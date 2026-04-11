Arsenal thua sốc Bournemouth trên sân nhà

A Phi
Tiểu Phùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Arsenal chịu thất bại 1-2 trước Bournemouth cho dù được đánh giá cao hơn và có lợi thế sân nhà. Kết quả này khiến họ đối mặt nguy cơ bị Man City áp sát.

report HẾT GIỜ! Arsenal 1-2 Bournemouth

Arsenal tiếp tục chuỗi trận không thành công ở giải quốc nội khi thua Bournemouth 1-2 ngay trên sân nhà Emirates. Kết quả này khiến họ đối mặt với nguy cơ bị Man City áp sát trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.

report Raya băng lên tấn công không thành

90+5': Arsenal được hưởng phạt góc và thủ môn Raya băng lên tấn công, nhưng cú đá phạt của Rice bị hậu vệ Bournemouth hóa giải dễ dàng. Rất may cho Arsenal khi Eze giành được bóng bật ra.

report Gabriel đã lên đá như tiền đạo

Trung vệ của Arsenal, Gabriel đã được đẩy lên cao đá như tiền đạo.

time Hiệp 2 có 5 phút bù giờ

Không còn nhiều thời gian cho Arsenal tìm bàn gỡ hòa.

report Arsenal đang bế tắc

86': Arsenal đang bế tắc khi bị dẫn trước ở những phút cuối. Các pha phối hợp tấn công của họ không tạo ra bất ngờ cho đối thủ.

yellow Gyokeres nhận thẻ vàng

80': Gyokeres nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi ngăn cản Bournemouth phản công nhanh.

report KHÔNG VÀO! Gyokeres bỏ lỡ không tưởng

79': Từ quả tạt của Dowman, thủ môn Petrovic băng ra lỡ trớn. Bóng tìm đến đúng chân của Gyokeres, nhưng tiền đạo này lại sút bóng vọt xà ngay trước khung thành trống.

goal VÀO! Scott nâng tỷ số lên 2-1 cho Bournemouth

75': Bất ngờ tiếp tục xảy ra tại Emirates. Từ pha tấn công tưởng như không có gì của Bournemouth, các tiền vệ của Arsenal bỏ quên Scott băng xuống sút tung lưới Raya như chỗ không người. 2-1 cho Bournemouth.

report KHÔNG VÀO! Rice sút xa nguy hiểm

68': Rice tiếp tục ghi dấu ấn với cú sút xa tuyệt đẹp, nhưng thủ môn Petrovic vẫn kịp dùng những đầu ngón tay đẩy bóng ra biên ngang.

report VIỆT VỊ! Gyokeres ghi bàn nhưng không được công nhận

64': Gyokeres thoát đi cực nhanh sau đường chuyền dài của White và bình tĩnh sút tung lưới Petrovic. Tuy nhiên, tiền đạo của Arsenal đã việt vị.

report Raya chuyền bóng nguy hiểm

56': Raya vừa có pha chuyền bóng khiến sân Emirates "chết lặng", nhưng rất may cho anh khi Evanilson không thể khống chế bóng.

substitution Arsenal thay liền 3 người

54': Arteta đưa ra sự thay đổi rất sớm. Trossard, Dowman và Eze được tung vào sân thay Martinelli, Madueke và Havertz.

report Rice sút xa không thành công

52': Arsenal phối hợp tấn công bài bản bên cánh phải, White trả ngược ra ngoài vòng cấm cho Rice băng lên sút xa, nhưng một hậu vệ đội khách vẫn kịp cản bóng.

report Hiệp 2 bắt đầu
foul Hết hiệp 1: Arsenal 1-1 Bournemouth

Bournemouth gây bất ngờ với bàn mở tỷ số sớm của Kroupi ở phút 17, nhưng Gyokeres gỡ hòa 1-1 cho Arsenal từ quả phạt đền ở phút 35.

time Hiệp 1 có 2 phút bù giờ
report Evanilson dứt điểm nguy hiểm

41': Hàng thủ Arsenal mắc sai lầm, Evanilson nhanh chân sút bóng chéo góc, nhưng Raya vẫn kịp đổ người bắt gọn bóng.

corner Arsenal có thêm phạt góc

39': Arsenal có quả phạt góc thứ 3 ở trận này, nhưng họ không thể tạo ra cơ hội như 2 tình huống trước.

goal VÀO! Gyokeres gỡ hòa 1-1 cho Arsenal

35': Trên chấm 11m, Gyokeres sút bóng cực mạnh khiến Petrovic bó tay dù bay đúng hướng. 1-1 cho Arsenal.

penalty PHẠT ĐỀN cho Arsenal

34': Từ quả đá phạt góc của Madueke, Gabriel đá thẳng vào tay Christie trong vòng cấm đội khách. Trọng tài Olivier lập tức thổi phạt đền cho Arsenal.

report Rice đá phạt không thành công

30': Arsenal đang phụ thuộc rất nhiều vào khả năng đá phạt của Rice, nhưng tiền vệ người Anh vừa thực hiện cú đá không chính xác.

report Arsenal tạo thêm cơ hội từ tình huống cố định

24': Từ vị trí đá phạt gần góc trái, Rice treo bóng về cột xa cho Gabriel đánh đầu chuyền vào trong, nhưng không có cầu thủ Arsenal nhận được bóng.

report KHÔNG VÀO! Havertz đánh đầu sát xà ngang

20': Arsenal có cơ hội đầu tiên và nó đến từ phạt góc. Từ quả đá phạt của Rice, Havertz bật cao đánh đầu nhưng bóng bay sát xà ngang ra ngoài.

goal VÀO! Kroupi mở tỷ số trận đấu

17': Hệ thống của Arsenal bị xuyên thủng. Truffert dễ dàng thoát xuống bên cánh trái để căng ngang. Saliba cản phá không tốt, tạo điều kiện cho Kroupi dễ dàng đệm bóng tung lưới Raya. 1-0 cho Bournemouth.

report Thế trận giằng co

10': Những phút đầu tiên của trận đấu đã trôi qua với thế trận giăng co. Arsenal chưa thể áp đặt lối chơi lên đội khách và chưa tạo ra cơ hội dứt điểm nào.

report Bournemouth áp sát tầm cao

3': Bournemouth đang nhập cuộc đầy tự tin trên sân đội đầu bảng. Các cầu thủ đội khách chủ động áp sát tầm cao khiến Arsenal gặp khó trong việc triển khai bóng.

start Trận đấu bắt đầu
report Rice đeo băng đội trưởng

Với việc Odegaard và Saka cùng vắng mặt, Rice đã được trao băng đội trưởng của Arsenal ở trận này. Tiền vệ người Anh cũng rất có duyên khi đối đầu với Bournemouth và anh được kỳ vọng sẽ tỏa sáng tối nay.

report Bournemouth quyết tạo bất ngờ

HLV Bournemouth, Andoni Iraola cho biết đội bóng của ông đủ sức tạo ra bất ngờ tại Emirates. Bournemouth đang sở hữu chuỗi 11 trận liên tiếp bất bại tại Ngoại hạng Anh và họ hướng đến trận thứ 12 vào tối nay.

report Arsenal sẽ chạm một tay vào chức vô địch?

Theo đánh giá của Daily Mail, Arsenal sẽ chạm một tay vào chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này nếu đánh bại Bournemouth. Đây là nhận định có cơ sở, vì Pháo thủ sẽ bỏ xa Man City đến 12 điểm. Ngay cả khi đá nhiều hơn 2 trận, đây vẫn là khoảng cách rất lớn vì đây đã là vòng 32.

report Arsenal thiếu một loạt cầu thủ quan trọng

Arsenal mất Saka, Odegaard và Timber ở trận này. Ngoài ra, Eze và Hincapie kịp bình phục chấn thương nhưng chỉ có thể ngồi dự bị.

tatic Đội hình xuất phát
Giữa nỗi thất vọng ở cúp quốc nội và niềm vui mừng tại Champions League, người ta dường như bỏ quên vị trí của Arsenal tại Premier League, nơi thầy trò Mikel Arteta đã thắng 4 trận liên tiếp để vượt qua mốc 70 điểm.

Tottenham Hotspur, Chelsea, Brighton & Hove Albion và Everton đều đã gục ngã trước sức mạnh vượt trội của Arsenal trong chuỗi trận đó - Everton là nạn nhân của pha đệm bóng cận thành của Viktor Gyokeres và bàn thắng lịch sử của Max Dowman - giúp Arsenal tạo khoảng cách tới 9 điểm so với Man City và tràn đầy cơ hội vô địch lần đầu tiên sau 22 năm chờ đợi.

Mặc dù cả EFL Cup và FA Cup đều không thể tô điểm thêm cho tủ danh hiệu của Arsenal mùa hè này, nhưng thầy trò Arteta đã đặt một chân vào bán kết Champions League nhờ chiến thắng quả cảm 1-0 ở trận lượt đi trước Sporting Lisbon hôm thứ Ba, đội mà họ sẽ tiếp đón lần nữa tại Emirates vào thứ Tư tuần sau.

Trước khi nghĩ đến trận bán kết Champions League có khả năng gặp Atletico Madrid, Arsenal đang hướng tới chiến thắng thứ 8 liên tiếp trên sân nhà ở mọi đấu trường. Quan trọng hơn, đánh bại Bournemouth sẽ giúp Pháo thủ tạm thời bỏ xa Man City 12 điểm và tạo áp lực đáng kể lên Pep-team, đội phải gặp Chelsea vào tối mai.

