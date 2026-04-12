Nhận định Sunderland vs Tottenham, 20h00 ngày 12/4: Chờ tài De Zerbi

Nhận định bóng đá Sunderland vs Tottenham, vòng 32 Ngoại hạng Anh lúc 20h00 ngày 12/4 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu giữa Sunderland và Tottenham. De Zerbi trở lại nước Anh với nhiệm vụ nặng nề: giúp Tottenham trụ hạng.

Nhận định Sunderland vs Tottenham

Roberto De Zerbi trở lại Ngoại hạng Anh theo kịch bản không ai ngờ đến. HLV người Italia từng được các “ông lớn” như MU, Chelsea và Liverpool theo đuổi, nhưng bây giờ, ông sẽ phải dẫn dắt Tottenham trong cuộc đua trụ hạng mùa này. Đây là nhiệm vụ không hề đơn giản trong bối cảnh tinh thần các cầu thủ Tottenham chạm đáy, trong khi các đối thủ chính của họ vẫn không ngừng vươn lên.

Trước trận ra mắt của De Zerbi, Tottenham đã rơi xuống nhóm xuống hạng với 2 điểm ít hơn West Ham. Họ buộc phải thắng Sunderland để kiểm soát tình hình. Hiện tại, Tottenham cũng kém Nottingham 2 điểm và Leeds 3 điểm và họ không được phép mắc thêm bất cứ sai lầm nào.

Gánh nặng đang đè lên vai De Zerbi khi ông trở thành HLV thứ 3 của Tottenham ở mùa này. Chỉ có 5 HLV trong lịch sử từng dẫn dắt một đội bóng Premier League trong vòng 50 ngày hoặc ít hơn, nhưng Tottenham hiện đã có hai trường hợp như vậy, khi Igor Tudor nối gót Cristian Stellini với một sự ra đi nhanh chóng đến khó tin.

Ngay khi mọi thứ dường như đang tốt đẹp hơn đối với HLV người Croatia, người đã dẫn dắt đội bóng có một trận hòa đầy quả cảm trước Liverpool và một chiến thắng đáng khen ngợi - nhưng không mang lại kết quả gì - với tỷ số 3-2 trước Atletico Madrid ở Champions League, thì trận thua thảm hại 3-0 trên sân nhà trước Nottingham Forest và nỗi đau mất người thân đã khiến vị trí của ông không thể giữ vững.

Thay vì chọn một người tạm quyền như Sean Dyche, Harry Redknapp hay Ryan Mason, Spurs đã đưa ra một hợp đồng 5 năm béo bở cho De Zerbi, người đã cam kết sẽ tiếp tục dẫn dắt đội bóng ngay cả khi họ phải xuống chơi ở Championship mùa tới. De Zerbi từng gây ấn tượng mạnh ở Brighton và Marseille, nhưng khả năng tạo ảnh hưởng ngay lập tức của ông vẫn là dấu hỏi lớn.

Một trong những lý do chính khiến Tottenham sa sút không phanh là khủng hoảng lực lượng, với hàng loạt chấn thương trải đều ở các tuyến. Sự kém cỏi của các tân binh đắt giá càng khiến cuộc khủng hoảng này nghiêm trọng hơn và De Zerbi sẽ phải đối mặt với các vấn đề tương tự của người tiền nhiệm, với chất lượng cầu thủ xuống thấp.

Mọi chuyện càng khó khăn hơn cho De Zerbi khi ông phải ra mắt trên sân Ánh Sáng của Sunderland. Không được đánh giá cao khi mùa giải bắt đầu, nhưng Sunderland lại là tân binh ấn tượng nhất và sớm vượt mốc điểm được xem là an toàn (40 điểm). Sau 31 vòng, họ đã có 43 điểm - với 26 điểm từ sân nhà.

Đội bóng của Regis Le Bris không sở hữu các ngôi sao đắt giá, nhưng thi đấu cực kỳ khó chịu dựa trên nền tảng chiến thuật hợp lý và tinh thần tập thể cực cao. Cả hai yếu tố này đều là điều mà Tottenham không có trong thời gian qua.

De Zerbi nổi tiếng với triết lý bóng đá tấn công. Làm khách của Sunderland là cơ hội cho ông thể hiện điều này. Tuy nhiên, HLV người Italia cũng cần phải có các toan tính thực dụng đúng lúc, bởi lẽ Tottenham đang cần 3 điểm hơn bao giờ hết.

Phong độ Sunderland vs Tottenham