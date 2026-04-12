Đồng đội làm hỏng pha kiến tạo đẹp mắt của Lionel Messi

TPO - Lionel Messi làm tất cả ở trận đấu gần nhất, từ kiến tạo cho đồng đội và thực hiện một cú sút phạt hóc hiểm. Song, chừng đó không đủ để giúp Inter Miami thắng New York RB.

Messi đã làm mọi thứ nhưng đồng đội dứt điểm vô duyên.

Inter Miami lần thứ 2 liên tiếp bị cầm hòa trên sân nhà. Messi và đồng đội để đối thủ dẫn bàn từ phút 15. Sau đó, Miami vượt lên dẫn 2-1 nhưng không bảo toàn chiến thắng. New York RB chỉ có 2 pha dứt điểm trúng đích và đều chuyển hóa thành bàn. Miami chỉ có thể tự trách bản thân vì cú sẩy chân tai hại này.

Màn trình diễn của Messi vẫn là tâm điểm. Phút thứ 7, "El Pulga" cầm bóng từ cánh phải và thực hiện có ngoặt bất ngờ để vượt qua cầu thủ New York RB. Leo tiếp tục dốc bóng và chuyền vào vùng cấm cho Berterame. Tiền đạo của Miami chỉ việc dứt điểm ở khoảng cách hơn 3m, khi thủ môn đối phương bị lỡ đà. Tuy nhiên, Berterame sút trượt bóng. Leo thất vọng vì một cơ hội ghi bàn rõ nét bị bỏ qua.

Phút 89, Messi dọn cỗ cho Luis Suarez dứt điểm trong thế đối mặt. Tuyển thủ Uruguay không thắng được thủ môn đội khách. Một cầu thủ Miami tiếp tục sút bồi nhưng thất bại. Đến cú sút thứ 3, Berterame đưa được bóng vào lưới nhưng trọng tài hủy bàn thắng vì Messi đã việt vị từ trước.

Hai pha bóng Messi kiến tạo nhưng đồng đội không tận dụng được, thể hiện sự vô duyên của toàn đội Miami ở trận này. Đội chủ nhà chơi lấn lướt với tỷ lệ cầm bóng 60%. Miami dứt điểm không quá nhiều, chỉ 8 tình huống, nhưng phần lớn là cơ hội rõ rệt. Nếu các chân sút của họ tận dụng tốt, số bàn ghi được không dừng lại ở con số 2.

Thủ môn của New York RB chơi hay trong trận này. Phút 90+4, Messi bước lên chấm đá phạt từ khoảng cách 25m, cũng là cơ hội cuối cùng để Miami ghi bàn ấn định chiến thắng. Leo tung cú sút chìm khó chịu nhắm vào góc gần của thủ môn Ethan Horvath. Tiếc là Horvath vẫn chơi tập trung để đổ người cản phá đúng lúc.

Hai trận liên tiếp Miami chơi ở sân bóng mới nhưng không thắng. Trên BXH MLS, đội bóng của Messi đang bị Nashville tạo cách biệt 3 điểm ở vị trí dẫn đầu.