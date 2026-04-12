Mikel Arteta đặt dấu hỏi về các học trò sau 'trận thua kỳ lạ' ở Ngoại hạng Anh

TPO - Arsenal vừa tự đẩy mình vào thế khó trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh sau thất bại 1-2 trước Bournemouth ngay trên sân Emirates, trận đấu mà HLV Mikel Arteta thừa nhận đội bóng của ông đã chơi 'một trận đấu kỳ lạ'.

Đầu tiên, Arteta nhấn mạnh rằng màn thể hiện của các cầu thủ Arsenal vào tối thứ 7 là kém xa kỳ vọng: "Đây là điều cực kỳ đáng thất vọng. Nó giống như một cú đấm mạnh vào mặt. Điều quan trọng lúc này là chúng tôi sẽ phản ứng ra sao! Phải dành lời khen cho những gì Bournemouth đã làm được, bởi không phải ngẫu nhiên mà họ trải qua 11 trận liên tiếp không thua. Nhưng hôm nay chúng tôi đã chơi một trận đấu có nhiều điều kỳ lạ”.

Nhà cầm quân Tây Ban Nha đặt dấu hỏi cho phong độ của học trò, nhất là khi họ tiến vào trận gặp Bournemouth với 3 trận toàn thắng ở Emirates.

"Chúng tôi đã chơi kém rất xa so với đẳng cấp mà bản thân mong đợi, đó là điều chắc chắn. Nhưng một lần nữa, tôi không muốn chỉ trích bất kỳ cầu thủ nào, đặc biệt là vào lúc này. Không có lời bào chữa nào cả”, ông nói thêm.

Bournemouth đã 2 lần dẫn trước Arsenal và rời Emirates với 3 điểm

Đây là giai đoạn Arsenal bất ngờ chững lại. Họ đã thua 3 trong 4 trận đấu gần đây trên mọi đấu trường. Nên nhớ, số trận thua của Pháo thủ bằng tổng thất bại trong cả 49 trận đấu trước đó ở mùa giải 2025/26. Chuỗi kết quả đi xuống ấy khiến những hoài nghi về bản lĩnh đua vô địch của đội bóng thành London lại nổi lên, nhất là khi họ đã về nhì trong 3 mùa giải liên tiếp.

Dù vậy, Arteta không chọn cách đổ lỗi cho học trò. Ông nói: “Không có lời bào chữa nào cả. Điều quan trọng là mỗi cá nhân phải đứng dậy thế nào, rồi sau đó cả tập thể sẽ cùng thay đổi tình hình này ngay lập tức ra sao.

Chúng tôi cần mọi cầu thủ đều khỏe mạnh và sẵn sàng. Những người không tham gia hôm nay đều là những cầu thủ rất quan trọng, và chúng ta cần họ ngay lập tức vì khi đó chúng tôi sẽ mạnh mẽ hơn nhiều. Cả đội cần phải đứng lên. Tôi sẽ là người đầu tiên, và tôi sẽ vượt qua thử thách".