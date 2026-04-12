Tự nhận là ngôi sao sáng nhất Bồ Đào Nha, đàn em của Ronaldo gặp rắc rối

TPO - Thay vì Cristiano Ronaldo, Joao Neves gọi tên Joao Felix là ngôi sao sáng nhất hiện tại ở Saudi Pro League. Sau đó, Neves tiếp tục bỏ qua để chọn chính bản thân anh là cầu thủ hay nhất đội tuyển Bồ Đào Nha.

Tiền vệ PSG thành tâm điểm chỉ trích của Bồ Đào Nha sau bài phỏng vấn mới đây. Neves tham gia một mini game để chọn ra cầu thủ hay nhất ở các giải đấu. Tại Saudi Pro League, Neves gọi tên Felix và khen người đồng đội là "ảo thuật gia". Lựa chọn của Neves gây tranh cãi dữ dội vì số đông cho rằng Ronaldo mới là ngôi sao sáng giá nhất, người đang gồng gánh cả giải đấu ở khía cạnh chuyên môn và mặt hình ảnh.

Chưa dừng lại ở đó, Neves tiếp tục khiến cổ động viên Bồ Đào Nha "nhăn mặt" vì bỏ qua Ronaldo, chọn chính anh cho vị trí cầu thủ hay nhất đội tuyển. Neves còn ca ngợi Lionel Messi là ngôi sao sáng nhất MLS và dành những lời có cánh cho siêu sao người Argentina.

Một làn sóng tẩy chay Neves xuất hiện trên mạng xã hội X. Nhiều bài đăng nhắm tới ngôi sao của PSG, cho rằng anh không tôn trọng Ronaldo. Một cư dân mạng bình luận: "Neves tự chọn mình là cầu thủ hay nhất của tuyển Bồ Đào Nha là sự lố bịch. Ronaldo vẫn còn ở đó".

Mặt khác, cũng có ý kiến bênh vực Neves. Một tài khoản nêu quan điểm: "Tất cả đều muốn nhắc tên Ronaldo nhưng hãy xem CR7 là cầu thủ vĩ đại ở Saudi Pro League và đội tuyển. Còn về góc độ chuyên môn, Ronaldo chưa chắc hay bằng cầu thủ khác khi đã 41 tuổi, đây là sự thật".

Một số bài đăng ác ý còn kêu gọi Bồ Đào Nha loại Neves khỏi đội tuyển vì không tôn trọng đàn anh Ronaldo. Hai làn sóng chỉ trích và ủng hộ tiền vệ 21 tuổi tạo nên cuộc tranh luận ầm ĩ mạng xã hội.

Neves là trụ cột của PSG và tuyển Bồ Đào Nha. Vào hè 2024, anh được PSG chiêu mộ với giá gần 60 triệu euro. Tiền vệ này góp công lớn cho chức vô địch Champions League 2024/25 của PSG. Từ 2023, Neves đã được triệu tập lên tuyển Bồ Đào Nha.

Neves - Vitinha hợp thành cặp tiền vệ trung tâm hàng đầu tại PSG. Một người giỏi thu hồi bóng và một người luân chuyển bóng mượt mà lên tuyến trên. Từ phong độ đỉnh cao của Vitinha và Neves, kết hợp với Bruno Fernandes, "Selecao châu Âu" đang sở hữu khu trung tuyến mạnh mẽ và đây được xem là cơ sở để họ cạnh tranh ngôi vương World Cup 2026.