Đường đạp ven biển Hạ Long: Điểm nhấn truyền cảm hứng tại Aqua Warriors HaLong Bay – Camel Cup 2026

“Thực sự phải dành lời khen cho người đã thiết kế ra cung đường đạp này, rất đẹp, rất hay”, nhiều VĐV đã cùng chung ý kiến về cung đường đạp tại Aqua Warriors HaLong Bay – Camel Cup 2026

Đường đạp mang lại cảm xúc cho VĐV

Aqua Warriors HaLong Bay – Camel Cup 2026 có 2 nội dung bao gồm T103 Enduro Trialthlon (bơi 2km, đạp 80 km, chạy 21 km); Olympic Trialthlon (bơi 1,5 km, đạp 40km, chạy 10km). VĐV Anh Tuấn cho biết: “Trong ngày thi đấu, thời tiết rất đẹp. Đường bơi, đường chạy mọi người đều đã khen rồi, riêng đường đạp thì lại càng phải khen. Cung đường đạp tạo ra quá nhiều cảm xúc và sự hứng khởi, các tay đua đều cải thiện thành tích rất nhiều, băng băng trên xe đạp, và tận dụng các yếu tố kĩ thuật ở đường đạp này để phần thi được tốt nhất, đặc biệt với các VĐV tham gia nội dung T103”.

Theo các VĐV thi đấu tại nội dung T103 , thành phần của đường đạp là 2 vòng lặp (2 loops x 40km), tổng cộng 80km theo tiêu chuẩn Enduro Triathlon. Từ điểm start/finish, tuyến đường tạo 2 vòng lặp giống nhau, sau 1 vòng hoàn tất, vận động viên tiếp tục vòng 2 cùng lộ trình. Trong thi đấu, sau khi chuyển tiếp từ phần bơi, nhịp tim còn cao, đoạn đầu từ start đến km 10 mở đầu rất bằng phẳng, tiếp đến khoảng km 25 là đoạn rất dễ chạy, rất phù hợp để VĐV ổn định lại nhịp thở, “hồi pin” sau khi bơi. Sau đó từ km 10 đến km 25, các VĐV đã hồi lại sức, BTC tạo ra khoảng để bắt nhịp “đẹp”, tăng tốc dần và vào guồng đạp. Theo các VĐV, đường chạy có vài khúc cua nhỏ nhưng không quá khó để duy trì tốc độ ổn định.

Từ km25 đến km40, mặt đường thay đổi độ cao nhẹ, có vài đoạn mở ra hợp lý để tăng tốc, khoảng này là đoạn yêu thích của những tay đua, và để xem ai là người có sức bền tốt. Địa hình, đường đua vừa đủ đa dạng, không quá khó khăn với những người đang cần tích lũy kinh nghiệm nhưng lại rất “vừa chân”. với những VĐV Enduro Triathlon.

Các VĐV đánh giá cao việc ban tổ chức đã bố trí nhiều trạm nước và hỗ trợ y tế, các chỉ dẫn hợp lý và đầy đủ. An ninh đường đạp tốt đem lại sự yên tâm cho các VĐV. Về khung cảnh đường đạp, các VĐV đều chung 1 nhận xét rất ngắn gọn “quá đẹp”.

Đường đạp thú vị, làm nền để đẩy cao thành tích

VĐV Nguyễn Việt Hương cho biết: “Đường đạp của Aqua Warriors HaLong Bay – Camel Cup 2026 thực sự đẹp, và rất hay. Đường đạp này không đòi hỏi kĩ thuật quá cao, quá thách thức, đủ để ai “chơi” cũng được, đẩy được thành tích, nhưng lại rất có tác dụng trong việc tranh tài cao thấp xem ai là người chuẩn bị tốt và có chiến thuật hợp lý hơn”.

Trước ngày thi đấu, các VĐV mới lần đầu tham gia đã làm quen hoặc người nhiều kinh nghiệm thì làm quen lại với đường đạp. Theo các vận động viên, ngoài việc “chill” với khung cảnh đẹp, cung đường này mở ra nhiều phương án để các VĐV lựa chọn phân phối sức cho hợp lý.

Các VĐV khi đạp tại cung đường ven biển sẽ phải tính toán nếu trong ngày thi đấu xuất hiện gió ngang. Gió ngang cản trở mạnh các VĐV sử dụng vành cao (deep rim) trong khi rất nhiều VĐV thi đấu Triathlon đang sử dụng 50-60mm. Tuy nhiên, thời tiết ở khu vực Hạ Long trong ngày thi đấu đã rất ủng hộ cho các VĐV cả ở bơi, đạp và chạy, gió đã không quá mạnh. Một số đoạn thẳng dài cùng gió không mạnh đã giúp các VĐV giữ tốc độ cao tốt và ổn định hơn, từ đó có kết quả tốt hơn.

Một VĐV đã đưa ra so sánh rằng đường đạp này có thể ví một mặt cỏ đẹp giúp ai cũng có thể đá bóng tốt hơn, nhưng để chiến thắng thì bạn cần có chiến thuật tốt, tâm lý thi đấu ổn định và cần phải mạnh dạn đột phá để vượt lên.

Nhiều VĐV nói rằng một trong những lý do họ đến với Aqua Warriors HaLong Bay – Camel Cup 2026 chính bởi sự hấp dẫn, cuốn hút, giàu cảm xúc của đường đạp này, và khẳng định “năm sau sẽ đạp tiếp ở đây”.