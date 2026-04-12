Aqua Warriors Ha Long Bay – Camel Cup 2026: Cuộc đua kịch tính và bùng nổ cảm xúc

Cạnh tranh quyết liệt

Sáng 12/4, các nội dung thi đấu của Aqua Warriors HaLong Bay 2026 – Camel Cup đã diễn ra, bao gồm: T103 Enduro Trialthlon, Olympic Triathlon, Full Aqua Warriors, Olympic Aqua Warriors, Sprint Aqua Warriors. Trong ngày thi đấu chính thức, thời tiết tại khu vực Hạ Long rất đẹp, không khí vào sáng sớm mát mẻ, mặt biển êm dịu, là điều kiện quá thuận lợi cho các VĐV. Trước đó, VĐV Nguyễn Phan Thùy Vân – người từng có thành tích tốt ở các mùa giải trước đánh giá: “Bước vào mùa giải thứ 3, Aqua Warriors Ha Long Bay ngày càng được biết đến nhiều hơn, thu hút nhiều VĐV thi đấu hơn. Các VĐV đều có sự chuẩn bị rất tốt, hứa hẹn cuộc cạnh tranh ở mùa giải năm nay sẽ rất cao”. Nhiều VĐV cũng có cùng chung nhận định như vậy.

Khi hiệu lệnh xuất phát vang lên, VĐV của các nội dung Sprint Aqua Warriors, Olympic Aqua Warriors và Full Aqua Warriors bước vào đua tranh. Mặt biển xanh rực rỡ sắc màu, những kình ngư bắt đầu “đạp gió rẽ sóng ra khơi”, lao đi vun vút. Kịch tích bắt đầu được đẩy lên và cảm xúc cứ thế bùng nổ. Tốc độ, sức trẻ, sự quyết tâm là điều có thể cảm nhận rất rõ trong từng cú quạt nước, từng bước chạy của mỗi VĐV.

Ở nội dung Olympic Triathlon và đặc biệt là T103 Enduro Trialthlon, cuộc đấu không kém phần quyết liệt, bên cạnh sức mạnh, độ bền bỉ còn là chiến thuật, bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu. Đường đạp nhận được sự đánh giá rất cao từ các VĐV, hầu hết các VĐV đều nói rằng quá đẹp và thuận lợi để thi đấu.

Ở nội dung Sprint Aqua Warriors, VĐV Lucas Enmanuel đến từ Philippines đã là nam VĐV cán đích đầu tiên, tiếp theo sau là Lê Hoàng Long, Nguyễn Phương Nam, Thái Triệu Tường với những thông số khá sát nhau. Ở nội dung T103 Enduro Trialthlon, theo thông tin từ BTC, nam VĐV Lucas Budin đến từ Slovakia là người cán đích đầu tiên sau 103km bơi – đạp – chạy. Một số những cái tên quen thuộc ở các mùa giải trước đã tiếp tục thành công, bên cạnh đó, nhiều nhân tố mới đã xuất hiện. Các VĐV cho biết cuộc cạnh tranh ở các lứa tuổi cũng đều rất quyết liệt, các VĐV bám đuổi nhau sít sao, “để đứng lên bục nhận giải ở Aqua Warriors Ha Long Bay – Camel Cup 2026 là không hề dễ dàng”.

Bùng nổ cảm xúc trên đường đua

Ở Aqua Warriors Ha Long Bay – Camel Cup 2026, mỗi VĐV tham dự có một hành trình cho riêng mình, có câu chuyện của riêng mình. Bên cạnh sự cạnh tranh quyết liệt vốn có của 1 giải đấu thể thao, cuộc đua ven bờ vịnh di sản còn có những câu chuyện tình yêu, câu chuyện tình cảm gia đình đầy cảm xúc.

Nguyễn Hải Hùng cùng vợ anh là Holly Nguyễn đã có 1 ngày thi đấu thành công, vui vẻ và hạnh phúc bên nhau. Hải Hùng và Holly gặp nhau tại Úc, sau đó thì quyết định cùng nhau về Việt Nam sinh sống. Holly đã có 1 cái tên Việt là Nguyễn Dạ Lý. Cô gái người Úc nhưng có cái tên Việt rất đẹp này cho biết: “Tôi đã sống ở Việt Nam được 14 năm, tôi rất yêu Việt Nam. Tôi thực sự vui khi cùng chồng mình tham gia vào Aqua Warriors Ha Long Bay – Camel Cup 2026. Khung cảnh rất đẹp, việc bơi trên vịnh Hạ Long mang đến cho tôi nhiều cảm xúc. Đặc biệt nhất là thi đấu thể thao nhưng mọi người luôn thân thiện, luôn nở những nụ cười. Tôi rất thích tấm huy chương này, giải đấu là 1 trải nghiệm tuyệt vời đối với tôi”.

VĐV Đỗ Thị Tâm (63 tuổi) đã hoàn thành cự ly Full Aqua Warriors: “Thời tiết tốt, biển êm tạo điều kiện cho các VĐV đều thi đấu tốt. Tôi đã tham gia nhiều giải Aqua Warriors, việc tham dự luôn mang đến niềm vui lớn”.

Bùi Hữu Thảo đã được vợ mình cùng 2 con đứng bên bờ biển và bên đường chạy để cổ vũ. Cô bé Bùi Trâm Anh đã hô vang “bố ơi cố lên” khi thấy bố mình hoàn thành phần bơi và bước lên nhập vào đường chạy. Bà mẹ Thu Hương đã đứng để cổ vũ con trai Hải Duy thi đấu, Hải Duy đã có thành tích vượt hơn so với lần tham dự mùa giải trước và các buổi tập luyện.

Cô bé Nguyễn Minh Châu (12 tuổi) – nằm trong độ tuổi thấp nhất tham dự Sprint Aqua Warriors cho biết: “Càng ở những mét cuối, con càng cảm thấy phấn khích, con không nghĩ là mình có thể chạy 5km nhanh đến thế. Ngày hôm nay, con đã phá vỡ được giới hạn của bản thân mình”. Cầm trên tay tấm thẻ về đích tạm thời với Top 3 chung cuộc, nữ VĐV Ngoc Ton nở nụ cười tươi và chia sẻ ngắn gọn rằng “Aqua Warriors Ha Long Bay – Camel Cup 2026 thực sự tuyệt vời, bùng nổ về cảm xúc. Em vui vì những gì mình đã làm được”.

Aqua Warriors Ha Long Bay – Camel Cup 2026 trở thành nơi để tôn vinh tinh thần thể thao cao thượng, sự bứt phá không giới hạn, tinh thần đoàn kết đồng đội. Cuộc đua ven vịnh di sản trong mùa giải năm nay trở thành kỉ niệm đẹp cho hàng nghìn VĐV tham dự.