Xuân Son im tiếng, Thép Xanh Nam Định thua sốc ngay tại Thiên Trường

Đặng Lai
Tiểu Phùng
TPO - Thép Xanh Nam Định đã gục ngã 1-2 trước HAGL. 2 tình huống tỏa sáng cá nhân đã giúp HAGL giành 3 điểm quan trọng. Và chiến thắng này cũng đến nhờ họ khóa chặt Xuân Son bên phía CLB thành Nam.

foul Hết giờ, HAGL thắng sốc tại Thiên Trường
report HAGL suýt ghi thêm siêu phẩm

90'+3: Conceicao lấy bóng rồi dũng mãnh đột pha và sút từ xa. Nguyên Mạnh đã chạm những đầu ngón tay đưa bóng đập cột dọc. HAGL suýt nữa chốt hạ trận đấu.

time Hiệp 2 có 7 phút bù giờ

Trọng tài giơ biển báo thời gian là 7 phút đá bù. Nam Định liệu có thể giật lại 1 điểm?

report Xuân Son không thắng được Trung Kiên

87': Hồng Duy tạt bóng từ cánh trái, Xuân Son khá thoải mái đón bóng nhưng cú đánh đầu của anh vẫn là quá dễ với Trung Kiên.

goal HAGL dẫn 2-1

83': HAGL đã bất ngờ tái lập thế dẫn bàn. Ngọc Lâm nhận thấy Nguyên Mạnh băng lên cao, anh liền tung cú sút đẳng cấp, găm trái bóng vào góc chữ A. 2 khoảnh khắc cá nhân của các trụ cột đang giúp HAGL gây bất ngờ.

report Không có penalty cho Nam Định

79': Sau vài phút kiểm tra, trọng tài cho trận đấu tiếp tục. Không có penalty cho Nam Định.

var VAR vào cuộc

Trong pha bóng vừa qua, dường như Xuân Son đã bị Quang Kiệt kéo người. Trọng tài đang kiểm tra penalty cho Nam Định.

report Không vào, Nam Định bỏ lỡ cơ hội không thể tin nổi

77': Caio Cesar tạt bóng rất khó chịu, Xuân Son áp sát rồi Văn Vĩ có bóng. Nhưng từ cự ly chỉ 3 mét, anh lại không thắng được Trung Kiên.

goal VÀO, 1-1 cho chủ nhà

72': Từ một pha phá bóng không dứt khoát từ hàng thủ HAGL, Hoàng Anh đã băng vào nhanh rồi dứt điểm mạnh, găm bóng vào góc cao. Nam Định gỡ hòa 1-1 trong thế trận cực kỳ bế tắc.

report Xuân Son lẻ loi

70': Các đường tấn công của Nam Định quá đơn điệu, vậy nên Xuân Son gần như không có cơ hội dứt điểm. Anh đang bị kèm quá chặt bởi Quang Kiệt và Jairo.

report Nam Định bế tắc

62': Các pha phối hợp giữa Văn Vĩ, Caio Cesar và Xuân Sơn trở nên rất rời rạc, tiết tấu chậm và thiếu đột biến. Thế nên hàng thủ HAGL đánh chặn không gặp vấn đề gì. Cửa thắng của Nam Định đang hẹp dần nếu họ cứ chơi như vậy.

substitution Nam Định thay liền 3 người

57': Khi không chứng kiến những tín hiệu tích cực, Nam Định đã buộc phải thay liền 3 người. Hoàng Anh, Kevin Phạm Ba và A Mít cùng vào sân.

report Nam Định tấn công

51': Đội chủ nhà đang nỗ lực dồn bóng lên phía trên thật nhanh. Nhưng họ chủ yếu trông cậy vào các pha lên bóng. Chưa có nhiều điều khác biệt.

foul Hiệp 2 bắt đầu

Rõ ràng là các cầu thủ chủ nhà không thể hài lòng với màn thể hiện trong 45 phút đầu. Trước một trong những đội yếu nhất giải đấu, họ sẽ phải cải thiện lối chơi trong hiệp 2.

foul Hết hiệp 1

HAGL đã thành công với lối chơi nhẫn nhịn, chờ đợi thời cơ. Thực tế là họ đã tạo ra nhiều cơ hội và xứng đáng dẫn bàn sau 45 phút đầu.

goal VÀO, HAGL ghi bàn

45'+1: Từ một tình huống nguy hiểm không được Nam Định tận dụng, HAGL đã có pha phản công cực kỳ sắc bén. Chỉ 2 cái bóng áo cam phối hợp và Junior đã băng lên, đè mặt hậu vệ áo trắng để ghi bàn với cú chích bóng qua 2 chân Nguyên Mạnh.

report Tiếc quá

43': Xuân Son đột phá, sau đó bóng tới chân Văn Vĩ. Đường tạt vào của Văn Vĩ là rất tốt, bóng tìm ngay tới chân Ngọc Sơn từ cự ly chỉ vài mét nhưng cầu thủ này lại đệm bóng lên trời. Cơ hội tốt nhất vừa bị chủ nhà bỏ phí.

report Nam Định đẩy cao sức ép

36': Văn Vĩ và Xuân Son liên tục có bóng, tuy nhiên họ vẫn chưa tung ra được những pha xử lý sáng nước.

report Pha bóng đáng chú ý nhất của Nam Định

30': Ngọc Sơn cầm bóng từ cự ly 20 mét và anh mạnh dạn sút xa. Cú đá khá căng nhưng bóng vẫn chưa vượt quá tầm với của Trung Kiên.

report Thế trận chặt chẽ

27': HAGL chơi áp sát khiến các cầu thủ Nam Định không dễ tấn công, gần như không có được những pha chạm bóng sáng nước ở vòng cấm. Thế trận đang khá bế tắc với chủ nhà.

report Các cơ hội chưa rõ ràng

22': Hai bên tạo ra không ít cơ hội nhưng chất lượng các pha dứt điểm không cao. Văn Vĩ vừa có pha đội đầu ra ngoài còn Thanh Nhân dứt điểm lên trời dù góc sút và tư thế sút là thoải mái.

var HAGL ghi bàn nhưng bị từ chối

15': Từ cú đá phạt góc, Junior Baptista đưa bóng vào lưới nhưng trọng tài từ chối vì cầu thủ này ghi bàn bằng tay. Tình huống chạm tay rất rõ ràng.

report Nam Định chiếm lĩnh thế trận

12': HAGL cũng chỉ gây ra chút bất ngờ trong 10 phút đầu. Thời gian gần đây, họ đã phải nhường thế trận nhiều hơn cho đối phương.

report Cơ hội đầu tiên

7': Xuân Son băng xuống ở góc hẹp rồi sút rất căng. Nhưng bóng đi ra mép lưới.

report HAGL không phòng ngự co cụm

5': HAGL đã gây bất ngờ đôi chút cho chủ nhà Nam Định khi dồn đội hình lên, thi đấu sòng phẳng với đối thủ.

foul Trận đấu bắt đầu
report Phong độ đáng sợ của Xuân Son

3 trận gần nhất Xuân Son ghi 4 bàn. Đây là phong độ tốt nhất mà tiền đạo 29 tuổi này có được từ đầu năm tới nay. Anh ghi 2 bàn tại 2 vòng gần nhất và 2 bàn cho đội tuyển Việt Nam trước Malaysia.

report Nam Định đã sẵn sàng cho trận đấu
report Đội hình ra sân của 2 đội

Đội chủ nhà vẫn giữ nguyên bộ khung. Caio Cesar, Akolo, Xuân Son và Romulo sẽ được đặt niềm tin. Trong khi đó các vị khách không có nhiều lựa chọn trong đội hình.

So với HAGL, Nam Định đang cho thấy sự ổn định hơn hẳn về lối chơi lẫn tinh thần thi đấu. Đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt vẫn duy trì được chất lượng tấn công đáng nể với nhiều phương án tiếp cận khung thành, từ những pha phối hợp trung lộ cho tới các tình huống dàn biên giàu tốc độ.

Khi hàng công vào guồng, Nam Định đủ khả năng khiến bất kỳ hàng thủ nào ở LPBank V.League 1 phải chao đảo. Thiên Trường vì thế tiếp tục được xem là điểm tựa lớn để đội chủ nhà hướng tới 3 điểm trọn vẹn.

Ở chiều ngược lại, HAGL vẫn chưa đem đến cảm giác yên tâm. Đội bóng phố Núi có thể chơi khó chịu trong một số thời điểm, nhưng sự thiếu ổn định đang khiến họ liên tục đánh rơi lợi thế. 4 vòng gần nhất họ chỉ thu về 1 điểm và đang rơi dần xuống vùng nguy hiểm.

Xuân Son đang trở lại mạnh mẽ

Khả năng phòng ngự của HAGL cũng là vấn đề đáng lo, đặc biệt khi phải làm khách trước những đối thủ sở hữu sức công phá mạnh. Nếu tiếp tục bộc lộ khoảng trống nơi hàng thủ, đội bóng của bầu Đức hoàn toàn có thể phải trả giá đắt tại Thiên Trường.

Điểm đáng chú ý là Nam Định không chỉ vượt trội hơn ở lợi thế sân bãi, mà còn đang có tâm thế tốt hơn trước giờ bóng lăn. Trong một trận đấu mà HAGL nhiều khả năng sẽ phải lùi sâu phòng ngự, điều quan trọng với đội chủ nhà là tìm bàn thắng sớm để mở ra thế trận thuận lợi. Một khi làm được điều đó, Nam Định đủ sức biến màn so tài này thành trận đấu một chiều.

Nếu chơi đúng phong độ, đội chủ sân Thiên Trường hoàn toàn có thể giữ lại 3 điểm bằng một chiến thắng cách biệt trước HAGL.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

