Trần Lê Duy Nhất đăng quang kịch tính Giải Golf Cúp Hùng Vương 2026

TPO - Giải Golf Cúp Hùng Vương – “Hào khí Văn Lang” 2026 khép lại với màn so tài hấp dẫn tại sân Tam Đảo, nơi Trần Lê Duy Nhất đánh bại Trương Chí Quân ở loạt playoff để giành ngôi vô địch bảng chuyên nghiệp.

Diễn ra trong không khí hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương - dịp lễ trọng đại mang ý nghĩa “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, Giải Golf Cúp Hùng Vương - “Hào Khí Văn Lang” 2026 không chỉ là sân chơi thể thao mà còn góp phần lan tỏa tinh thần tri ân cội nguồn, kết nối cộng đồng và thúc đẩy phong trào golf khu vực phát triển.

Năm nay, giải đấu quy tụ gần 600 golfer, thi đấu đồng loạt theo hình thức shotgun tại 04 sân gồm Thanh Lanh, Tam Đảo, Đầm Vạc và Văn Lang. Đặc biệt, lần đầu tiên bảng chuyên nghiệp được đưa vào hệ thống VGA Development Tour dưới sự bảo trợ của Hiệp hội Golf Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới về quy mô và tính chuyên nghiệp của giải.

Sân golf Tam Đảo chứng kiến trận đấu playoff kịch tính giữa Trần Lê Duy Nhất và Trương Chí Quân tại bảng chuyên nghiệp. Cùng chia sẻ điểm (-1) sau 18 hố đấu trước đó. Song, trong vòng loại trực tiếp cuối cùng, Trần Lê Duy Nhất giành phần thắng và chính thức trở thành nhà vô địch mùa giải đầu tiên. Đứng ở vị trí thứ 3 cùng kết quả Even Par là Nguyễn Nhất Long.

Tại các bảng đấu A, B, C và Nữ, các golfer cũng thể hiện tinh thần thi đấu nghiêm túc, bản lĩnh và chuyên môn cao. Chiếc cúp Best Gross thuộc về golfer Đỗ Anh Đức với kết quả 72 gậy, trong khi chủ nhân của ngôi vị Best Net gọi tên golfer Nguyễn Hồng Quang cùng tổng điểm 59.

Đáng chú ý, giải đấu năm nay ghi nhận tổng cộng 3 cú eagle ấn tượng. Cụ thể, 2 cú eagle được thực hiện tại sân golf Tam Đảo bởi golfer Lê Thanh Bình và Nguyễn Vũ Quốc Anh; cú eagle còn lại thuộc về golfer Tạ Văn Toàn tại sân golf Thanh Lanh. Đây là những điểm nhấn đáng giá, góp phần làm nổi bật diễn biến thi đấu và gia tăng sức hút cho toàn giải.

Phát biểu tại lễ bế mạc, đại diện Ban Tổ chức nhấn mạnh: “Sự thành công của giải đấu đến từ sự đồng hành của Quý nhà tài trợ, sự phối hợp hiệu quả của các đơn vị liên quan và sự tham gia nhiệt tình của cộng đồng golfer. Đây cũng là nền tảng quan trọng để giải đấu tiếp tục được nâng tầm trong những mùa tiếp theo”.