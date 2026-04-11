Camel Beer tiếp sức bản lĩnh cho hàng ngàn chiến binh tại Aqua Warriors Halong Bay 2026

Trong vai trò Nhà tài trợ chính, Camel Beer không chỉ mang đến những trạm tiếp năng lượng mát lạnh mà còn thổi bùng tinh thần bản lĩnh cho gần 3000 vận động viên tại ngày hội Expo Day – Aqua Warriors Halong Bay 2026 - Camel Cup.

Sức nóng từ vạch xuất phát

Ngay từ sáng sớm ngày Expo Day, không khí tại Vịnh Hạ Long đã trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Tại gian hàng trung tâm của Nhà tài trợ chính Camel Beer, hàng ngàn vận động viên (VĐV) đã tập trung để tận hưởng những trải nghiệm tiếp sức độc đáo. Với thông điệp tại sự kiện "Khơi nguồn bản lĩnh – Bứt phá giới hạn", Camel đã biến khu vực Expo thành một "trạm sạc" năng lượng khổng lồ.

Các VĐV không chỉ được check-in nhận những phần quà độc quyền mà còn được trực tiếp thưởng thức hệ sinh thái đồ uống đa dạng. Tâm điểm thu hút là dòng Bia tươi Camel – sản phẩm mới vừa ra mắt với công nghệ ướp lạnh sâu, mang lại cảm giác sảng khoái tức thì. Bên cạnh đó, các dòng Bia Camel Premium và nước hoa quả thanh mát cũng được tiếp tế liên tục, giúp các "chiến binh" giải nhiệt và sẵn sàng tâm thế tốt nhất trước giờ thi đấu.

Không khí càng thêm bùng nổ với các hoạt động Minigame sôi động, thu hút sự tham gia của đông đảo VĐV ở mọi lứa tuổi. Đặc biệt, sự xuất hiện của các "chiến binh nhí" tại giải Aqua Warriors dành cho trẻ em đã tạo nên những hình ảnh đầy xúc động về sự bền bỉ.

Chia sẻ tại sự kiện, Ông Lê Quang Thịnh - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Camel cho biết: “Tại Expo Day, chúng tôi đã chứng kiến sự háo hức và nguồn năng lượng tuyệt vời của gần 3000 VĐV, bao gồm cả những VĐV nhí đầy bản lĩnh. Chính tinh thần này đã tiếp thêm cảm hứng cho Camel trên hành trình xây dựng và cổ vũ lối sống lành mạnh, bền bỉ và không ngại bứt phá giới hạn của người Việt.”

Hành trình bền bỉ cùng thể thao Việt Nam

Đây là lần thứ 3 liên tiếp Camel đồng hành cùng các giải thể thao Multisport (đa môn phối hợp) quy mô lớn. Từ những cung đường đầy nắng gió tại Quảng Trị đến vùng biển đảo Vân Đồn và giờ đây là Di sản thiên nhiên thế giới Hạ Long, Camel đã khẳng định cam kết dài hạn trong việc đồng hành cùng sự phát triển của phong trào thể thao nước nhà.

Sự góp mặt của Camel Beer không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ thức uống giải khát mà còn là sự đồng hành về mặt tinh thần. Thương hiệu khát khao truyền tải thông điệp về sự kiên cường của một "trái tim bền bỉ" – hình ảnh biểu tượng cho nội lực của con người Việt Nam trên mọi hành trình chinh phục đỉnh cao.