Nhận định Chelsea vs Man City, 22h30 ngày 12/4: Run rẩy tại 'thánh địa' Stamford Bridge

TPO - Nhận định bóng đá Chelsea vs Man City, vòng 32 giải Ngoại hạng Anh, lúc 22h30 ngày 12/4. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Man City đang thăng hoa và sẵn sàng tiếp tục cuộc đua vô địch bằng một màn trình diễn thuyết phục ngay tại Stamford Bridge.

Nhận định trước trận đấu

Với Chelsea, chiến thắng 7-0 trước Port Vale ở FA Cup giống như một “liều thuốc giảm đau” hơn là lời khẳng định. Sau chuỗi 4 thất bại liên tiếp trước kỳ nghỉ quốc tế, chiếc ghế của HLV Liam Rosenior vẫn lung lay dữ dội. Ngay cả khi giành vé vào bán kết gặp Leeds United, những vấn đề cốt lõi của The Blues vẫn chưa được giải quyết.

Án treo giò nội bộ của Enzo Fernandez tiếp tục phủ bóng lên phòng thay đồ, trong khi hàng công đang rơi vào trạng thái báo động. Hai thất bại liên tiếp trước Newcastle United và Everton FC mà không ghi nổi bàn thắng nào đã đẩy Chelsea đến sát một cột mốc đáng quên: nguy cơ thua 3 trận Premier League liên tiếp mà “tịt ngòi”, điều chưa từng xảy ra kể từ năm 1998.

Ở chiều ngược lại, Man City lại đang vận hành như một cỗ máy chiến thắng đúng vào giai đoạn quyết định của mùa giải. Đội bóng của Pep Guardiola vừa đánh bại Arsenal FC để đăng quang League Cup, giúp chiến lược gia người Tây Ban Nha lần thứ 5 nâng cao danh hiệu này - một kỷ lục mới.

Chưa dừng lại, chiến thắng hủy diệt trước Liverpool FC tại FA Cup, với cú hat-trick của Erling Haaland, tiếp tục khẳng định phong độ hủy diệt của Man City. Tiền đạo người Na Uy đã có hat-trick thứ 12 kể từ năm 2022.

Khoảng cách 9 điểm với chính Arsenal trên bảng xếp hạng chưa phản ánh đầy đủ cuộc đua, bởi Man City vẫn còn một trận chưa đấu và sẽ trực tiếp đối đầu đối thủ này trong tuần tới. Lịch sử cũng đứng về phía họ: 28 chiến thắng trong 31 trận Premier League diễn ra trong tháng 4 là minh chứng cho “DNA nước rút” của nửa xanh thành Manchester.

Ở lần chạm trán gần nhất hồi tháng 1, hai đội hòa 1-1, nhưng kết quả đó cũng đồng nghĩa với việc Chelsea đã kéo dài chuỗi không thắng trước Man City lên con số 12 trên mọi đấu trường. Lần gần nhất họ ca khúc khải hoàn trước đối thủ này đã từ trận chung kết Champions League mùa giải 2020/21.

Thông tin lực lượng

Bên phía Chelsea FC, bài toán nhân sự vẫn đang khiến HLV Liam Rosenior đau đầu. Enzo Fernandez tiếp tục vắng mặt vì án treo giò nội bộ. Danh sách chấn thương cũng chưa có dấu hiệu rút ngắn khi Reece James, Levi Colwill, Jamie Bynoe-Gittens, Filip Jorgensen và Trevoh Chalobah vẫn chưa thể trở lại.

Tin vui hiếm hoi là Benoit Badiashile đã bình phục sau khi bị ốm và có thể góp mặt. Trong bối cảnh thiếu hụt lực lượng, khả năng xoay tua của Chelsea là rất hạn chế, đồng nghĩa đội hình xuất phát sẽ không có quá nhiều thay đổi. Tuy nhiên, Moises Caicedo và Marc Cucurella được kỳ vọng sẽ trở lại đá chính để gia cố tuyến giữa và hành lang cánh.

Ở phía đối diện, Man City cũng không có được lực lượng mạnh nhất, đặc biệt ở hàng phòng ngự. Ruben Dias và Josko Gvardiol vẫn chưa thể ra sân vì chấn thương. Trường hợp của John Stones còn bỏ ngỏ, dù trung vệ người Anh đã bắt đầu tập nhẹ trước trận.

Điểm nhấn đáng chú ý nằm ở Bernardo Silva. Nếu được sử dụng, anh sẽ chạm mốc 297 trận tại Premier League, qua đó trở thành cầu thủ người Bồ Đào Nha có số lần ra sân nhiều nhất trong lịch sử giải đấu.

Đội hình dự kiến Chelsea: Sanchez; Gusto, Fofana, Adarabioyo, Cucurella; Santos, Caicedo; Neto, Palmer, Estevao; Pedro Man City: Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly; Silva, Rodri; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland Dự đoán tỷ số: Chelsea 1-3 Man City