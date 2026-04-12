Nhận định PVF-CAND vs Công an Hà Nội, 18h00 ngày 12/4: Khó có phép màu

TPO - Nhận định bóng đá PVF-CAND vs CAHN, LPBank V.League 1-2025/26, lúc 18h00 ngày 12/4. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. PVF-CAND cần một chiến thắng để nuôi hy vọng trụ hạng ở V.League. Tuy nhiên, thắng được CAHN ở thời điểm này là mục tiêu quá khó cho đoàn quân của ông Trần Tiến Đại.

Nhận định trước trận PVF-CAND vs Công an Hà Nội

Trên bảng xếp hạng V.League tính đến hết ngày thi đấu 11/4, CAHN vững vàng ngôi đầu. Thầy trò HLV Polking bị Thể Công Viettel thu hẹp cách biệt còn 6 điểm nhưng họ có cơ hội lớn để tái lặp khoảng cách ở trận đêm nay. Trong khi đó, PVF-CAND đứng bét bảng với chỉ 12 điểm sau 17 trận.

Vòng đấu này, đối thủ cạnh tranh trực tiếp với PVF-CAND là SHB Đà Nẵng thua trên sân SLNA. Đây là cơ hội tốt để thầy trò HLV Trần Tiến Đại vượt qua đối thủ, đồng thời áp sát Thanh Hóa (đội đã thất bại ở vòng này trước Hải Phòng). Và nếu thắng CAHN, đây chính là bước ngoặt quan trọng để PVF-CAND trụ hạng.

Đây là trận đấu chênh lệch lớn giữa 2 CLB đang nắm giữ 2 đầu bảng xếp hạng. CAHN đang băng băng về đích với sức mạnh áp đảo. Kể từ thất bại 1-2 trước Hà Nội, CAHN thắng một mạch 3 trận khi đối đầu Ninh Bình, Đà Nẵng (2 trận liên tiếp). Tính trong chuỗi 10 trận gần đây, đoàn quân dưới trướng Polking chỉ thua duy nhất trước Hà Nội.

PVF-CAND thì khác. Họ thay tướng nhưng chưa đổi vận. Sự xuất hiện của HLV Trần Tiến Đại giúp PVF-CAND ít nhiều khởi sắc về lối chơi, còn kết quả vẫn thế. PVF-CAND hòa Becamex TPHCM ở trận gần nhất. Trước đó họ bị Ninh Bình loại khỏi Cúp Quốc gia, thua Công An TPHCM và thua Thép Xanh Nam Định.

HLV Trần Tiến Đại và các học trò gánh trên vai trọng trách "gạt giò" CAHN để cuộc đua vô địch V.League mùa này hấp dẫn hơn. Lợi thế sân nhà liệu có đủ để PVF-CAND "vượt khó", khi mà chất lượng đội hình giữa 2 CLB đang chênh lệch nhau rõ.

Phong độ, thành tích đối đầu PVF-CAND vs CAHN

Tại V.League mùa này, CAHN thắng dễ PVF-CAND 2-0 trong trận lượt đi trên sân Hàng Đẫy. Xuyên suốt lịch sử, PVF-CAND chưa từng thắng CAHN.

PVF-CAND vẫn chơi khá tốt trên sân nhà trong giai đoạn gần đây. Họ hòa Becamex TPHCM, thua tối thiểu Nam Định và từng cầm hòa Thể Công vào tháng 11/2025. Đó là động lực nhỏ nhoi để thầy trò HLV Trần Tiến Đại có niềm tin vào việc sẽ giành điểm trước CAHN.

Ngược lại, CAHN chơi hay trên sân khách. Hai chuyến hành quân xa nhà gần nhất, Quang Hải cùng đồng đội thắng Đà Nẵng và đánh bại Ninh Bình.

Thông tin lực lượng PVF-CAND vs CAHN

CAHN mất bộ ba trụ cột là Quang Hải, Leo Artur và Alan vì chấn thương. Sức mạnh tấn công của đội bóng ngành Công An sẽ ảnh hưởng nặng khi mất đi người châm ngòi cho các pha lên bóng và 2 tiền đạo chủ lực. Bên phía PVF-CAND, đội chủ nhà cũng không có sự phục vụ của tiền đạo chủ lực Mahmoud do chấn thương.