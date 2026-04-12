Trực tiếp PVF-CAND vs Công an Hà Nội 0-0 (H1): Hiệp 1 bắt đầu

TPO - Ngay lúc này, PVF-CAND phải chiến đấu từng trận để hoàn thành mục tiêu trụ hạng. Còn CAHN ngày càng tiến gần đến ngôi vương V.League 2025/26.

report Filip Nguyễn kiểm soát tình hình Phút 2: Đội chủ nhà tính đánh vỗ mặt CAHN bằng pha phất dài. Trước khi tiền đạo PVF-CAND kịp chạm bóng, Filip đã ôm gọn bóng. start Trận đấu bắt đầu report Đội hình xuất phát CAHN tatic Đội hình xuất phát PVF-CAND photo Dàn sao của CAHN đã sẵn sàng cho trận này photo Sẵn sàng cho cuộc chiến ở 2 đầu BXH

CLB Đà Nẵng đã thua SLNA ở vòng này. Trước đó, Thanh Hóa ngã ngựa trước Thể Công. Đây là thời cơ tốt để PVF-CAND bứt phá trong cuộc đua trụ hạng. Tuy nhiên, đối thủ của thầy trò HLV Trần Tiến Đại là CAHN, đội cũng quyết tâm thắng bằng mọi giá để bảo vệ cách biệt ở cuộc đua vô địch.

Trước đó, Thể Công giành trọn 3 điểm ở vòng này. Thầy trò HLV Polking hiểu rằng, cách biệt hiện tại chưa đủ an toàn. Họ phải duy trì lợi thế dẫn 9 điểm để yên tâm cho giai đoạn cuối mùa. Và chạm trán đội bét bảng PVF-CAND là cơ hội không thể tốt hơn để CAHN hưởng trọn niềm vui chiến thắng.

Tại V.League mùa này, CAHN thắng dễ PVF-CAND 2-0 trong trận lượt đi trên sân Hàng Đẫy. Xuyên suốt lịch sử, PVF-CAND chưa từng thắng CAHN.

PVF-CAND vẫn chơi khá tốt trên sân nhà trong giai đoạn gần đây. Họ hòa Becamex TPHCM, thua tối thiểu Nam Định và từng cầm hòa Thể Công vào tháng 11/2025. Đó là động lực nhỏ nhoi để thầy trò HLV Trần Tiến Đại có niềm tin vào việc sẽ giành điểm trước CAHN.

Ngược lại, CAHN chơi hay trên sân khách. Hai chuyến hành quân xa nhà gần nhất, Quang Hải cùng đồng đội thắng Đà Nẵng và đánh bại Ninh Bình.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn.