Nhận định Nottingham Forest vs Aston Villa, 20h00 ngày 12/4: Căng như dây đàn

Forest bước vào trận đấu với áp lực không nhỏ trong cuộc đua trụ hạng. Dù vị trí hiện tại chưa thực sự an toàn, nhưng phong độ gần đây của họ lại mang đến nhiều tín hiệu tích cực. Chuỗi bốn trận bất bại trên mọi đấu trường, trong đó có chiến thắng ấn tượng trước Tottenham, cho thấy tinh thần chiến đấu của “Tricky Trees” đang được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ lo lắng lại nằm ở thành tích sân nhà. City Ground vốn không còn là điểm tựa vững chắc khi Forest thi đấu thiếu hiệu quả, đặc biệt ở khâu ghi bàn.

Một điểm đáng chú ý là dù hiếm khi giành chiến thắng trên sân nhà, Forest cũng không dễ bị đánh bại. Nhiều trận gần đây tại City Ground kết thúc với tỷ số hòa, cho thấy họ có khả năng duy trì thế trận nhưng lại thiếu sự sắc bén để kết liễu đối thủ. Nếu muốn tạo bước ngoặt trong cuộc đua trụ hạng, cải thiện hiệu suất tấn công chắc chắn là nhiệm vụ cấp thiết.

Ở chiều ngược lại, Aston Villa hành quân đến đây với vị thế của một đội bóng đang cạnh tranh suất dự Champions League. Dưới sự dẫn dắt của Unai Emery, Villa đã thể hiện sự ổn định đáng kể trong mùa giải năm nay. Dù vừa trải qua hai thất bại liên tiếp trên sân khách tại giải quốc nội, họ vẫn duy trì được khoảng cách an toàn trong top đầu.

Điểm tựa của Villa lúc này lại đến từ đấu trường châu Âu, nơi họ đang thể hiện phong độ thuyết phục. Những chiến thắng gần đây giúp đội bóng duy trì sự tự tin và chiều sâu đội hình cũng được phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, việc phải phân bổ lực lượng giữa nhiều mặt trận có thể ảnh hưởng đến sự tập trung của họ khi trở lại Premier League.

Lịch sử đối đầu gần đây cũng mang đến hy vọng cho Forest, khi Villa thường gặp khó khăn mỗi lần làm khách tại City Ground. Điều này có thể tạo thêm sự tự tin cho đội chủ nhà, nhất là trong bối cảnh họ đang rất cần điểm. Một chi tiết đáng lưu ý khác là cả hai đội đều không có được sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự trong thời gian gần đây. Việc liên tục để thủng lưới khiến khả năng trận đấu xuất hiện nhiều bàn thắng là khá cao, đặc biệt khi cả hai đều có động lực rõ ràng để hướng tới chiến thắng.

Tổng thể, đây là trận đấu mà Forest cần điểm để sinh tồn, trong khi Villa không muốn sảy chân trong cuộc đua top 4. Sự khác biệt có thể đến từ bản lĩnh và chất lượng đội hình, nhưng lợi thế sân nhà cùng lịch sử đối đầu lại giúp Forest có cơ sở để hy vọng tạo nên bất ngờ.

Thông tin lực lượng Nottingham Forest vs Aston Villa

Nottingham Forest có lực lượng tốt nhất.

Aston Villa thiếu Boubacar Kamara và Sancho vì chấn thương.

Nottingham Forest: Sels; Aina, Milenkovic, Murillo, Williams; Sangare, Anderson; Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Jesus.

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Maatsen; Barkley, Onana; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins.

Dự đoán tỷ số Nottingham Forest 1-2 Aston Villa

