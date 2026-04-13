Tài năng bóng đá Ghana qua đời thương tâm sau vụ nổ súng

Hương Ly
TPO - Bóng đá Ghana chấn động khi Dominic Frimpong qua đời sau vụ tấn công vũ trang nhắm vào xe buýt của CLB Berekum Chelsea.

goal-blank-web-facebook-2026-04-13t111055789png.jpg

Tiền vệ trẻ Dominic Frimpong đã qua đời sau khi bị thương nặng trong một vụ tấn công có vũ trang nhằm vào xe buýt của CLB Berekum Chelsea. Thông tin được Liên đoàn Bóng đá Ghana (GFA) xác nhận, khiến làng bóng đá nước này rúng động trong chiều 13/4. Đây được xem là một trong những sự cố nghiêm trọng nhất liên quan đến an ninh của các đội bóng chuyên nghiệp tại Ghana nhiều năm qua.

Vụ tấn công xảy ra vào ngày 12/4 (giờ địa phương) trên tuyến đường Goaso–Bibiani, khi Berekum Chelsea đang di chuyển trở về sau trận đấu tại giải Ngoại hạng Ghana. Trước đó, đội bóng này vừa đối đầu Samartex. Khi xe buýt di chuyển qua khu vực vắng vẻ, một nhóm đối tượng có vũ trang đã chặn đường và xả súng vào xe buýt.

CLB Berekum Chelsea mô tả những kẻ tấn công là nhóm đàn ông đeo mặt nạ, mang theo súng ngắn và súng trường. Nhóm này nổ súng vào xe buýt khi tài xế cố gắng lùi xe để cả đội thoát thân. Trong tình huống hỗn loạn, các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện buộc phải bỏ chạy vào rừng và tìm nơi ẩn nấp.

Dominic Frimpong không may dính đạn và bị thương nặng. Anh được chuyển tới bệnh viện gần nhất để cấp cứu. Tuy nhiên, vết thương nghiêm trọng khiến tiền vệ trẻ tuổi qua khỏi.

Trong thông báo chính thức, GFA cho biết bóng đá Ghana sốc và đau buồn vì cái chết của Frimpong. GFA nhận định đây không chỉ là mất mát đối với Berekum Chelsea, mà là tổn thất chung của bóng đá Ghana. Frimpong được đánh giá là một tài năng trẻ triển vọng, có chuyên môn và tinh thần chiến đấu cao.

GFA đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra, truy bắt thủ phạm để đưa vụ việc ra ánh sáng. Đồng thời, cơ quan đứng đầu bóng đá Ghana hứa sẽ làm việc ngay lập tức cùng cơ quan chức năng nhằm tăng cường an ninh cho các CLB vào trước, trong và sau quá trình thi đấu.

Hương Ly
#Dominic Frimpong #bóng đá Ghana #tấn công vũ trang #Berekum Chelsea #an ninh thể thao #đội bóng Ghana #bóng đá

