180 vận động viên sôi nổi tranh tài giải đấu ‘HUTECH Alumni Pickleball 2026’

Ngày 11/4, tại Sân Thanh Đa Pickleball (TP. HCM), đã diễn ra giải đấu “HUTECH Alumni Pickleball 2026”. Giải có 3 bảng đấu gồm đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Giải thu hút 90 đội thi đấu với 42 đội đôi nam, 32 đội đôi nam nữ và 16 đội đôi nữ thi đấu 189 trận đấu.

“Giải Pickleball giao lưu giữa cựu sinh viên HUTECH và lãnh đạo các doanh nghiệp năm 2026 - HUTECH Alumni Pickleball 2026” được tổ chức nhằm Chào mừng kỷ niệm 31 năm ngày thành lập Trường ĐH Công nghệ TP. HCM (26/4/1995 - 26/4/2026). Đây là giải đấu Pickleball đầu tiên được tổ chức, đánh dấu một bước phát triển mới trong các hoạt động thể thao kết nối cộng đồng cựu sinh viên và doanh nhân HUTECH. Ngay trong lần tổ chức đầu tiên, giải đấu đã thu hút 180 vận động viên với hơn 150 doanh nghiệp đồng hành.

PGS. TS. Nguyễn Thanh Phương – Phó hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ TP. HCM cho biết, đây không chỉ là một sân chơi thể thao lành mạnh mà còn là dịp ý nghĩa để kết nối cộng đồng cựu sinh viên, doanh nghiệp và nhà trường.

TS. Vũ Văn Hoàng - Chủ tịch CLB Doanh nhân HUTECH, Chủ tịch Hội Cựu sinh viên HUTECH nhấn mạnh giải đấu được tổ chức để cộng đồng cựu sinh viên và doanh nghiệp cùng gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt sự gắn bó với mái trường chung.

Khép lại ngày tranh tài là Gala giao lưu giữa các vận động viên, mở ra không gian gặp gỡ, kết nối và sẻ chia trong bầu không khí sôi nổi, cởi mở và giàu tinh thần thể thao.

Hội Cựu sinh viên HUTECH đóng vai trò là cầu nối bền chặt giữa Nhà trường với các thế hệ cựu sinh viên, đồng thời góp phần xây dựng mối quan hệ gắn kết, thân thiện giữa cựu sinh viên và sinh viên đang theo học. Với định hướng phát triển một cộng đồng HUTECH vững mạnh và nhân văn, Hội không ngừng lan tỏa giá trị kết nối, đồng hành và hỗ trợ sinh viên trên hành trình định hướng và phát triển sự nghiệp.

Trong suốt quá trình hoạt động, Hội đã triển khai nhiều chương trình ý nghĩa và thiết thực như: họp mặt cựu sinh viên vào các dịp quan trọng của Trường; tham gia các ngày hội tuyển dụng quy mô lớn; tổ chức các hội thảo, tọa đàm, giao lưu cùng cựu sinh viên thành đạt thông qua các hoạt động như Chương trình “Đồng hành cùng sinh viên”; Chương trình thiện nguyện “Cho đi là còn mãi”; cùng các giải thể thao giao lưu cựu sinh viên,… góp phần tăng cường sự kết nối và lan tỏa tinh thần trách nhiệm cộng đồng.