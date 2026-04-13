Pep Guardiola gửi thông điệp đến Arsenal sau màn thị uy sức mạnh trước Chelsea

TPO - Sau màn vùi dập Chelsea 3-0 ngay tại Stamford Bridge, Pep Guardiola đã gửi đến Arsenal một thông điệp, nhấn mạnh về cuộc đua song mã đến chức vô địch Premier League.

Thông điệp đầu tiên chứa đựng lời khen dành cho Arsenal. Dù đối thủ thua tới 3 trong 4 trận gần nhất nhưng Pep Guardiola vẫn tin rằng Arsenal là “đội bóng hay nhất” và nhiệm vụ của thầy trò ông là vượt qua đội bóng đó. Ông nói: "Chiến thắng luôn giúp ích rất nhiều. Việc vượt qua đội bóng hay nhất sẽ tiếp thêm động lực để bạn cống hiến hết mình”.

Ông muốn các cầu thủ giữ đôi chân mình trên mặt đất, khiêm tốn để đón nhận những thử thách mới: “Sau thành công (thắng Chelsea 3-0), chúng tôi vẫn khiêm tốn và đủ bình tĩnh để tự hỏi mình cần làm gì nhiều hơn nữa. 9 năm qua, việc luôn duy trì vị thế dẫn đầu đã phần nào định nghĩa nên đẳng cấp của chúng tôi.

Những gì chúng tôi có được không chỉ là nỗ lực của cá nhân tôi hay một vài cầu thủ, mà là của cả một tập thể. Chiến thắng liên tục trong bóng đá hiện đại là điều cực kỳ phức tạp. Nhưng một lần nữa, chúng tôi đang có cơ hội để chứng minh năng lực của mình".

Man City vùi dập Chelsea 3-0 để rút ngắn cách biệt với Arsenal

Cuối tháng 3, Man City đã đánh bại Arsenal tại Wembley, để đăng quang Cúp Liên đoàn. Trên đà thăng tiến, đội bóng của ông tiếp tục bùng nổ ở các trận đại chiến, vùi dập Liverpool 4-0 tại FA Cup trước khi hạ gục Chelsea 3-0.

Ông muốn các học trò giữ vững đà này trước màn đối đầu với Arsenal vào tuần tới, Pep cho biết: "Chúng tôi đã trải qua 3 trận đấu tốt, nhưng đội bóng xuất sắc nhất nước Anh hiện tại là Arsenal. Những con số chứng minh cho điều đó.

Chúng tôi sẽ chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Gặp lại họ, chúng tôi sẽ có những điều chỉnh so với trận chung kết vừa qua. Điều định nghĩa một đội bóng chính là cách bạn thi đấu ra sao. Nếu bạn không tiến bộ trong các vận hành, bạn sẽ không thể giành chiến thắng. Cho nên chúng tôi phải chơi tốt hơn nữa".

Hiện tại, Man City đang kém Arsenal 6 điểm, nhưng cách biệt sẽ chỉ còn 3 điểm nếu họ thắng trận đấu bù và sẽ là 0 điểm một khi Man xanh hạ nốt Arsenal trong trận “chung kết” vào tuần tới. Đây hứa hẹn sẽ là một tuần định đoạt vận mệnh của Man City ở chiến dịch 2025/26.