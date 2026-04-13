Bổ nhiệm HLV nữ, đội bóng Bundesliga tạo lịch sử tại bóng đá châu Âu

Đặng Lai

TPO - Bà Marie-Louise Eta vừa đi vào lịch sử bóng đá châu Âu khi được Union Berlin bổ nhiệm làm HLV tạm quyền của đội nam đến hết mùa giải 2025/26. Quyết định này giúp Marie-Louise Eta trở thành HLV nữ đầu tiên và duy nhất dẫn dắt một đội bóng trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

marie-louise-eta-se-torna-a-primeira-mulher-a-treinar-equipe-na-liga-alema-de-futebol.jpg

Quyết định bổ nhiệm Marie-Louise Eta được đưa ra ngay sau khi Union Berlin chia tay Steffen Baumgart. Ông rời đi, bỏ lại quãng thời gian thất vọng mà mới nhất thất bại 1-3 trước Heidenheim. Union Berlin đã tụt xuống vị trí thứ 11, chỉ hơn vị trí đá play-off trụ hạng 7 điểm khi mùa giải chỉ còn 5 vòng.

Ở tuổi 34, Eta trở thành nữ HLV trưởng đầu tiên dẫn dắt một CLB nam tại Bundesliga, đồng thời là người phụ nữ đầu tiên ngồi ghế nóng ở một đội bóng thuộc 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Đây không phải lần đầu Eta tạo nên cột mốc đặc biệt. Năm 2023, bà từng trở thành nữ trợ lý HLV đầu tiên trong lịch sử Bundesliga khi làm việc trong ban huấn luyện Union Berlin. Trước đó, Eta phụ trách đội U19 nam của CLB và theo kế hoạch ban đầu, bà sẽ dẫn dắt đội nữ Union Berlin từ mùa giải tới.

32c4e28a-8a65-48f2-aa5c-d9eacc476c21.jpg
Union Berlin đang đua trụ hạng

Tuy nhiên, tình thế khẩn cấp ở đội nam đã khiến ban lãnh đạo chọn Eta cho vai trò tạm quyền trong giai đoạn then chốt nhất mùa bóng. Bổ nhiệm Eta vì thế không đơn thuần là một câu chuyện biểu tượng. Union Berlin đang cần cú hích mạnh để chặn đà sa sút, sau chuỗi phong độ thiếu ổn định ở giai đoạn hai mùa giải.

Áp lực dành cho Eta chắc chắn không nhỏ, bởi bà không chỉ gánh nhiệm vụ cứu đội bóng khỏi nguy cơ tụt dốc mà còn phải chứng minh quyết định táo bạo của ban lãnh đạo là hợp lý về chuyên môn. Trận đấu đầu tiên của Eta trên cương vị HLV tạm quyền đội nam Union Berlin sẽ là màn chạm trán Wolfsburg, một đối thủ cũng đang vật lộn ở nhóm cuối bảng.

Dù thành công hay không trong quãng thời gian ngắn ngủi phía trước, Marie-Louise Eta vẫn mở ra một cột mốc có ý nghĩa lớn với bóng đá hiện đại. Trong môi trường vốn bị xem là đặc biệt khắt khe với nữ giới ở công tác huấn luyện bóng đá nam đỉnh cao, sự xuất hiện của Eta là tín hiệu cho thấy những rào cản cũ đang dần bị phá bỏ. Liệu Union Berlin sẽ thành công với canh bạc này?

