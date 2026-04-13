Nhận định MU vs Leeds, 02h00 ngày 14/4: Xây chắc ‘Top 3’

TPO - Nhận định bóng đá MU vs Leeds, vòng 32 Ngoại hạng Anh lúc 02h00 ngày 14/4- thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu giữa MU và Leeds. Quỷ đỏ hướng đến chiến thắng tiếp theo để xây chắc vị trí trong tốp 3.

Nhận định MU vs Leeds

Với việc Aston Villa tiếp tục mất điểm, MU có cơ hội tuyệt vời để xây chắc vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng và sáng cửa giành vé dự Champions League mùa sau. Ít ai ngờ giai đoạn khởi đầu tệ hại cùng cựu HLV Ruben Amorim lại giúp Quỷ đỏ có lợi thế ở thời điểm này. Việc bị loại sớm ở mọi đấu trường cúp giúp họ có quãng nghỉ đến 24 ngày để hồi phục sau trận hòa 2-2 với Bournemouth.

Đáng chú ý, ngay cả khi chỉ thắng 1 trong 3 trận gần nhất (hòa 1, thua 1), vị trí của MU trong cuộc đua giành vé dự Champions League vẫn được củng cố. Với việc Ngoại hạng Anh chính thức có 5 suất dự giải đấu danh giá này, Quỷ đỏ càng thoải mái hơn và họ cần tận dụng lợi thế để về đích mạnh mẽ nhất.

Hiện tại, MU vẫn chơi tốt hơn kỳ vọng so với giai đoạn trước. Kể từ khi bổ nhiệm Michael Carrick, Quỷ đỏ đã giành tổng cộng 23 điểm (thắng 7, hòa 2, thua 1) trong tổng số 30 điểm tối đa. Nếu tính cả “nhiệm kỳ” trước, Carrick đã giúp MU toàn thắng 6 trận tại sân nhà Old Trafford, và không có dấu hiệu nào cho thấy ông sẽ dừng lại trước Leeds.

Trái ngược với MU, Leeds đang phải tham gia cuộc đua trụ hạng. Đội bóng của HLV Daniel Farke vừa đánh bại West Ham để giành quyền vào bán kết FA Cup lần đầu tiên sau 39 năm. Tuy nhiên, họ không ghi bàn trong bốn trận đấu gần nhất tại giải Ngoại hạng Anh - chuỗi trận tịt ngòi dài nhất đang diễn ra ở giải đấu hàng đầu nước Anh - và chỉ có giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3 năm 1982 là Leeds mới trải qua thời gian tịt ngòi dài hơn.

Không chỉ vậy, Leeds đã trải qua 12 trận sân khách liên tiếp không thắng tại Premier League kể từ khi đánh bại Wolves hồi tháng 9. Trong khi đó, MU lần đối đầu trên sân nhà với Leeds (11 thắng, 7 hòa) kể từ trận thua 0-1 hồi tháng 2 năm 1981.

Sơ đồ đường chuyền tạo cơ hội của Bruno Fernandes.

Với 10 chiến thắng trong 15 trận trên sân nhà mùa này, MU cũng đang có chuỗi 9 trận bất bại tại Old Trafford ở Ngoại hạng Anh, nơi đội trưởng của họ luôn tỏa sáng trong những thời điểm khó khăn nhất.

Bruno Fernandes đã tạo ra 101 cơ hội ghi bàn ở giải Ngoại hạng mùa này, đánh dấu lần thứ ba anh vượt qua cột mốc 100 cơ hội trong một mùa giải, sau mùa 2022-23 (119) và 2023-24 (114). Hơn nữa, Fernandes đã tham gia vào 8 bàn thắng chỉ sau 6 lần ra sân ở giải đấu trước Leeds (6 bàn thắng, 2 kiến tạo), và tiền vệ người Bồ Đào Nha hứa hẹn sẽ tiếp tục tỏa sáng.

Với cán cân khác biệt như thế, rất khó cho Leeds tạo ra bất ngờ tại Old Trafford, ngay cả khi họ đang chiến đấu với hơn 100% khả năng vì sự “sống còn” của bản thân.

Phong độ MU vs Leeds