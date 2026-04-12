Thắng Australia 4-0, tuyển futsal Việt Nam giành hạng Ba giải futsal Đông Nam Á

TPO - Tuyển futsal Việt Nam khép lại giải futsal Đông Nam Á 2026 bằng chiến thắng đầy thuyết phục 4-0 trước Australia. Kết quả này giúp thầy trò HLV Diego Giustozzi giành vị trí thứ ba chung cuộc.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc trận tranh hạng Ba, tuyển futsal Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình, pressing quyết liệt và liên tục tạo sức ép lên phần sân đối phương. Sự hứng khởi ấy nhanh chóng mang lại hiệu quả.

Phút thứ 4, từ một tình huống đá biên, Đa Hải tung cú sút đưa bóng đi khó chịu trước khi trở thành đường kiến tạo thuận lợi để Nhan Gia Hưng băng vào dứt điểm cận thành, mở tỷ số cho đội bóng áo đỏ.

Bàn thắng sớm giúp tuyển futsal Việt Nam càng chơi tự tin. Trong khi đó, Australia buộc phải dâng cao tìm kiếm bàn gỡ và có thời điểm tạo ra sức ép đáng kể bằng các pha sút xa. Dù vậy, thủ môn Phạm Văn Tú đã cho thấy sự chắc chắn với liên tiếp những pha cứu thua quan trọng, giữ vững lợi thế cho đội nhà.

Ở chiều ngược lại, khả năng kiểm soát bóng tốt của tuyển futsal Việt Nam khiến Australia nhiều lần rơi vào trạng thái nóng vội và phạm lỗi. Và trước khi hiệp một khép lại, Việt Nam tiếp tục ghi bàn thắng. Phút 18, Đa Hải cướp bóng ngay trên phần sân đối phương rồi căng ngang thuận lợi để Châu Đoàn Phát băng vào dứt điểm cháy lưới. Đó là phần thưởng xứng đáng cho thế trận lấn lướt mà Việt Nam tạo ra trong 20 phút đầu.

Đa Hải ghi bàn giúp Việt Nam thắng dễ

Sang hiệp hai, tuyển futsal Việt Nam không cho Australia cơ hội trở lại. Ngay ở tình huống đáng chú ý đầu tiên, Quang Nguyên thực hiện pha đánh đầu làm tường thông minh để Thịnh Phát băng xuống dứt điểm cận thành, đưa cách biệt lên thành 3 bàn. Khi đã nắm lợi thế lớn, các học trò của HLV Diego Giustozzi chủ động giảm nhịp độ, ưu tiên sự chắc chắn trong khâu phòng ngự.

Về cuối trận, Australia quyết định chơi power-play. Tuy nhiên, sự mạo hiểm ấy không thể làm khó hàng thủ tuyển futsal Việt Nam. Thậm chí ở phút 38, khi khung thành bỏ trống, thủ môn Phạm Văn Tú tung cú dứt điểm từ xa chuẩn xác, ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 đầy ấn tượng cho Việt Nam.

Chiến thắng đậm trước Australia không chỉ giúp tuyển futsal Việt Nam giành hạng Ba giải futsal Đông Nam Á 2026, mà còn cho thấy bản lĩnh và chất lượng chuyên môn đáng ghi nhận. Đây cũng là phần thưởng an ủi cho các cầu thủ sau khi trắng tay ở SEA Games 33 và giải vô địch châu Á.