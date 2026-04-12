Nhận định bóng đá Becamex TP.HCM vs Ninh Bình, 18h00 ngày 12/4: Thêm một bài kiểm tra khó với HLV Vũ Tiến Thành

TPO - Nhận định bóng đá trận Becamex TP.HCM vs Ninh Bình diễn ra lúc 18h00 ngày 12/4 ở vòng 18 LPBank V.League 2025/26. Ninh Bình dưới sự dẫn dắt của HLV Ninh Bình đang khá chật vật, chiến thắng trước Becamex TPHCM là nhiệm vụ gần như bắt buộc.

HLV Vũ Tiến Thành chưa có kinh nghiệm chỉ đạo những ngôi sao tốp đầu như Nguyễn Hoàng Đức

Nhận định trước trận đấu Becamex TPHCM vs Ninh Bình

Ninh Bình khởi đầu mùa giải một cách đầy ấn tượng và hưng phấn với các chiến thắng liên tiếp. Đội bóng cố đô Hoa Lư liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng, vượt qua cả các ứng viên lớn như Công an Hà Nội hay Nam Định, CLB Hà Nội.

Tuy nhiên các vòng đấu gần đây, họ bỗng trở nên sa sút trước khi đánh mất vị trí đầu bảng vào tay Công an Hà Nội. Kết quả này khiến HLV trưởng Gerard Albadalejo phải ra đi vào đầu tháng 3.

Đây có thể là quyết định có phần vội vàng của BLĐ Ninh Bình bởi lựa chọn thay thế của họ, HLV Vũ Tiến Thành không đem lại sự khác biệt. Vốn chỉ quen cầm các đội bóng tầm trung với chiến thuật phòng ngự phản công quen thuộc, ông Thành đang khá lúng túng trong việc tạo nên một đội bóng giàu tính cống hiến và hiệu quả.

Điều này thể hiện rõ qua các trận đấu chật vật và kém sắc thời gian qua, dù đối thủ của Ninh Bình đều khá yếu.

Với việc đã để Thể Công Viettel nới rộng cách biệt lên 7 điểm và chỉ còn hơn CLB Hà Nội 4 điểm, Ninh Bình buộc phải thắng Becamex TPHCM trong cuộc đối đầu hôm nay nếu không muốn bị tụt lại phía sau trong cuộc đua.

Mục tiêu này không phải quá tầm tay bởi Becamex TPHCM không có phong độ tốt mùa giải năm nay. Họ mới chỉ giành được 19 điểm sau 17 trận, kém Ninh Bình tới 12 điểm và đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng.

Tuy nhiên nếu tiếp tục chơi như cách đã thể hiện trước SHB Đà Nẵng hay HAGL, Nguyễn Hoàng Đức và các đồng đội không dễ để ra về với 3 điểm trọn vẹn.

Phong độ, thành tích đối đầu và lực lượng

Trong 2 lần gặp nhau gần đây, đáng chú ý Becamex TPHCM là bên chiếm ưu thế với 1 trận thắng, 1 trận hoà trước Ninh Bình.

Về phong độ, Becamex TPHCM thắng 2 trong 5 trận gần nhất, thua 2 và hoà 1. Đây cũng là thành tích của Ninh Bình trong 5 trận vừa qua. Đáng chú ý, Ninh Bình gặp nhiều khó khăn ngay cả trước những đội ở cuối bảng như PVF-CAND, SHB Đà Nẵng và chỉ lội ngược dòng trước HAGL nhờ những nỗ lực mang tính cá nhân. Ba đội nói trên đều đang trong cuộc đua trụ hạng.

Về lực lượng, nỗi lo lớn nhất của Ninh Bình là tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức chấn thương nhẹ, bỏ ngỏ khả năng ra sân. Phía Becamex TPHCM gặp tổn thất khi quân số khi Zlatkovic Milos, Sam Elisha Bruce bị treo giò.

Đội hình dự kiến

Becamex TP.HCM: Minh Toàn, Tùng Quốc, Khắc Vũ, Tuấn Cảnh, Đình Khương, Tấn Tài, Thanh Hậu, Hồng Quân, Minh Khoa, Hugo, Ugochukwu.

Ninh Bình: Văn Lâm, Đức Chiến, Ngọc Bảo, Thanh Thịnh, Tiến Anh, Quang Nho, Thành Trung, Bảo Toàn, Quốc Việt, Geovane, Gustavo.

Dự đoán tỷ số: Becamex TPHCM 0-0 Ninh Bình

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn