea vs Man City, vòng 32 giải Ngoại hạng Anh, lúc 22h30 ngày 12/4. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Man City đang thăng hoa và sẵn sàng tiếp tục cuộc đua vô địch bằng một màn trình diễn thuyết phục ngay tại Stamford Bridge.

chel-vs-mc.jpg

Nhận định trước trận đấu

Với Chelsea, chiến thắng 7-0 trước Port Vale ở FA Cup giống như một “liều thuốc giảm đau” hơn là lời khẳng định. Sau chuỗi 4 thất bại liên tiếp trước kỳ nghỉ quốc tế, chiếc ghế của HLV Liam Rosenior vẫn lung lay dữ dội. Ngay cả khi giành vé vào bán kết gặp Leeds United, những vấn đề cốt lõi của The Blues vẫn chưa được giải quyết.

Án treo giò nội bộ của Enzo Fernandez tiếp tục phủ bóng lên phòng thay đồ, trong khi hàng công đang rơi vào trạng thái báo động. Hai thất bại liên tiếp trước Newcastle United và Everton FC mà không ghi nổi bàn thắng nào đã đẩy Chelsea đến sát một cột mốc đáng quên: nguy cơ thua 3 trận Premier League liên tiếp mà “tịt ngòi”, điều chưa từng xảy ra kể từ năm 1998.

Ở chiều ngược lại, Man City lại đang vận hành như một cỗ máy chiến thắng đúng vào giai đoạn quyết định của mùa giải. Đội bóng của Pep Guardiola vừa đánh bại Arsenal FC để đăng quang League Cup, giúp chiến lược gia người Tây Ban Nha lần thứ 5 nâng cao danh hiệu này - một kỷ lục mới.

Chưa dừng lại, chiến thắng hủy diệt trước Liverpool FC tại FA Cup, với cú hat-trick của Erling Haaland, tiếp tục khẳng định phong độ hủy diệt của Man City. Tiền đạo người Na Uy đã có hat-trick thứ 12 kể từ năm 2022.

Khoảng cách 9 điểm với chính Arsenal trên bảng xếp hạng chưa phản ánh đầy đủ cuộc đua, bởi Man City vẫn còn một trận chưa đấu và sẽ trực tiếp đối đầu đối thủ này trong tuần tới. Lịch sử cũng đứng về phía họ: 28 chiến thắng trong 31 trận Premier League diễn ra trong tháng 4 là minh chứng cho “DNA nước rút” của nửa xanh thành Manchester.

Ở lần chạm trán gần nhất hồi tháng 1, hai đội hòa 1-1, nhưng kết quả đó cũng đồng nghĩa với việc Chelsea đã kéo dài chuỗi không thắng trước Man City lên con số 12 trên mọi đấu trường. Lần gần nhất họ ca khúc khải hoàn trước đối thủ này đã từ trận chung kết Champions League mùa giải 2020/21.

Thông tin lực lượng

Bên phía Chelsea FC, bài toán nhân sự vẫn đang khiến HLV Liam Rosenior đau đầu. Enzo Fernandez tiếp tục vắng mặt vì án treo giò nội bộ. Danh sách chấn thương cũng chưa có dấu hiệu rút ngắn khi Reece James, Levi Colwill, Jamie Bynoe-Gittens, Filip Jorgensen và Trevoh Chalobah vẫn chưa thể trở lại.

Tin vui hiếm hoi là Benoit Badiashile đã bình phục sau khi bị ốm và có thể góp mặt. Trong bối cảnh thiếu hụt lực lượng, khả năng xoay tua của Chelsea là rất hạn chế, đồng nghĩa đội hình xuất phát sẽ không có quá nhiều thay đổi. Tuy nhiên, Moises Caicedo và Marc Cucurella được kỳ vọng sẽ trở lại đá chính để gia cố tuyến giữa và hành lang cánh.

Ở phía đối diện, Man City cũng không có được lực lượng mạnh nhất, đặc biệt ở hàng phòng ngự. Ruben Dias và Josko Gvardiol vẫn chưa thể ra sân vì chấn thương. Trường hợp của John Stones còn bỏ ngỏ, dù trung vệ người Anh đã bắt đầu tập nhẹ trước trận.

Điểm nhấn đáng chú ý nằm ở Bernardo Silva. Nếu được sử dụng, anh sẽ chạm mốc 297 trận tại Premier League, qua đó trở thành cầu thủ người Bồ Đào Nha có số lần ra sân nhiều nhất trong lịch sử giải đấu.

Đội hình dự kiến

Chelsea: Sanchez; Gusto, Fofana, Adarabioyo, Cucurella; Santos, Caicedo; Neto, Palmer, Estevao; Pedro

Man City: Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly; Silva, Rodri; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland

Dự đoán tỷ số: Chelsea 1-3 Man City

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play

Xem thêm

Cùng chuyên mục