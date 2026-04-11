Hàng nghìn chiến binh sẵn sàng bước vào tranh tài tại Aqua Warriors Halong Bay 2026 – Camel Cup

Sáng 11/4, hơn 2000 VĐV đã đến Nhà thi đấu thể thao Than Núi Béo (phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) để nhận số bib, racekit và tham dự sự kiện Expo day của Aqua Warriors Halong Bay 2026 – Camel Cup.

Việc tổ chức nhận bib, racekit và tổ chức Expo day của BTC tại Nhà thi đấu thể thao Than Núi Béo nhận được sự hài lòng của các VĐV. Từ sáng sớm, không gian của nhà thi đấu bắt đầu dần sôi động, rực rỡ sắc màu với sự xuất hiện của hàng trăm “chiến binh”. Sự hứng khởi, tinh thần sẵn sàng bước vào cuộc đua rẽ sóng đạp gió nơi kỳ quan thiên nhiên thế giới là có thể cảm nhận rất rõ.

Hàng nghìn VĐV đến nhận bib, racekit và tham dự Expoday

Bạn Nguyễn Thảo Ngọc (Hà Nội) cho biết: “Lần đầu em tham gia Aqua Warriors Halong Bay 2026 – Camel Cup, cảm giác xen lẫn đôi chút sự hồi hộp và tinh thần quyết tâm chinh phục. Em đã luyện tập đầy đủ và tự tin rằng mình sẽ thi đấu tốt”. Cả gia đình đã cùng có mặt tại Hạ Long, Thảo Ngọc có sự cổ vũ, tiếp lửa tinh thần mạnh mẽ. HLV bơi lội của bộ môn lặn hóa thân thành “nàng tiên cá” Ngát Đặng cũng đã nhận xong số bib của mình: “Năm trước, tôi tham gia nội dung relay, tôi bơi còn 1 đồng đội khác chạy. Năm nay, tôi tham gia solo ở nội dung Full Aqua Warriors. Với một người mạnh hơn về bơi lội như tôi thì chạy lại là thử thách. Tôi đã sẵn sàng để bước vào cuộc đua”.

Hứng khởi chuẩn bị bước vào đua tranh

Nguyễn Khánh Hân (11 tuổi) đã có tổng cộng 4 lần tham dự vào các giải đấu của hệ thống các giải Aqua Warriors cho biết: “Đây là lần thứ 5 tham dự thi đấu nên con tự tin sẽ hoàn thành tốt, lần nào con cũng đều thấy hào hứng và vui nhất là lúc được nhận giải thưởng”.

Đã “đứng bục” ở những mùa giải trước, nữ VĐV Nguyễn Phan Thùy Vân có thử thách mới ở lần tham dự này: “Nội dung T103 lần đầu được đưa vào thi đấu, tổng quãng đường 103 km bơi- đạp-chạy sẽ rất thử thách cho các VĐV tham dự. Tuy vậy, ở hạng tuổi của tôi, số lượng VĐV đăng ký là khá nhiều và có sự cạnh tranh cao, điều này cho thấy sự hấp dẫn của Aqua Warriors Halong Bay 2026 – Camel Cup. Tôi sẽ bước vào đường đua với tinh thần quyết tâm cao nhất”.

Hứng khởi nhận bib và rackit, các VĐV đều đã có trải nghiệm tuyệt vời với những gian hàng thú vị tại Expoday.

Trải nghiệm các gian hàng tại Expo day

Háo hức với việc đi nhận bib nên có mặt tại Nhà thi đấu từ sáng sớm, nhiều VĐV đã chưa kịp ăn sáng. Một bát mỳ sợi dai của Moshifoods sau đó đến một cốc café muối thơm ngon của Ta Lư Coffee là combo được rất đông các VĐV lựa chọn. Tiếp đến, các gian hàng của Coros, Khang An Sports, Uvex, Olane… nhận được nhiều sự quan tâm. Nhiều VĐV đã mua bổ sung cho mình các trang phục và đồ bảo hộ luyện tập.

Tại gian hàng của Đồng hồ thể thao GPS chính thức – COROS Vietnam, anh Nguyễn Tuấn Phong đã mua tặng người vợ của mình 1 chiếc đồng hồ mới. Anh Tuấn Phong và con gái sẽ cùng tham gia thi đấu tại giải lần này.

Gian hàng của Tập đoàn Camel liên tục thu hút người check-in với những games vui vẻ, thú vị. Bà Từ Hoa – đại diện Tập đoàn Camel cho biết: “Aqua Warriors Halong Bay 2026 - Camel Cup là giải đấu mà tinh thần chinh phục, vượt qua thử thách được đặt lên cao nhất, đó cũng chính là tinh thần mà Camel luôn hướng tới. Chúng tôi mong muốn cùng chung tay xây dựng một cộng đồng luôn bứt phá, vượt mọi giới hạn. Tại các giải đấu của Aqua Warriors, bản lĩnh chinh phục được các chiến binh thể hiện trong từng chặng đua, Camel cam kết sẽ luôn đồng hành cùng các giải đấu. Tại Aqua Warriors Halong Bay 2026 - Camel Cup, Camel có những trạm tiếp lửa, các VĐV sẽ có được cảm giác sảng khoái tận hưởng chiến thắng đi kèm những cốc bia mát lạnh”.

Ngày 12/4, các VĐV tham dự Aqua Warriors Halong Bay 2026 - Camel Cup sẽ bước vào thi đấu chính thức.