Nguyễn Anh Minh được vinh danh 'Golfer nam xuất sắc nhất tháng 3' tại Mỹ

Trọng Đạt
TPO - Sinh viên năm nhất của Oregon State, Nguyễn Anh Minh, được vinh danh là "Golfer nam xuất sắc nhất tháng 3" của West Coast Conference (WCC).

West Coast Conference - Liên đoàn thể thao các trường đại học Bờ Tây Mỹ - là một trong những liên đoàn thể thao đại học thuộc hệ thống NCAA Division I, cấp độ cao nhất của thể thao sinh viên tại Mỹ.

Trong tháng 3, Nguyễn Anh Minh, sinh viên năm nhất Oregon State, giành chiến thắng ấn tượng tại giải Bandon Dunes Collegiate, với tổng điểm -13 (200 gậy).

Đặc biệt, vòng mở màn 61 gậy (-10) của Anh Minh đã thiết lập kỷ lục sân Bandon Dunes Golf Course, đồng thời cân bằng kỷ lục vòng đấu thấp nhất trong lịch sử đội golf Oregon State.

Xuyên suốt giải đấu, golfer đến từ Việt Nam thể hiện sự ổn định ấn tượng khi đánh dưới par ở cả ba vòng. Tính từ đầu mùa, Anh Minh đã có 10/14 vòng đấu dưới par - một hiệu suất đáng nể với bất kỳ tân binh nào.

Đáng chú ý, Anh Minh đang có điểm trung bình 69,28 gậy mỗi vòng, thậm chí có thể trở thành kỷ lục mùa giải của Oregon State.

Danh hiệu của WCC không chỉ là sự ghi nhận phong độ, mà còn phản ánh sự thích nghi nhanh chóng và khả năng cạnh tranh trực tiếp của Anh Minh trước những tài năng hàng đầu trong hệ thống NCAA Division I.

Hiện tại, Anh Minh cùng đội Beavers - đội golf của Oregon State đang tranh tài tại giải Thunderbird Collegiate, do Arizona State University đăng cai tổ chức. Đây cũng là một trong những giải đấu quan trọng của mùa giải NCAA năm nay.

Trọng Đạt
